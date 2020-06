Lodní linky na budějovických řekách opět vyplouvají, mají nové zastávky

Linka 62, která vyplouvá ze slepého ramene u Sokolského ostrova, bude nově zastavovat až u lávky u Lučního jezu na Vltavě. Tam v posledních letech vyrostlo hned několik bytových domů. V tom vidí potenciál Jiří Borovka, který stojí i za kavárnou na vodě a dalšími službami souvisejícími s turismem v blízkosti řeky.

„Kromě bytů je nedaleko třeba stadion Dynama či nemocnice. My jsme si spočítali, že cesta odtud na náměstí trvá autobusem 22 minut s jedním přestupem. Loď vás tam odveze pod deset minut bez přestupu,“ říká.

Změn se dočká i linka 61. Nadále spojuje Sokolský ostrov s Malým jezem na Malši, ale na trase přibudou nové zastávky. Ty budou u Zátkova nábřeží, nedaleko Havlíčkovy kolonie a také u mostu vedle Polikliniky jih.

„Ve špičce pojede loď původní trasou a mimo špičku to bude takový ‚courák‘, který obslouží ostatní zastávky. Ty budou na znamení, stačí zamávat na kapitána,“ vysvětluje Borovka.

Chce díky řekám vytvořit pro obyvatele alternativu, jak se po městě přepravovat. I proto na trasy fungují jízdenky MHD. Loni tuto možnost za červenec a srpen využilo 1 200 cestujících, již cestovali na jízdenku dopravního podniku či Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje. Bez průkazů stojí jedna cesta 20 korun.

Na provoz přispívá i Jihočeský kraj, který schválil dotaci 400 tisíc korun. Linky začnou jezdit ode dneška a lidé je mohou využít minimálně do září v intervalu středa – neděle.

„Rádi bychom je zapojili do systému MHD, jako je tomu v jiných evropských městech, což se zatím daří. Dopravní podnik to vítá. I proto jsme přistoupili k jednotnému číslování, takže linky začínají šestkou. Městskou hromadnou dopravu to samozřejmě nenahradí, ale dokážeme ji na řekách rychle a efektivně doplnit ve chvíli, kdy jsou například silnice plné,“ dodává Borovka.

V letošním roce přibyla na slepém rameni také nová loď. Ta obsluhuje především historické plavby. Ty mohou pomoci Českým Budějovicím v době, kdy se město bude snažit přitáhnout větší počet turistů kvůli krizi spojené s novým koronavirem.

„Plavba trvá 45 minut s výkladem o historii města od kapitána. Vstupné stojí 150 korun. Letos jsme se navíc s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu domluvili, že podpoříme návštěvnost ubytovacích zařízení. To znamená, že hosté s pobytem na dvě a více nocí dostanou slevový kupon,“ dodává Borovka. Podrobnosti najdete na webu zde.