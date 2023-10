Chceme víc využít symboly města, třeba Černou věž, říká šéf fanshopu Motoru

V minulé sezoně kvůli soudnímu sporu o logo Motoru musel klub přerušit provoz oficiálního fanshopu v prodejně Bauer u Budvar arény. Před pár týdny se prakticky naproti, v pasáži City Center CB přiléhající k zimnímu stadionu, otevřel fanshop nový, který si bude provozovat přímo klub sám.

„Vedení Motoru se mi ozvalo samo, že by chtěli, abych ho vedl já. Už dříve jsme jako zástupci z kotle chodili na schůzky s vedením klubu, kde jsme vyjádřili nějaké námitky k předešlému fanshopu a rovnou jsme přinesli i vlastní návrhy, jak by mohly věci Motoru vypadat,“ vrací se Máče na začátek spolupráce.

V červnu ho pak hokejisté oslovili s nabídkou. „Už jsem byl stejně nalomený, že v bývalé práci skončím. Takže rozhodování nebylo ani tak dlouhé,“ povídá šéf fanshopu, který dříve pracoval jako grafik.

Máče se stará o provoz fanshopu, spolupracuje s výrobci, doplňuje sklad, spravuje nově spuštěný prodej po internetu a podobně. Ale také sám navrhuje nové produkty pro fanoušky.

První takové kousky, zejména dámská a pánská trička či mikiny s motivy Motoru, si už teď mohou lidé vybírat v prodejně. Ta v pasáži City Center CB otevírá vždy dvě hodiny před domácím duelem Motoru. „Před prvním zápasem sezony tu byl masakr, ale lidí chodí před utkáním pořád dost,“ těší nového šéfa fanshopu.

Lukáš Máče představil vizi, kam posunout merchandising Motoru. „Chtěl bych celkově fanshop více přiblížit fanouškům, lidem. Ti, co to dělali před námi, používali jakousi šablonu, kterou ale mělo i dalších pět týmů. Chceme se víc zaměřit například na budějovický patriotismus, proto do věcí promítáme symbol Černé věže a jiné typické znaky Budějovic,“ vysvětluje.

Největší zájem je o dresy a šály

Příznivci hokejistů Motoru si mohou novou i starší kolekci koupit ve fanshopu a při utkání v hale pod tribunou C v menším stánku. Do budoucna by se mohly objevit jednotlivé prodejní regály ve větších českobudějovických obchodních centrech, jak to má například už fotbalové Dynamo.

Mezi fanoušky, a to již dlouhodobě, je největší zájem o dresy a šály. Dresy si nejčastěji žádají s vlastním číslem a jménem.

„Za mě je aktuální sortiment fanshopu v pořádku. Spíš bych si přál, aby si kdokoli mohl vzít věci na sebe nejen na zápas, ale i normálně do města, do práce a podobně. V hokejových dresech se chodit běžně nedá, v tomto mají výhodu ty fotbalové, ty připomínají klasické triko. Máme rozjednanou spolupráci s firmou Vavi, která ve Vimperku šije košile a obleky, že by nám navrhla novou kolekci oděvů. Abychom značku Motoru zase mohli posunout o kus dál. Snad se to povede,“ přeje si Máče, jenž bydlí v Českých Budějovicích.

„Jsme moc rádi, že se novým vedoucím fanshopu stal vlastně jeden z fanoušků. Lukáš Máče byl ve snaze posunout klubový merchandising i v minulosti velmi aktivní, sám tvořil zlepšovací návrhy pro předchozího provozovatele, a dokonce sám vymýšlel doplňkové zboží, které mu v oficiální nabídce chybělo. Teď tohle všechno bude dělat pro klub a pro fanoušky,“ vysvětluje zásadní změnu ředitel marketingu Motoru Tomáš Kučera.