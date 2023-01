Trvalá připomínka minulých hrůz. Romský památník v Letech se otevře příští rok

Jen holá pláň je dnes tam, kde dříve vedla asfaltová cesta. Podél ní stály betonové haly s vysokými kovovými sily. Z bývalého vepřína v Letech na Písecku, který byl vybudovaný na místě romského koncentračního tábora, zůstala pouze dvě malá torza budov, která budou sloužit jako připomínka trýznivé minulosti tohoto místa.

Demolice vepřína začala loni v červenci a trvala pět měsíců. Bourání se tehdy ujala firma AWT rekultivace. Podle původních odhadů měla akce vyjít na 110 milionů korun, díky nedostatku stavebních materiálů a velké poptávce po něm se však cena výrazně snížila.

„Jen kovy na střechách budov jsou za desítky milionů. Ušetřené peníze tak můžeme investovat do stavby památníku,“ sdělil ministr kultury Martin Baxa.

O tu se ve výběrovém řízení ucházely tři společnosti. Vítězem se stala firma Protom Strakonice s nabídkovou cenou 98 milionů a 615 tisíc korun. Firma se zavázala, že stavbu dokončí za 345 dní. Muzeum v tendru původně počítalo s cenou 73,5 milionu korun.

V původním plánu byla výstavba památníku rozdělená na dvě části. Díky dobře nastavenému výběrovému řízení se však podaří obě dokončit v tomto roce.

„V první etapě se rekultivuje pietního místo, areál se propojí se stávajícím památníkem u provizorního hřbitova obětí a postaví se budova návštěvnického centra se stálou expozicí,“ upřesnila Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury.

Vzpomněli na Čeňka Růžičku

Druhá etapa projektu se zaměří na venkovní expozici. Tu vytvoří hlavně vysázené stromy, pěšiny a pietní místo. „Po dokončení bude stavba sloužit ke vzdělávání. Bude informovat o historii lidí, kteří zde trpěli, a vystavovat archeologické nálezy, které tu našli výzkumníci. Zachová se i pieta,“ řekl ministr kultury Martin Baxa (ODS)

Při úterním setkání v místě vzpomínali zástupci vlády a muzea také na Čeňka Růžičku, jehož rodiče koncentračním táborem v Letech prošli a jenž se významně zasloužil o výstavbu památníku. Jeho výslednou podobu však již neuvidí, zemřel 9. prosince minulého roku.

„Čeňkovi patří velký dík za to, co se tu nyní děje. Doufám, že i nadále budeme pokračovat v jeho odkaze,“ shrnula ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová. „Vždy si budu pamatovat, jak pan Čeněk Růžička vzal do ruky krumpáč a osobně tak symbolicky zahájil demolici tohoto ostudného prasečáku,“ doplnil Baxa.

Táborem v Letech, který podle historiků fungoval od srpna 1942 do května 1943, prošlo 1 308 Romů, mužů, žen i dětí, 327 z nich v něm zemřelo a přes pět set skončilo v koncentračním táboře v Osvětimi.

Poblíž letského nouzového hřbitova, který je asi 300 metrů od bývalého tábora, vznikl v roce 1995 památník a místo se v roce 1998 stalo kulturní památkou. Stát areál odkoupil v roce 2018.