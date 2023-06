Do dalších destinací chceme létat už za rok, říká šéf budějovického letiště

Za svou kariéru jste musel vidět desítky letišť. Jak se vám líbí to českobudějovické?

Je komorní v dobrém slova smyslu. Moderní, splňuje všechny požadavky a líbí se mi. Nejde to srovnat třeba s Miami, ale krása je v tom, že musíte splňovat a dělat úplně stejné činnosti. Jen nemáme systém individuálního odbavení a některé vychytávky jako celotělové rentgeny. Ale běžní cestující nepocítí rozdíl a my chceme, aby se tu dobře cítili.

Na jihu Čech jste uzavřel pětiletý kontrakt. Co bude vaším hlavním cílem, abyste stejně jako na Slovensku řekl, že jste letiště dostal tam, kam potřebuje.

Především zajistit, aby letiště plnilo svůj hlavní účel. To znamená, aby odtud mohla odlétat a přilétat velká letadla a nastartoval se klasický provoz. To je můj úkol, to řeším. Nesmírnou pomocí pro nás je Řízení letového provozu, to musím zdůraznit. A také Úřad civilního letectví a Letiště Praha.

Jste v Budějovicích od března, co už jste stihl?

Základem bylo ustanovit vzdušný prostor, což jsme museli stihnout za velmi krátkou dobu. Dále bylo nutné zřídit letištní provozní zónu či zónu s povinným radiovým spojením. Je to velké množství práce. Zaměstnanci se museli doškolit. Procházíme také různými audity. Nikdo nám nic neodpustí, ale spolupracujeme se samými experty. Na letišti je vše podřízené bezpečnosti.

První zájezdové lety v srpnu nijak ohrožené nejsou?

Nic takového si vůbec nepřipouštíme. Vše plníme podle harmonogramu. Úřad pro civilní letectví zahájí 17. července úplně finální fázi ověření bezpečnosti, 2. srpna startujeme.

Z toho, co říkáte, to vypadá, že jste ani neměl čas na nějaké rozkoukávání?

Protože se v tom pohybuji celý život, věděl jsem, do čeho jdu. Vím, co a jak se má udělat. Ale mým úkolem bylo také o byznysplánu přesvědčit všechny spolupracovníky. Bez toho to nejde, letectví je jedna velká rodina.

Kolik lidí bude pracovat na terminálu, až začne ostrý provoz?

Na přepážkách odbavení cestujících budou tři zaměstnanci, desítka lidí na bezpečnostní kontrole, dva až čtyři lidé na odbavení letadla. Dohromady kolem dvaceti lidí. Na celém letišti pak působí 70 až 80 lidí.

Až nastane den D a začne se létat, budete předtím spát klidně?

Jsem zvyklý, pro mě to nebude poprvé. Co ale poprvé je, že my to zde nemáme vyzkoušené. Všichni budou připravení a prochází nejrůznějšími zkouškami hlavně na letišti v Praze. Jsme sami zvědaví, jak se s tím vyrovnáme. A potěšilo mě, že většina zaměstnanců nejsou přehnaní suveréni, berou práci s pokoru a jako příležitost se učit.

Budete se chtít nějak odlišit od podobných letišť v Pardubicích či Karlových Varech? Nebo hlavně, co uděláte jinak, aby bylo to jihočeské úspěšnější?

K tomu se nechci úplně vyjadřovat s ohledem na to, co jsem říkal. V letectví jsme jedna rodina, a tak nechci říkat, že někde něco dělají lépe nebo hůře. Pomáháme si.

Aby se lepšila ekonomika letiště, vidíte cestu i v cargo provozu?

Patří to k tomu, ale cargo není sebespásné. Není vůbec jednoduché ho zajistit. Ale českobudějovické letiště má výhodu, že tu bude brzy dálnice, jeho poloha je vynikající. Není přímou konkurencí Vídně a Lince. Strategický plán rozvoje je stanovený reálně, byť to nebude jednoduché. U letectví je velká nepředvídatelnost vývoje. Buď musíte mít spoustu linek, anebo k tomu doplňkové činnosti, které ale musí být dobře promyšlené.

