V Písku hledají nájemce skiareálu, kde se natáčel Diskopříběh

Výpovědní lhůta provozovateli skončí 15. března 2023, a městu tak na hledání nového nájemce nezbývá moc času. I kvůli podmínkám to může být celkem obtížný úkol.

Zrenovovanou sjezdovku otevřeli v Písku v roce 2019 a cena opravy činila 15 milionů korun. Tehdy všichni věřili, že více než 40 let starý svah, který se objevil i ve snímku Discopříběh, bude znovu udržovaný a vyhledávaný. Jenže covid a další okolnosti vyhlídky změnily.

„Byla to souhra několika náhod. Dvě zimy ze čtyř byl covid, další rok nám kvůli větru spadl na vlek strom a sezona skončila předčasně. Nakonec podal výpověď zaměstnanec, který se o areál staral,“ uvedl Milan Koryťák, jednatel společnosti Ski Kory.

Doplnil, že sehnat člověka, který by byl schopný sjezdovku provozovat, je velmi složité. Přes sezonu je v místě téměř pořád, musí umět obsloužit horskou techniku a třeba si i sám řadu věcí opravit.

Značnou komplikaci představují také stále rostoucí ceny energií a z nich plynoucí náklady. Ty ještě umocňuje nízká nadmořská výška areálu a neustálá nutnost zasněžování. „Když k tomu připočtu ještě opravdu krátkou sezonu, která trvala maximálně dva měsíce, bylo to za současných podmínek neudržitelné,“ konstatoval Koryťák.

Prodali 1 600 skipasů

I přes tyto problémy však věří, že provoz areálu má smysl. Byl zejména velkým přínosem pro místní lyžařský oddíl, který ho často využíval, a oblíbili si jej i místní lidé či ti z blízkého okolí. To potvrzuje i písecká místostarostka Petra Trambová.

„V roce 2020 si skipas koupilo více než 1 600 zákazníků a v lyžařské škole se zvládlo přes 350 hodin,“ spočítala.

Dle Koryťáka by však zástupci města měli přemýšlet o tom, aby se Písek do provozu sjezdovky více zapojil. „Byla by škoda, kdyby to zaniklo. Není to jen komerční věc, ale i služba pro lidi. Podpora od města sice nebyla nulová, ale kdyby se podílelo více, byl by areál schopný překonat i takové nepříznivé roky, které jsme zažili my,“ shrnul.

Podle Trambové je však právě soběstačnost provozovatele pro město klíčová. „O cenu nájemného nám nejde. Současnému provozovateli jsme sjezdovku pronajímali za symbolickou cenu 25 tisíc ročně. Záleží nám na tom, aby si byl schopný sám zajistit provoz, a to i v případě, že počasí nebude ideální,“ vysvětlila místostarostka.

Výběrové řízení na nového provozovatele má radnice v plánu vypsat letos na podzim. Konkrétní podmínky však zatím neřeší. „Stále ale věříme, že se podaří areál pronajmout soukromé společnosti, která na něm bude hospodařit samostatně, bez naší výraznější podpory,“ sdělila Trambová. Podle ní by dotování areálu město vyšlo až na dva miliony ročně.

Koryťák navrhuje, aby město například motivovalo k využívání areálu místní školy, které na sjezdovku chodily zcela minimálně. „Písecká sjezdovka je hlavně nostalgie. Pro učení dětí na lyžích ale vhodná není. Proto školy jezdí na kurzy do vyšších hor,“ objasnil písecký místostarosta Ondřej Veselý.

Nicméně doplnil, že pokud provozovatel nabídne školám výhodné podmínky například pro hodiny tělocviku, radnice to určitě podpoří.

„Město nakonec nového provozovatele najde,“ myslí si Koryťák. Společnost Ski Kory se však kvůli nedostatku potřebného personálu do výběrového řízení hlásit nebude. A to ani v případě, že město pozmění své smluvní požadavky.