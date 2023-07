V jihočeských městech stále chybí lékaři, kraj jich zatím nalákal jen sedm

Sedm nových lékařů není špatný výsledek, za krajskými plány ale pokulhává. Loni v září, kdy dotační program fungoval teprve šest týdnů, se hejtmanství povedlo nalákat lékaře do Frymburku, Velešína a Soběslavi. Na podpis smlouvy se chystal ještě ortodontista pro Písek a praktický lékař pro Tábor.

Vše se vyvíjelo více než dobře a hejtman Martin Kuba naznačoval, že do konce roku 2022 by jich mohlo být až deset. Přestože tento odhad nevyšel, je vedení kraje s programem spokojené.

„Projekt se podle mě osvědčil a považuji ho za správný. Nikdo nepočítal s tím, že sem za pár měsíců dostaneme 50 lékařů. To je nereálné. Se současným stavem jsem spokojený, je to výsledek spolupráce obcí, kraje a pojišťoven. Povedlo se nám sehnat například nového primáře prachatické gynekologie,“ řekl Kuba a dodal, že se díky tomu zlepšila kvalita péče v celém regionu.

O problému mluvil i prezident

Krajský dotační titul nabízí lékařům motivační příspěvek 1,5 milionu korun, v něm je zahrnuto 600 tisíc na vybavení a 900 tisíc jako příspěvek na bydlení. Podmínkou podpory je setrvat v kraji alespoň pět let. Zatím se díky němu povedlo nalákat sedm lékařů s tím, že za letošní půlrok přibyl jeden. V procesu schvalování jsou nyní další dva.

Téma zhoršující se dostupnosti zdravotní péče a riziko, že se tento problém s odchodem silné generace lékařů ještě prohloubí, však netrápí jen jižní Čechy. Při návštěvě kraje to otevřel i prezident Petr Pavel. Při té příležitosti ocenil jihočeská opatření a řekl, že ostatní kraje by si z nich mohly vzít příklad.

„Ukazuje se, že motivovat lékaře k praxi v odlehlejších regionech nebude tak lehké, pouhé finance je nalákat nedokážou. Měli bychom tak začít o problému uvažovat v širším kontextu. Peníze jsou jedna věc, lékaře ale dnes zajímá také zázemí pro rodinu, zda v oblasti najde práci i jejich partner, zda budou děti chodit na kvalitní školu a zda je v místě dostupná i kultura,“ vypočítal prezident.

S jeho slovy souhlasí i hejtman Kuba, který připomněl nutnost dlouhodobého a komplexního řešení. „Nedostatek lékařů je problém, který bude společnost trápit ještě dlouho a nemá lehké řešení. Kraj v tom může výrazně pomoct, ale je to téma, jímž se musíme zabývat na celorepublikové úrovni,“ upozornil.

Protivín nabízí ordinaci

Do snahy sehnat pro své obyvatele lékařskou péči se zapojují i samotné obce. Většinou nabízejí potenciálním zájemcům další benefity nad rámec krajské podpory. Týká se to i Protivína na Písecku, kde dlouhodobě shánějí zubaře, který by nahradil toho stávajícího. Ten ve městě ordinuje 30 let a kvůli absenci náhrady stále oddaluje odchod do penze.

„Zájemcům nabízíme také byt a zařízenou ordinaci. S hledáním náhrady nám pomáhá i sám doktor Jiří Pudík, přesto se mám nedaří nikoho nalákat. Další problém je také to, že současně ordinující lékař má okolo dvou tisíc klientů, mladým ale stačí i 500. Pokud se s tím něco neudělá, bude nám chybět čtyřnásobek lékařů,“ děsí se starosta Protivína Jaromír Hlaváč. Dodal také, že nedávno ve městě přišli o obvodního lékaře, za něhož se zatím také nepodařilo sehnat náhradu.

Obdobný problém řeší od tohoto měsíce také ve Větřní na Českokrumlovsku. Zemřela tam dětská lékařka a přes 500 dětí tak ze dne na den přišlo o dostupnost lékařské péče. Část pacientů si převzaly dvě lékařky z Krumlova a Kájova, nového pediatra se do města ale zatím sehnat nepodařilo. Nepomohla ani plně zařízená ordinace, kterou pozůstalí darovali městu k dalšímu užívání.

Rizika náhlého úbytku doktorů v regionech si uvědomují i zástupci pojišťoven. „Existuje předpoklad, že může dojít ve vybraných odbornostech k ukončování praxí poskytovatelů v důchodovém věku, na což jsme připraveni reagovat. Dostupnost kvalitní péče pro klienty je pro nás prioritou,“ sdělila za Všeobecnou zdravotní pojišťovnu Jana Sixtová s tím, že v současnosti je situace na jihu Čech stabilní.

Zároveň uznala, že letos pojišťovna zaznamenává mírný nárůst žádostí o zajištění zdravotní péče. Celkově nejnižší počty evidují v okrese Prachatice a nejvíce na Budějovicku. Žádosti směřují především na zajištění péče v odbornosti zubního lékařství či v ambulantní sféře v odbornosti oftalmologie. Aby pojišťovna nalákala lékaře i do okrajových o příhraničních oblastí kraje, nabízí jim finanční pobídku.