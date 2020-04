V některých oblastech kraje přibývá nakažených, izolace zatím nehrozí

Obyvatelé Lišova si tak už vyslechli i speciální upozornění z rozhlasu. „Ačkoliv se může zdát, že se koronavirus daří zvládat, neměli bychom polevovat v důsledném dodržování všech hygienických zásad a opatření. Obdržel jsem zprávu od ředitelky krajské hygienické stanice, že se kvůli nezodpovědnosti některých obyvatel kraje situace v určitých lokalitách zhoršuje. Bohužel mezi ně patří i Lišov,“ vzkázal lidem starosta Jiří Švec.

Město se zhruba 4,5 tisíci obyvatel mělo k úterý celkem šest nakažených. „Řekl bych, že to zvládáme dobře. Šijeme si roušky a snažíme se maximálně informovat občany a apelovat na ně, aby dodržovali opatření. Měli by nosit roušky, nestýkat se s přáteli a chránit seniory a obyvatele s oslabenou imunitou,“ uvedl starosta.

Opatření se dotkla i městského úřadu. Radní komunikují přes videokonference a zaměstnanci jsou rozděleni tak, aby se nepotkávali. „Zatím těch případů není tolik. Teď je důležité situaci nepodcenit, měli bychom i nadále dodržovat všechna opatření,“ upozornil Švec.

Stráská: S jarním počasím nám trochu otrnulo

Lišov není jediným místem v kraji, kde se v posledních dnech onemocnění covid-19 objevilo u většího počtu obyvatel.

„Zvýšený výskyt jsme zaznamenali v jedné lokalitě na Jindřichohradecku, i nadále to platí i pro Strakonice,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Ve chvíli, kdy se objeví větší počet nemocných v jednom městě či obci, kontaktuje podle ní hygiena starostku či starostu.

„Spojíme se s nimi a v první řadě se domluvíme, aby lidem zdůraznili, že je potřeba dodržovat protiepidemická opatření, tedy nošení roušek, dezinfekci rukou, dodržování rozestupů v obchodech či neshromažďování se,“ upřesnila Kotrbová.

Obyvatelé Lišova ani jiných míst se zatím nemusejí bát, že by hrozila izolace obce podobně jako tomu bylo v Olomouckém kraji. Tam na čas odřízli od okolního světa několik obcí.

Podle Kotrbové rozhodnutí o karanténě území nezávisí na počtu nemocných. „Vyšší číslo za jednu obec či město totiž může zaznamenat, že je hodně nemocných v jedné rodině. Pokud jsou její členové zodpovědní, neohrožují tím spoluobčany. Významné ohrožení by nastalo ve chvíli, kdy by se onemocnění nekontrolovatelně šířilo. To se u nás na jihu Čech zatím nestalo a věřím, že to nenastane,“ sdělila Kotrbová. V karanténě je v kraji nyní více než šest stovek obyvatel.

Jihočeši by měli být i nadále opatrní. „S jarním počasím nám trochu otrnulo, ale může se to velmi rychle otočit,“ upozornila hejtmanka Ivana Stráská.