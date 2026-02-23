Žádný vandal. Maketu dronu Šáhed v Táboře poničily děti, skákaly po ní

  14:52,  aktualizováno  14:52
Maketu íránského dronu Šáhed na náměstí v Táboře poničily děti, ne vandal. Uvedla to městská policie s tím, aby vyvrátila spekulace, které se začaly šířit v médiích a na sociálních sítích. Událost zachytil kamerový systém.
Maketu dronu na táborském náměstí poničily dvě malé děti, které po ní skákaly.
Maketu dronu na táborském náměstí poničily dvě malé děti, které po ní skákaly. | foto: MP Tábor

Iniciativa Dárek pro Putina nechala instalovat ve městech napříč Českem makety dronu, které Rusko používá k útokům na Ukrajinu, jako připomínku čtvrtého výročí ruské invaze.

V pátek byla umístěna i na náměstí T. G. Masaryka v Táboře. Brzy ji ale někdo poničil. Nyní přišla městská policie s vysvětlením.

„Krátce před 14. hodinou si v blízkosti makety hrály dvě malé děti, které na ní začaly skákat,“ popsal mluvčí táborských strážníků Pavel Šimek a dodal, že ačkoli byli jejich rodiče poblíž, nestačili jim v tom zabránit.

Událost zachytil kamerový systém. Vše se odehrálo ještě předtím, než se na místo dostavila bezpečnostní agentura, která od odpoledne zabezpečovala ostrahu této výstavy.

„Tím bychom zároveň chtěli vyvrátit další lživou informaci, že ostrahu dronu zabezpečovali strážníci,“ uzavřel Šimek.

Od den později došlo k poškození makety dronu v Ústí nad Labem. Tam to měl na svědomí člověk, který se kolem něj pohyboval celý den. Zřejmě ho maketa popudila, neboť při svém posledním návratu na dron skočil a poničil ho.

