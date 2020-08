Lázně v Bechyni měly čtyři sta klientů, pak musely kvůli koronaviru zavřít

I v době pandemie se v bechyňských lázních potřebovali postarat o zhruba 400 nemocných, které v tu dobu léčili. „Vláda nám mimo jiné řekla, že pohromadě musí být maximálně pět lidí. V bazénu jich je ale běžně 20 až 25. Místo toho tam nově museli být jeden plavčík, jeden předcvičující a s nimi pouze tři klienti. To samozřejmě mnohonásobně zvyšovalo náklady,“ popisuje 65letý ředitel Miloslav Kožnar.

V uplynulých měsících jste často kritizoval postup státu. Co vás rozzlobilo nejvíc?

Lázně jsou nestátní zdravotnické zařízení, takže se na nás v mnoha případech pohlíží jako na nemocnice. Stát pořád říká, že musí odměnit své nemocnice. U nás ale 85 procent klientů tvoří pojištěnci. Zároveň máme zkušené zdravotníky a hygieniky. Standardní host přijíždí do dvou měsíců po operaci velkého kloubu nebo páteře. Ptám se, proč bychom se jako zdravotnické zařízení nemohli o tyto pacienty postarat a zároveň jim zajistit potřebné zázemí. Nerozumím, proč nemohla tato zdravotní péče pokračovat. V dopisech jsem to nabízel premiérovi Andreji Babišovi, epidemiologovi Romanu Prymulovi i ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi.

Vy jste místo toho museli provoz ihned uzavřít.

Ano, přišla výzva, že musíme zavřít, což jsme udělali. Zároveň jsme doléčovali pacienty, kteří tady byli. Šlo asi o čtyři stovky lidí. Zabezpečili jsme proto celý areál, abychom snížili riziko nákazy. Na Velikonoce tady bylo sedm lidí, ale my zajišťovali provoz celých lázní. Nařízení jsme ale respektovali. Jenže jsme se nic víc nedozvěděli, takže jsme se rozhodli odmlkou proinvestovat. Zároveň jsme nepropouštěli ani nesnižovali mzdy. A pak nám řekli: Tak a teď klienty zase naberte.

Miloslav Kožnar (65 let) Narodil se na Teplicku a vyrůstal v Karlových Varech. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou a absolvoval postgraduální studium na Vysoké škole ekonomické. Následně pracoval pro PZO Technoexport. Začal na pozici obchodního referenta a přes funkce vedoucího oddělení, ředitele výstavby v Číně, ředitele obchodní kanceláře v Pekingu, člena dozorčí rady PZO Technoexport se v roce 2007 vypracoval na předsedu představenstva a generálního ředitele. Celkem strávil v cizině asi osm let. Věnoval se i politice a kandidoval do parlamentu. Je bývalým předsedou ČSSD pro Prahu 1. Po přestěhování na jih Čech začal působit v Lázních Bechyně, kde je šestým rokem ředitelem.

Jak těžké je u lázní nastartovat celý provoz?

Měsíc trvá, než se dostanete na původní stav. Řešili jsme dohled na to, aby nikdo neměl příznaky covidu, a zároveň jsme museli zavést jednolůžkové pokoje, protože běžně máme dvoulůžkové. Ten příplatek za jednolůžko jsme zrušili. Do dneška ale řešíme zvláštní situace. Když má někdo příznaky, jde na izolaci, ale sanitka odmítá toho člověka převézt. My pak máme v izolaci někoho, kdo si musí udělat testy, ale jak toho člověka převézt? To a další věci nikdo neřeší.

Hádám, že vzhledem k protiepidemickým nařízením jste museli proměnit i procedury.

Můžu vám jako příklad dát společné cvičení. Vláda nám mimo jiné řekla, že pohromadě musí být maximálně pět lidí. V bazénu jich je ale běžně zhruba 20 až 25. Místo toho tam nově museli být jeden plavčík, jeden předcvičující a s nimi pouze tři klienti. To samozřejmě mnohonásobně zvyšovalo náklady.

