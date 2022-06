Přes 300 koncertů i divadelních představení, Budějovice budou plné kultury

Pokud je nějaký obyvatel Českých Budějovic nebo okolí zklamaný, že letos nepojede na dovolenou, nemusí mu to být zase až tak líto. Vynahradit by to totiž mohl letní kulturní program v krajském městě.

Nechybí například Múzy na vodě na začátku července, kdy známí umělci zahrají a zazpívají poblíž soutoku Vltavy a Malše na slepém rameni. Oblíbené jsou také Středy před K2 na Sokolském ostrově a hudba bude pravidelně znít i v podvečer na náměstí Přemysla Otakara II. (PO II.). Připravené jsou rovněž tradiční festivaly jako Město lidem/lidé městu nebo ten jazzový na Piaristickém náměstí.

Výběr z událostí v Budějovicích Umění ve městě:

16. 6. – 30. 9. výtvarné umění v ulicích a regionu

Múzy na vodě:

1.–6. 7. koncerty na slepém rameni Vltavy

Kinematograf b. Čadíků: 7.–10. 7. promítání filmů na nám. PO II.

Radniční léto:

7. 7. – 23. 8. večery na radničním nádvoří

Hudební večery:

14. 7. – 25. 8. úterky a čtvrtky na nám. PO II.

Letní Vltava:

13. 7. – 25. 8. divadlo každou středu, čtvrtky v srpnu s koncerty na pláži

Středy před K2:

29. 6. – 7. 9. koncerty na Sokolském ostrově

Jihočeský jazz. festival:

5.–6. 8. jazz na Piaristickém náměstí

Město lidem/lidé městu: 26.–27. 8. 10. ročník pouličního festivalu

Budějovický western:

24. 9. na Sokolském ostrov

Při letošním zdražování je pak rozhodně příjemné, že velká většina z celkem 324 akcí Léta ve městě bude zdarma, případně za dobrovolné či menší vstupné.

Náměstek primátora Juraj Thoma tak úterní prezentaci programu zahájil tím, že obyvatelé nemusejí nikam jezdit a budou mít dost zábavy v Budějovicích.

„Odehraje se třeba 52 divadelních představení, 85 koncertů, 64 filmů či 25 festivalů,“ vypočítal.

Radnice už vydala brožury Léta ve městě, kde je vše rozepsané. Nejvíce událostí bude v červenci a srpnu. Například 6. července při Múzách na vodě vystoupí známá operní pěvkyně Dagmar Pecková. „A právě návštěvníky tohoto festivalu letos čeká jedno velké překvapení, které ale uvidí až na místě a neprozradíme ho,“ pokračoval Thoma.

Novinkou je pak akce nazvaná Hvězdy nad Vltavou. Zahajovací koncert je 3. července na výstavišti. Za tímto festivalem stojí houslista a rodák z Budějovic Pavel Šporcl a pokračovat bude i v dalších dnech, a to například veřejnými mistrovskými dílnami či koncerty pedagogů.

Další novinkou je Montmartre pod Černou věží zaměřený na francouzskou kulturu s šansony i výtvarným uměním. Odehraje se 25. a 26. června.

„A nechceme vše vtáhnout jen do centra, proto bude i letos pokračovat Letní Vltava, při které budou například v Parku 4Dvory divadelní představení a v srpnu koncerty na malé pláži u Vltavy,“ uvedl dále náměstek primátora.

Změny se dočká i jedna z nejnavštěvovanějších událostí roku v Budějovicích Město lidem/lidé městu. „Přesouvá se například na Zátkovo nábřeží a Sokolský ostrov,“ zmínila Iva Sedláková, vedoucí budějovického odboru kultury.

A mimo centrum budou pokračovat i akce Kul.turisty, který je prvním ze série událostí spojených s kandidaturou Budějovic na Evropské město kultury v roce 2028.

„Je to tak, už příští týden zamíříme například na Pražské sídliště a Pražské předměstí,“ potvrdil Petr Meškán z pořadatelského týmu Kul.turisty. Dále navštíví třeba Nemanice, Nové Vráto a později v létě Rožnov či sídliště Vltava.

Brožura Léta ve městě je už k dispozici i v elektronické podobě třeba na webu budejce.cz. A radnice bude chtít na program přilákat kromě místních také turisty.

„Už loni jsme spolupracovali s místními hoteliéry a nabízíme jim týdenní přehledy s nabídkou akcí tak, aby mohli zájemce lákat k nám i na tyto události. Osvědčilo se nám to,“ podotkl náměstek primátora.