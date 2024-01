O lyžařské kurzy mají jihočeští školáci zájem, areály školy vítají

„V pondělí k nám přijely první kurzy asi z osmi škol. Jejich zájem nás těší a letos čekáme, že jich bude podobně jako v předchozích letech, kdy jich k nám dorazilo poměrně dost. Lehce ale narážíme na ubytovací kapacity, které návštěvnost limituje. Pro letošní rok jsme nezdražovali skipasy, stále tak patříme k těm levnějším v okolí,“ vysvětluje šéf Lyžařského areálu Zadov Luděk Sáska.

I tak se ale každoročně rodičům školáků týdenní kurzy prodražují. Největší částku spolkne ubytování, jehož cena hlavně kvůli dražším energií stále roste. Část škol proto volí namísto delších pobytů jednodenní výjezdy na svahy, aby alespoň tyto náklady co nejvíce omezily. Celý výcvik včetně skipasu stojí okolo sedmi tisíc korun, ale pokud žáci vyrazí do Alp, může stát i 10 tisíc.

„Dříve jsme tu měli kurzy často ubytované, ale stále více si všímám, že sem školy jezdí lyžovat každý den. Zdá se mi, že u nás přibývají hlavně děti ze škol z dojezdové vzdálenosti. Je to ale zřejmě také trochu dané tím, že v okolí našeho areálu ubyla ubytovací kapacita pro takové kurzy,“ připomíná správce lyžařského areálu v Kubově Huti na Prachaticku Vladimír Vykydal.

Lyžují a stmelují kolektiv

Nad podobnou variantou uvažovali například v Základní škole Bavorov na Strakonicku, odkud v neděli žáci vyrazí na šumavskou Kvildu. „Říkali jsme si, jestli by to nebylo pro všechny lepší, kdybychom pouze dojížděli. Došli jsme ale k tomu, že by děti zbytečně přišly o zážitek a možnost, jak stmelit kolektiv. V minulosti jsme kurzy podobně vedli, ale už se k tomu nechceme vracet,“ připouští ředitelka školy Jana Sedláčková.

Zájem rodičů v Bavorově o lyžařské kurzy je i nadále velký, nicméně letos musela škola sedmáky doplňovat také o děti z vyšších ročníků. „Je to ale hlavně kvůli tomu, že sedmáků máme letos méně. Myslím si, že šetření v tomto případě nehraje roli, i když si uvědomuji, že se podobné akce rodičům stále více prodražují. Například za ubytování letos budeme platit o více než tisícikorunu za osobu navíc,“ pokračuje ředitelka.

Zcela plný kurz mají v třeboňské Základní škole Na Sadech, odkud v první polovině března vyrazí do krkonošských Janských Lázní více než padesátka dětí. Loni tam dokonce kvůli velkému zájmu otevírali výjimečně ještě jeden kurz navíc.

„Máme každý rok plno. Snažíme se pořádat co nejlevnější pobyty tak, aby byl zajištěný adekvátní standard. Letos nám ale o něco podražily permanentky, ubytování však stojí stejně jako loni. Zdražování se tedy na zájmu nijak neprojevilo,“ ujišťuje ředitelka školy Jana Polčáková.

Na nezájem o lyžování si nemohou stěžovat ani na českobudějovickém Gymnáziu se sportovní přípravou Česká. Letos odtud studenti zamíří na Hochficht, který leží na rakouské straně Šumavy, nebo do Alp v okolí Salcburku.

„Po covidových letech je o podobné akce zájem. Je mi jasné, že je to stále více finančně náročné, ale nemám žádné signály, že by kvůli tomu děti na kurzy nejezdily,“ říká ředitel gymnázia Antonín Sekyrka.

Přispívají i zaměstnavatelé

Zároveň zmiňuje, že pokud by si rodiče přece jen nemohli dovolit zaplatit lyžařský kurz pro své dítě, mohou využít celou škálu dotačních programů. Jihočeský kraj například nabízí na lyžařský kurz až čtyři tisíce korun prostřednictvím programu Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti.

„V minulých letech jsme měli pár studentů, kteří využili předcházející program My v tom Jihočechy nenecháme. Nyní ale žádné takové nemáme, což ukazuje, že si to rodiče zřejmě mohou stále dovolit,“ uvažuje Sekyrka.

Kromě toho na podobné školní aktivity dětí přispívají jejich rodičům rovněž zaměstnavatelé ve formě různých finančních benefitů.

„My díky tomu žádné dotační tituly ani využívat nemusíme. Na podobné aktivity u nás přispívají mimo jiné Lesostavby Třeboň. Nejvíce ale na lyžařské kurzy přispívají místní lázně, kde pracuje poměrně dost rodičů našich dětí,“ přibližuje ředitelka třeboňské základní školy Polčáková.