Zrušili jste některé procedury?

Všechno pokračovalo. To je přece morální otázka. My těm lidem říkáme, že jim za tři nebo čtyři týdny budeme pomáhat skrz nejrůznější cvičení. Nemůžeme proto oznámit, že kvůli covidu snížíme počet procedur na polovinu. Zlobily by se i pojišťovny. Hlavně si ale myslím, že by to bylo vysoce nespravedlivé.

Jak klienti přijali omezení?

Na začátku pár lidí odjelo kvůli obavám, ostatní reagovali bez problémů a chtěli tady být. My jsme navíc nejvytíženější prostory vyčistili speciálním strojem, který vyhubí všechny viry. Zainvestovali jsme do ochranných pomůcek a zabezpečili jsme se asi za milion korun.

Dokážete vypočítat, o kolik peněz jste kvůli koronaviru přišli?

Za období od ledna do června jsme přišli ve srovnání s loňským rokem o 17 milionů korun. To určitě zvládneme, není to částka, která by výrazně komplikovala náš provoz.

Klientů je asi dostatek, vzhledem k tomu, že jste museli na určitou dobu omezit provoz.

Rozhodně. Teď máme o 20 procent větší převis poptávky nad naší nabídkou. Samozřejmě nás to těší. Teď je to trochu složitější. Pustili jsme se do rekonstrukce fasády, což trochu limituje pobyt. Proto klientům nabízíme nejrůznější výlety po regionu. Připadá nám to fér.

Lázně jsou populární díky rašelině, která se nedaleko odtud těží. Jak celý ten proces vypadá?

Je to dlouholetá tradice. Rašelinu si sami těžíme, přivážíme, zpracováváme a také upravujeme. Jsme správcem ložiska léčivého přírodního zdroje a dohlíží na nás ministerstvo zdravotnictví.

Kde těžíte?

Ta lokalita se jmenuje Komárovská blata, je to asi 14 kilometrů od Bechyně. Jde o ukrytou zónu, do které by neměl nikdo chodit. Území se vyznačuje tím, že tam je velké množství huminových kyselin a silic. Ne každá rašelina je totiž vhodná pro naše účely. Máme mimochodem povinnost materiál po využití vrátit zpět do ložiska.

Jak rašelinu využíváte při procedurách?

Vzniká z toho něco jako modelína, která se pokládá například na ramena, kolena či páteř. To jsou rašelinové zábaly. Poté děláme koupele, lehnete si do nerezové vany, do které rašelinu zespodu tlačíme.

Jezdí do lázní v Bechyni i zahraniční klientela?

Hodně málo. Byli tady například lidé z Číny, kteří chtěli kontrakt na posílání turistů. Ty jejich nároky jsou ale tak velké, že bych musel zvýšit ceny a neměl bych na to personál. Občas ale přijíždí Rusové, Švýcaři či Němci.

Teď však hostíte výhradně Čechy. Jak se osvědčily vouchery na čtyři tisíce korun, které propaguje ministerstvo pro místní rozvoj?

Nápad to nebyl špatný, pokud bylo cílem udržet doma českou klientelu. Není to ale podpora lázní. Cílem je, aby lidi neutráceli v cizině, kde podpoří ekonomiku tamních států. Každopádně to bylo nešťastně nastavené. Do poloviny srpna jsme neměli jasno, jak máme voucher zpracovat v praxi. Přitom to mělo platit od července. Lidé pak nadávají našemu obchodnímu oddělení, ale my nic nezmůžeme.

Vy jste v Číně strávil profesně šest let. Jak jste vnímal to, co se tam v posledních měsících dělo?

Je to složité. Když někdo hodnotí chování Číny a říká, kdo je na vině, kdo vypustil nebo nevypustil virus, tak se spíš usmívám. Pochopit Čínu není jednoduché a zjednodušování není správné. Osobně jsem si při 20. návštěvě této země myslel, že už ji znám dobře, ale pak jsem jel ke kolegovi na návštěvu a uvědomil si, že jsem úplně na začátku.