Hlukové pásmo nás omezuje v rozvoji, vadí obcím v blízkosti letiště

Byla to velká sláva, když na začátku srpna z letiště v Plané u Českých Budějovic odlétali první turisté do turecké Antalye. Prozatím z ranveje startuje pouze několik letadel týdně a sezona je u konce, do budoucna ale vedení kraje počítá s rostoucím počtem letů. I proto hejtmanství obcím v těsném sousedství letiště vyplácí kompenzace kvůli omezením plynoucím z ochranného pásma hluku.

„Je to systém, podle kterého se kraj řídí už několik let. Peníze se rozdělují podle procentuální míry, jak jsou okolní obce dotčené hlukem z blízkého letiště. Ochranné pásmo hluku tedy zasahuje na území obce, kde je kvůli tomu omezená výstavba. Peníze se potom rozdělují podle toho, kolik činí výměra dotčeného území,“ vysvětluje náměstek hejtmana Tomáš Hajdušek.

Celkové roční kompenzace v součtu činí 850 tisíc korun. Největší podíl připadá na Planou, která tak už několikátý rok po sobě dostane 477 tisíc. „Aby to byla odpovídající suma, chybí mi za ní ještě jedna nula. Podobně velké obce v okolí Budějovic se za poslední roky rozrostly o přibližně 900 obyvatel, což odpovídá 12 milionům korun příjmu z daní do rozpočtu,“ vypočítává starosta Plané Tomáš Pintér a dodává, že ochranné pásmo platí na téměř polovině rozlohy katastru obce.

Omezení výstavby v hlukovém pásmu se týká bytových jednotek a dále vzdělávacích i sociálních zařízení, jako jsou školy, ale i domovy s pečovatelskou službou nebo zdravotnická zařízení. „Právě to výrazně omezuje rozvoj obce v otázce bydlení. Územní rozhodnutí navíc počítá i se zákazem jakkoliv rozšiřovat stávající stavby tohoto typu v pásmu hluku,“ doplňuje starosta.

Podle náměstka hejtmana Hajduška je ale částka adekvátní. „Na její výši je mezi zastupiteli shoda, považuji ji tedy za přiměřenou. Zatím jsme ani žádnému požadavku od obcí na její zvýšení nečelili, a ani se na nás starostové s takovou žádostí neobracejí,“ upozorňuje Hajdušek. To ale Pintér rozporuje. Sám se prý na vedení kraje v minulosti opakovaně obracel s tím, aby se výše kompenzací upravila.

„Po třech letech apelů jsem to ale vzdal, protože tomu nikdo nenaslouchal. Nám částečně v kompenzacích pomohla kasina, která nám do obce přinášela miliony korun ročně. Ale pro příští rok to vypadá, že z těchto příjmů přijdeme kvůli konsolidačnímu balíčku asi o 25 milionů korun,“ podotýká.

Zároveň také připomíná, že omezení výstavby způsobené provozem letiště není na území obce jediné. Dalším limitem je podle Pintéra silnice I/3 s koridorem omezujícím zástavbu.

„Nemůžeme si tak zkrátka postavit, co nás napadne. Když k tomu připočteme okolí Vltavy, kde je zátopové pásmo, moc místa nám na rozvoj nezbývá. Přitom bychom už nutně potřebovali postavit mateřskou školu, jenže není kde,“ říká Pintér, který podmínky pro její vybudování kvůli hluku z letiště momentálně řeší s hygieniky.

„Pásmo je předimenzované“

Do takzvaného hlukového pásma spadá celkem pět obcí, jednou z nich je také krajské město. Největší podíl každoročně získává Planá, která má pásmem zasaženo téměř 43 procent katastrálního území. Dalších téměř 280 tisíc korun dostávají Homole, do jejichž katastru pásmo zasahuje z 25 procent. Jen okrajově se překrývá s územím obcí Lipí nebo Litvínovice, které dostávají nižší částky. České Budějovice nedostávají žádnou podporu, byla by v poměru s rozpočtem města zcela mizivá.

Krajské kompenzace za hluk z letiště Planá 42,7 % 477 565 Kč Homole 25,0 % 279 605 Kč Lipí 7,0 % 78 290 Kč Litvínovice 1,3 % 14 540 Kč Budějovice 1,3 % 0 Kč Pozn.: Číslo v procentech uvádí poměr pásma k rozloze katastru obce. Budějovice kompenzace nedostávají kvůli vysokému příjmu z rozpočtového určení daní.

Zatímco v Plané si vedení obce jako adekvátní kompenzaci představuje o řád vyšší číslo, v nedalekých Homolích jsou se současným stavem smíření a prakticky nijak je v rozvoji obce nelimituje. „V územním plánu máme zasaženou část vedenou jako plochy letiště, bytovou výstavbu proto směřujeme do jižní části obce. Navíc jsem mile překvapený, že je tu i po spuštění běžného provozu letiště klid,“ ujišťuje starosta Homolí Miroslav Pavlíček.

Za pravdu mu dává i Pintér, podle něhož hluk za současného vytížení letiště nijak výrazně nesnižuje kvalitu života v obci. „Tím spíš bychom se ale měli zamyslet nad tím, zda je třeba takové pásmo vůbec držet. Jiná regionální letiště nic takového nemají, zatímco nám to výrazně omezuje možnosti dalšího rozvoje. Myslím si, že velikost pásma je v tuto chvíli značně předimenzovaná,“ dodává starosta Plané.