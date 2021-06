U Lipna chybí turisté z ciziny, Češi zatím kapacity hotelů nenaplní

Nové wellness centrum, hřiště na adventure golf nebo nový tenisový kurt. Na to všechno se mohou v létě těšit návštěvníci hotelu České Žleby na Prachaticku. Období covidové pandemie tu využili k vylepšení stávajícího zařízení a teď se těší, že přilákají hosty. A zatím to vypadá, že se jim daří.

„V červenci máme už kapacitu skoro zaplněnou, na srpen je zatím obsazenost okolo 80 procent. Ale věříme, že i tam se to bude rychle zaplňovat,“ naznačila recepční Barbora Švarcová.

Menší hotelový komplex na území NP Šumava disponuje kapacitou 60 lůžek a o prázdninách tu nabízí výhradně týdenní pobyty. Zájem o ně mají především rodiny s dětmi.



„Máme vybudovanou stálou a zejména českou klientelu, kterou přitahují šumavské lesy a příroda v okolí,“ dodala Švarcová.

Podle předsedy Turistického spolku Lipenska Jiřího Mánka je však zdejší hotel z hlediska zaplněnosti spíše výjimkou.



„Klienti jsou tu z 98 procent Češi. O poznání horší situace je pak zejména v dolních oblastech Lipenska, kde až 25 procent klientely obvykle tvoří zahraniční hosté. Ti však zatím o pobyty velký zájem nejeví. Špatné je to například ve Vyšším Brodě, kde zaznamenávají obrovský výpadek především rakouských hostů,“ zdůraznil Mánek.

Opatrného přístupu cizinců k cestování si všímají také v obcích na březích vodní nádrže Lipno. „Nyní nám chybí zejména německé skupiny cyklistů, kteří jezdili právě v červnu před našimi letními prázdninami. Aktuálně je to zhruba o 40 procent horší než před pandemií,“ informovala Martina Semšová z hotelu Maxant ve Frymburku.

Propad dvacet procent

Na červenec a srpen tam mají zatím zarezervované tři čtvrtiny celkové kapacity, což je oproti loňské sezoně dvacetiprocentní propad. I přesto jsou majitelé frymburského hotelu zatím klidní a věří, že nakonec léto dopadne dobře. „Máme stálou českou klientelu, takže věřím, že budeme plní jako v předchozích letech,“ doplnila Semšová.

Markantní úbytek cizinců v okolí Lipna zaznamenali i někteří provozovatelé velkých apartmánových resortů. Ve srovnání s předchozími roky k nim turistů ze zahraničí míří zatím jen zlomek.

„V létě 2019 bylo u nás ubytováno 54 procent cizinců, minulý rok i letos to je ale jen 14 procent,“ uvedl Luboš Krejza, ředitel Lipno Lake Resortu, jehož součástí je více než 90 apartmánů s kapacitou přes 500 lůžek. Jde především o hosty z Nizozemska, Německa a Slovenska. Podobná je situace třeba i v resortu Relax v Dolní Vltavici, kde letos tvoří cizinci asi jen pět procent hostů, přitom před pandemií to bylo i 20 procent.

Cizinci, kteří do Česka vyrazí, objednávají spíše kratší pobyty. „Zpracováváme nyní sice spoustu poptávek, ale pouze krátkodobých. Zahraniční turisté ruší své delší pobyty, mají obavy z cestování,“ přiblížila Tereza Wilzingová z Camping Resortu Frymburk.

Hlavní úkol - přilákat Čechy

Zdá se tedy, že hlavním úkolem lipenských hoteliérů pro letošní sezonu bude zaujmout a přilákat turisty z Česka. Mnozí tak, podobně jako v hotelu České Žleby, lákají na vylepšené služby a širší volnočasovou nabídku.

Nepříznivá čísla může aktuálně ovlivňovat mimo jiné také to, že mnoho lidí s rezervacemi stále čeká a své pobyty si zamluví až na poslední chvíli. Část z nich pak rezervace ruší, protože jim například do termínu vyjde druhá dávka očkování proti covidu-19. Mnoho provozovatelů tak nabízí možnost zrušit rezervaci i pár dní před pobytem.

S měnící se situací je tak v této chvíli těžké činit jakékoli přesnější odhady. Ani samotní hoteliéři zatím přesně nevědí, co mohou od letošní turistické sezony očekávat. „Minulý rok nahradila zahraniční turisty česká klientela, letos uvidíme, jak to nakonec bude. Zatím ta obsazenost taková není, a to i proto, že hodně Čechů začalo opět jezdit do zahraničí,“ podotkl Mánek.