České Budějovice se zbaví letiště za 6,5 milionu. Majitelem bude jen kraj

Skvělý kup pro Jihočeský kraj za extra nízkou sumu, nebo naopak terno pro město České Budějovice, protože se zbaví firmy, do které řadu let dává miliony bez vidiny zisku. V případě prodeje 50 procent akcií společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, která spravuje a řídí areál v Plané, mohou být obě tvrzení pravdivá.

Po dlouhém vyjednávání o ceně se nyní zdá být transakce hotovou věcí. Zastupitelé Budějovic na červnovém jednání už prodej polovičního podílu města schválili. Původně sice měli na radnici vyšší představy o částce, nakonec se však spokojí se 6,5 miliony korun.

„Beru to pro město jako přínos, musíme se dívat i do budoucnosti, protože už dál nebudeme muset dotovat provoz letiště. Tržní hodnota je navíc v tuto chvíli prakticky nulová. Nevíme, jak bude fungovat, zda a kdy se ho podaří rozlétat,“ vysvětlil náměstek primátora Viktor Lavička (ANO).

„Pro potenciální partnery je lepší jeden vlastník“

Znalci nedávno odhadli podíl města na 33 milionů, to se však na kraji zdálo jako příliš. Šest a půl milionu korun je pak polovina účetní hodnoty společnosti. A to už akceptuje i vedení hejtmanství. Poslední slovo však budou mít krajští zastupitelé.

„Myslím, že bychom k odkupu měli za těchto podmínek přistoupit. Z pohledu kraje je to důležité i pro nadcházející vyjednávání. Určitě je i pro potenciální partnery lepší pouze jeden vlastník než dva,“ uvedl náměstek hejtmanky Josef Knot (Pro jižní Čechy).

Prodej podílu Budějovic podpořily i hlasy opozice. „Myslím, že je dobrou zprávou, že se této přítěže zbavíme,“ uvedl zastupitel Lukáš Mareš (Piráti). Podle něj je však dál potřeba sledovat z krajských pozic, jak se bude letiště vyvíjet. Společnost má sice oficiální účetní hodnotu 13 milionů, nicméně spravuje obrovský areál a majetek, kde lze hovořit o miliardách korun. To vše už patří Jihočeskému kraji. „Chtěli bychom, aby nám zůstalo alespoň jedno místo v dozorčí radě i po prodeji akcií firmy,“ zmínil Lavička.

Když si kraj podíl koupí, bude to pro město znamenat značnou úsporu v rozpočtu. Za roky 2006 až 2018 se jen provozní dotace letiště vyšplhaly na 324 milionů. Z toho za Budějovicemi šla polovina. Letošní dohoda byla poslat na fungování přes tři miliony měsíčně. Už do konce roku by tak radnice prodejem mohla ušetřit zhruba 15 milionů podle toho, kdy bude transakce dokončená.

Modernizace stála stovky milionů korun

Asi největším kritikem těchto dotací byl dlouhodobě náměstek primátora Tomáš Bouzek (TOP 09), který společnost označoval za prázdnou skořápku. „Uvědomuji si, že město dalo na provoz obrovské sumy, a tak se nyní může zdát šest a půl milionu jako málo. Na druhou stranu je to za současných podmínek asi maximum možného a tu zmíněnou skořápku už nebudeme muset dál dotovat,“ sdělil Bouzek.

Letiště České Budějovice má za sebou obří modernizaci za stovky milionů a nyní jeho vedení a zaměstnanci pracují na takzvané certifikaci. Po ní se má stát plnohodnotným veřejným mezinárodním areálem. Naplno by měl fungovat nejpozději od příštího roku.

I přes omezení spojená s koronavirem tam letos do poloviny května přistály nebo vzlétly více než čtyři tisíce letadel. Velký podíl na tom měly výcvikové lety. Pravidelné cestování na dovolenou do zahraničí nebo charterové lety, což asi obyvatele regionu zajímá nejvíce, jsou zatím v nedohlednu.

Přibude strategický investor?

Náměstek hejtmanky Knot však potvrdil, že se blíží zásadní schůzka se zástupci společnosti Accolade. Ti zvažují, že by jako investoři do společnosti vstoupili. Accolade už má v nájmu brněnské letiště, letos podala na kraji takzvanou oznamovací nabídku a písemně potvrdila zájem o osobní setkání.

„Měla by se uskutečnit v druhé půlce června,“ doplnil Knot. Zatímco odkup akcií od města by mělo schválit ještě toto krajské zastupitelstvo, případné strategické partnerství se soukromým investorem by podle Knota mělo uzavřít až to nové, které vzejde z říjnových voleb.

Celý prostor může být pro některé investory velmi atraktivní, protože to nejsou jen dráha a terminál, ale také velké a lukrativní pozemky kolem. Například z bývalého kasárenského areálu by si někteří představovali logistické centrum a podobně. Město České Budějovice by tam pak chtělo vytlačit kamiony, které nyní řidiči odstavují na Dlouhé louce.

„Určitě je proto potřeba hodně sledovat další vývoj, aby tam nevyrostla jen nějaká překladiště nebo montovny,“ doplnil Lukáš Mareš. Bývalé vojenské letiště v Plané zabírá plochu 300 hektarů, v areálu je přibližně 120 budov.