Ivan Trhlík (61 let) Od 15. března je Ivan Trhlík ve vedení společnosti Jihočeské letiště České Budějovice. Stal se předsedou představenstva a s majitelem letiště Jihočeským krajem uzavřel pětiletý kontrakt. V minulosti byl například generálním ředitelem letiště v Bratislavě, které vedl čtyři roky. V minulosti působil také u Českých aerolinií a působil i jinde v zahraničí. Trhlík nahradil ve funkci prozatímního ředitele a předsedu představenstva Roberta Kalu. Ten se vedení provozu ujal na začátku června 2019 poté, co rezignoval ředitel Ladislav Ondřich, jenž byl ve vedoucí funkci 13 let a byl u modernizaci letiště v Plané.

Linec opravdu není konkurence?

On nás tak nevnímá a my také ne. Jejich letiště si vede velmi dobře.

Po zveřejnění prvních leteckých zájezdů na letošní léto z Českých Budějovic se o ně strhl velký zájem.

To mě překvapilo a potěšilo.

Letos se bude z jihu Čech létat na dovolenou zhruba dva měsíce. Začne se příští rok už v červenci, nebo ještě dříve?

Ano, to si troufám říct. Zatím nemáme uzavřené další smlouvy, ale je logické, že to tak být musí. Kdyby ne, je to samozřejmě špatně.

Bude letiště sezonní, nebo bude provoz celoroční?

Příští rok pravděpodobně sezonní, ale nevylučuji, že se objeví i odlety do dovolenkových destinací v zimním období. My musíme nejdříve ukázat, že ty služby umíme nabízet, to jsme zatím nevyzkoušeli.

Platí, že zde cestující zaparkují bezplatně.

Ano, platí. Ještě připravujeme nové parkoviště v dolní části u vjezdu. Celková kapacita bude 700 aut. Také zde pojede kyvadlová autobusová linka a také linka přímo z Budějovic.

A budou muset lidé přijíždět s velkým předstihem jako třeba do Prahy, nebo bude stačit kratší čas, když je tu menší letiště?

Přepážky budou otevřené tři hodiny před plánovaným odletem. My doporučujeme, aby tu cestující byli dvě hodiny předem, a věříme, že to je takový standardní čas.

Jaké bude letiště pro piloty, jak se jim bude startovat a přistávat?

To se teprve ukáže, protože velká letadla sem nelétají. Ale podmínky by měly být standardní a piloti jsou profesionálové.

Zatím spolupracujete s Čedokem, má připravené další destinace po Rhodosu či Turecku?

Už něco vytipoval, ale to zatím nebudu prozrazovat.

Zmínil jste, že očekáváte, že letos projde terminálem zhruba deset tisíc lidí. A do budoucna?

To číslo by mělo významně růst.

Třeba na padesát tisíc?

Zatím nevím, ale kladu si vyšší cíle.

Když vás Jihočeský kraj angažoval, zdůrazňoval vaše působení v Bratislavě. Nicméně tam jste skončil už v roce 2017, co jste vlastně dělal dál?

V letectví jsem působil jako odborný konzultant pro zahraniční společnosti. Byly to přípravy speciálních projektů v letectví.

Když jste na bratislavském letišti pracoval, podařilo se vám zvýšit počty cestujících a celkově zlepšit stav firmy. Proč přišel nečekaný konec a ministerstvo dopravy jako vlastník vás odvolalo?

Letiště Bratislava mělo tehdy jediného akcionáře, ministerstvo dopravy. A po volbách mělo nové vedení představu, že by je měl reprezentovat někdo jiný. Přesto, že se ta čísla rapidně zlepšovala a s kolegy jsme tam odvedli kus práce. Je to svým způsobem politická nominace, považuji to za naprosto normální.