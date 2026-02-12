Čtyři mohutné popruhy jsou od háku jeřábu napojené ke čtyřem rohům konstrukce. Ještě se ale nepropínají. Dělníci v zářících vestách a helmách zatím kontrolují místo, kde bude lávka stát. Ta bude od léta sloužit pěším a hlavně cyklistům na nové stezce.
„Hele tati, už to letí,“ ukazuje ručičkou malá holčička na louce svému otci na místo, kde stojí obří žlutý jeřáb s vysunutým ramenem. A ten se okolo čtvrteční půl desáté hodině dopolední dává do pohybu.
Popruhy se tak už napínají na maximum a do červena zbarvená mostovka lávky s oblouky, která dohromady váží zhruba 45 tun, se centimetr po centimetru zvedá k šedé obloze.
Stavebníci mají k lávce přivázaná lana, kterými konstrukcí lehce otáčejí tak, aby ji pak jeřábník mohl pomalu přesouvat nad řeku Otavu a usadit na připravené základové patky na obou březích řeky. A to se chvíli před desátou hodinou povedlo.
Podél řeky tak bude daleko jednoduší se dostat z Katovic do Strakonic, což je občany i turisty velice využívaná trasa.
Jaroslav Horejšmístostarosta Strakonic
„Lávku jsme montovali přímo na břehu, a tím jsme předešli rizikům, která by se nám jinak na stavbě mohla vyskytnout. Vše se muselo dopředu naplánovat – hmotnost jeřábu, jeho nosnost, kde se bude lávka montovat, aby byl dosah stroje v pořádku a podobně. Akce je složitá především z hlediska příprav včetně geodetického měření,“ zdůrazňoval před samotným zdvihnutím stavbyvedoucí Jakub Jeništa.
Stavaři museli počítat i s vhodným počasím. Pokud by příliš foukal vítr, jeřábník by musel 42 metrů dlouhou celoocelovou lávku zase usadit na místo a počkat, až by se počasí ustálilo.
Náročnou práci stavařů a techniků na louce u Nového Dražejova na okraji Strakonic sledovaly dopoledne desítky lidí. Ti už se tak nebudou muset přes Otavu brodit či přecházet po nedalekém jezu, pokud se budou chtít dostat na pravý břeh řeky. Ani dřív tu nikdy žádný mostek nestál.
Strakonice a Katovice spojí nová cyklostezka, povede přírodou podél Otavy
Novou lávku tu ve čtvrtek dopoledne instalovali jedním z největších kolových jeřábů v republice. Unese až 500 tun a díky svému zdvihu mezi 140 až 150 metry se používá právě pro instalaci mostů, lávek či velkých průmyslových celků.
Dražejovská lávka se stane součástí budované nové cyklostezky, která má kolaře bezpečně dopravit ze Strakonic až do Katovic. Doteď museli cyklisté využívat různých polních či lesních cest, mnohdy i stezek vedoucích po soukromých pozemcích. Anebo ti odvážnější pak hlavní silnici, kterou využívají tisíce aut denně.
Technické údaje
„Podél řeky tak bude daleko jednoduší se dostat z Katovic do Strakonic, což je občany i turisty velice využívaná trasa. Stavbou stezky jsme zejména chtěli tuto cestu udělat pro lidi bezpečnější,“ zmínil místostarosta Strakonic Jaroslav Horejš.
Cyklostezka začíná v Novém Dražejově u takzvané Myslivny, odtud ji nová lávka převede přes Otavu a pak bude zpevněná cesta dál pokračovat prozatím až k jímacím nádržím strakonické úpravny vody u Pracejovic. Tam končí i katastr města a z druhé strany pak budou se stavbou pokračovat Katovice.
„Celou stavbu stezky včetně nové lávky jsme vysoutěžili za 23,5 milionu korun a kompletně ji zaplatíme z rozpočtu města. Počítáme s tím, že lávku otevřeme začátkem června, takže určitě ještě chceme stihnout letošní cyklistickou sezonu. To samé platí i pro lávku na Podskalí,“ doplnil místostarosta Strakonic.