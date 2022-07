Na táborech rozdali jihočeští hygienici zatím dvě pokuty, covid už neřeší

Zástupy dětí se na vydupaném trávníku mezi stany na podsadách pomalu připravují na dopolední část táborové hry. Jakmile se svými vedoucími zmizí v sousedním lesíku, zůstává po nich v táboře pouze několik bílých hvězdářských dalekohledů.

Letní tábor malých astronomů z Jihlavy poblíž Borovanského mlýna u Borovan na Budějovicku je jedním z necelé stovky, které letos zatím stihli jihočeští hygienici zkontrolovat.

Zajímá je především kuchyně a její zázemí, dále pak sociální zařízení, stany pro děti a opomenout nesmí ani zdravotní dokumentaci včetně ošetřovny nebo místnosti pro izolaci nemocných dětí.

„Všechno je v pořádku. Snad jen u stanů by to chtělo vylepšit střechu. Provozovateli to oznámíme a budeme požadovat nápravu,“ tvrdí Marie Nosková, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých jihočeské krajské hygienické stanice.

Právě na jihu Čech mívají hygienici s letními tábory spoustu práce, dlouhodobě totiž do regionu jezdí v létě nejvíce dětí. Doposud jejich organizátoři nahlásili přes tři stovky táborů, na něž odjede přibližně 35 tisíc dětí.

„Loni jich bylo o tři tisícovky více. Může se to ale ještě změnit, protože všechny tábory zatím nemáme nahlášené. Předem také musíme mít výsledky rozboru pitné vody,“ přibližuje Nosková.

Situace je ale o poznání klidnější než v předchozích dvou letech, kdy často nebylo jisté, jestli se tábory vůbec budou moci pořádat kvůli covidu.

Covid se bere jako každá jiná infekční nemoc

„Máme letos volnější ruce, loni to bylo hrozné. Dokonce i platby jsme na rodičích nechávali do poslední chvíle, abychom je nemuseli obratem posílat zpět. Odpadla nám i starost s testováním,“ shrnuje situaci jeden z organizátorů tábora Miloš Podařil.

Za pravdu mu dávají i hygienici. Podle Noskové se nyní covid bere jako každé jiné infekční onemocnění. Táboroví vedoucí proto nemusejí přijímat žádná nestandardní opatření.

„Pokud kdokoli onemocní, musí jít do izolace. Rozhodně to ale není důvod pro ukončení tábora. Ministerstvo zdravotnictví letos vydalo jen doporučení, stejně jako pro jiné běžné nemoci,“ doplňuje.

Stále však platí, že děti musejí mít zdravotnickou dokumentaci v pořádku. Zapisují se do ní drobnější úrazy, ale i přisátá klíšťata. „Máme tu i dítě ze Skotska nebo Chorvatska. Pro ně však platí v tomto případě úplně stejná pravidla jako pro jejich české vrstevníky,“ líčí táborová zdravotnice Diana Rayová.

Jihočeští hygienici musejí ročně stihnout kontrolu alespoň na třiceti procentech všech nahlášených táborů. Letos už zvládli udělit dvě pokuty.

„Řešili jsme i závažný případ, kdy nám chyběl rozbor pitné vody a nakonec se ukázalo, že je voda závadná. Udělili jsme nejvyšší možnou pokutu 10 tisíc korun. Dále jsme na jiném táboře dali pokutu tisíc korun kvůli špatně uchovaným potravinám,“ jmenuje Nosková, podle níž jsou prohřešky v kuchyni těmi nejčastějšími.

Děti budou u Borovan sledovat noční oblohu do konce tohoto týdne. Stejně jako na jiných táborech si i zde všímají stesku po rodičích nebo závislosti na mobilu.

„Po pár dnech se jim naštěstí vybije, pokud s sebou nemají powerbanky. Jednou si dokonce jedno z dětí dovezlo i solární panely. My jim to ale nezakazujeme, přece jen jsme technicky zaměřený tábor,“ hlásí s úsměvem Podařil