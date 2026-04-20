Před dvěma lety 55 tisíc, loni 67 tisíc a letos to má být hodně přes 70 tisíc pasažérů, kteří za sezonu projdou Letištěm České Budějovice. Areál v Plané je připravený na další sezonu. Do ní vstoupí s výraznou novinkou.
Nově odtud nabízí odlety na dovolenou také cestovní kancelář Tui. První let odstartuje 10. června a zamíří do Turecka, v nabídce bude mít ještě Bulharsko. „Chceme být dostupnější i pro klienty z regionů. Jižní Čechy jsou pro nás důležité. Význam turismu zde roste,“ uvedla Silvie Szymiková, obchodní ředitelka Tui CZ.
Třetí plnohodnotná sezona vypukne naplno už za necelý měsíc 16. května a potrvá do 5. října, jak potvrdil ředitel letiště Ivan Trhlík. „Očekávám, že odbavíme více cestujících. Věřím, že se nás nedotkne bezpečnostní situace, která panuje ve světě,“ podotkl.
Zatím je podle něj naplánovaných 215 až 220 letů do a z dovolenkových destinací, číslo ještě roste podle zájmu cestujících. Loni to byly dvě stovky. Zajímavostí je odlet finské reprezentace 3. května, která bude v Budějovicích na hokejových hrách před mistrovstvím světa.
Jinak se z Plané létá třeba do turecké Antalye, na Krétu a Rhodos, do Burgasu, do Monastiru v Tunisku a egyptské Hurghady, na Mallorcu a přibude také Tirana v Albánii. Mimo sezonu je provoz nižší, létalo se jen do Hurghady. „Tady se snažím hodně tlačit i na naše nové partnery, aby byl provoz i v zimním období silnější. Vnímáme velký zájem například o Kanárské ostrovy či o Maroko,“ zmínil Trhlík.
Cestovní kancelář Tui ale pro letošní sezonu začne se dvěma zmíněnými destinacemi, a pak teprve uvidí, zda a jak se bude v Budějovicích její nabídka rozšiřovat. Podle vyjádření společnosti to totiž není jen o zájmu, ale také o volných slotech a letadlech.
Řada Jihočechů volá po tom, aby se začalo do vybraných destinací pravidelně létat i bez cestovních kanceláří. Takové spoje jsou ale zatím v nedohlednu. „Zatím to ve hře není. Ty vztahy se budují velmi dlouho. Letecké společnosti to mají dobře spočítané,“ konstatoval ředitel.
Nejen proto také platí, že Jihočeský kraj jako vlastník areálu i společnosti Jihočeské letiště České Budějovice musí dál významně dotovat provoz. Pro letošní rok je to dalších 75 milionů korun plus 15 milionů na investiční výdaje.
Někteří to kritizují s tím, že pak na dovolenou tisíců cestujících přispívají z rozpočtu všichni Jihočeši. Šéf letiště i hejtman Martin Kuba (Naše Česko) už dříve avizovali, že chtějí, aby se dotace postupně snižovala, ideálně až na nulu. Zatím se ale suma nijak významně nemění.
Pomoci by k tomu mohlo cargo. „Na tom intenzivně pracujeme. Rozvojové plány zahrnují i rekonstrukci pojezdových ploch. Příští rok chceme připravit infrastrukturu tak, abychom mohli cargo lety přijímat,“ přiblížil Ivan Trhlík. A potvrdil, že pro ekonomiku areálu je zásadní, aby tam právě letecký i neletecký obchod fungoval.
Dalšímu oživení areálu má pomoci i to, že se tam chystá přestěhovat společnost Viscofan, která nyní sídlí v širším centru Budějovic. „Bavíme se o konceptu dlouhodobosti, což zde z našeho pohledu je 30 až 50 let,“ uvedl loni na podzim ředitel budějovického Viscofanu Miloslav Kamiš.
Společnost chce na novém místě zvýšit obrat na osm miliard korun, loni byl 6,3 miliardy. Viscofan by tam měl působit od poloviny roku 2028. A přibývat mohou postupně další firmy.
Na okraji areálu se také nyní hodně pracuje, u silnice první třídy vzniká nové napojení, takže by měl být příští rok mnohem snazší výjezd z letiště. A letos začnou stavět také nové parkoviště, které bude v docházkové vzdálenosti k terminálu. Nahradí současnou plochu, která je dál u výpadovky na Krumlov.