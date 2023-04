Méně lidí, podprůměrná sezona. Lyžařské areály ovlivnila také obleva

Díky technickému zasněžování nachystali část sjezdovek, aby uspokojili lyžaře, kteří přijeli na Šumavu trávit vánoční svátky. V posledních dnech loňského roku pak smutně sledovali, jak je obleva připravuje o všechny zásoby sněhu, co v prosinci zvládli vyrobit. Provozovatelé lyžařských středisek zažili zimu plnou kotrmelců, počasí si s nimi krutě zahrávalo.

„Sezona byla podprůměrná. I přes nepříznivé klimatické podmínky především v lednu jsme ale zvládli udržet areál v provozu bez přerušení, což i ve srovnání s ostatními středisky v Česku považujeme za skvělý výkon. Nicméně dopad na počet návštěvníků to mělo, zaznamenali jsme pokles zhruba o pětinu,“ konstatoval Matěj Kratochvíl, ředitel Skiareálu Lipno.

Podobně hodnotí uplynulou zimu i šéf střediska na Zadově Luděk Sáska. Podle něj byla lehce podprůměrná, co se týká návštěvnosti i tržeb, rozdíl oproti top sezonám je až 30 procent.

„Největší podíl na tom má určitě počasí – velké a dlouhé oteplení a déšť na přelomu a začátku roku prakticky spláchly ze sjezdovek veškerý vyrobený sníh. Od 5. do 20. ledna byl areál mimo provoz,“ připomněl Sáska.

V první polovině ledna musela sezonu přerušit i další střediska včetně rakouského Hochfichtu, kde se sněhem nemívají problém díky velkému počtu děl a vysoké nadmořské výšce.

„Proti nejlepším předcovidovým rokům byl pokles v návštěvnosti okolo 25 až 30 procent. Svůj vliv sehrálo nestabilní počasí a čtrnáctidenní nucená pauza, situace ve společnosti ohledně drahých energií a celkového zdražování. Podobný pokles hlásí i většina alpských středisek,“ naznačil ředitel Hochfichtu Gerald Paschinger.

Dodal, že „zlaté časy“ před covidem teď zkrátka nebudou. „Je potřeba se s tím smířit, lyžování není levný koníček. Na druhou stranu jsme realisté a s návštěvností, která nebyla vůbec špatná, jsme spokojeni,“ konstatoval.

V únoru počasí docela vyšlo

Když dlouhá obleva skončila, pustili se v areálech znovu do výroby umělého sněhu. To byl další důvod, proč provozovatelé nehodnotí letošní sezonu příliš kladně. Desítky děl pracující dnem i nocí spotřebují hodně elektřiny, jejíž cena se proti minulým rokům zvedla.

„K minusům zimy musíme připočítat i dvojnásobné náklady na výrobu sněhu a zasněžení sjezdovek, protože to, co se nám podařilo v celkem slušných podmínkách v listopadu a prosinci vyrobit, nám kvůli teplému počasí z 99 procent ze sjezdovek v lednu zmizelo. Pak jsme museli sjezdovky vysněžit kompletně znovu,“ popsal Sáska.

Ale blížil se začátek jarních prázdnin, kdy se po lednové odmlce zase vracejí do hor tisíce lidí, proto bylo nutné připravit co nejlepší podmínky. Tehdy pomohla i příroda, znovu začalo mrznout a napadl i přírodní sníh.

Začátek února se povedl. Pokud přálo počasí, tak na Zadově lyžovalo stejně lidí jako v dobách před covidem nebo v loňské sezoně. „My jsme zaznamenali úbytek u jednodenních klientů, kterých letos dorazilo méně než v minulých letech. Ale těší mě, že jsme mohli přivítat české lyžaře, taky se k nám po covidu vrátili hosté z Nizozemska, Německa a Rakouska,“ upřesnil Kratochvíl.

A Češi zase často vyráželi na rakouský Hochficht, kde se mohou cítit jako doma. „Téměř veškeré informace jsou v areálu v češtině, dlouhodobě vyhledáváme český personál na pozice v gastru, půjčovně, pokladnách i u lanovek,“ vypočítal šéf střediska Paschinger.

Sezonu pak utnulo další výrazné oteplení. Jako poslední zůstali v provozu na Zadově. „Lanovku na Kobyle jsme vypnuli 24. března, u nás se lyžovalo 85 dnů, což je oproti zvyklostem o 20 až 25 dní méně,“ uvedl Sáska.

Aby byli provozovatelé středisek ještě lépe připraveni na podobné zimy, investují především do zasněžování. Na Hochfichtu plánují nákup dalších děl, na Zadově dokončují nádrž na vodu. „Pokud bychom ji měli již letos, nedošlo by k lednovému přerušení provozu, a tím by i výsledky a hodnocení sezony byly odlišné,“ konstatoval Sáska.