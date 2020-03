V Písku zavřou lávku přes Otavu, která vede na ostrov. Musí ji opravit

Revizi získala ještě na pět let. Přesto je patrné, že lávka spojující břehy Otavy přes Městský ostrov v Písku musí projít opravou, aby se v budoucnu nestalo, že po ní zakážou přecházet. Devadesátiletá konstrukce patří k panoramatu města. Radnice ji hodlá zrekonstruovat na jaře příštího roku.

„Některé části lávky už jsou v takovém stavu, že je nelze vyměnit. Musíme přistoupit k celkové opravě. Jde hlavně o zábradlí, nosné části jsou celkem v pořádku. Zároveň obnovíme i vedlejší betonový mostek přes Mehelnický potok,“ přibližuje místostarostka Písku Petra Trambová.

Město již má projektovou dokumentaci, letos v září vysoutěží firmu, která práce provede. Trambová odhaduje, že budou stát 30 milionů.

Při opravě budou muset pracovníci celou nosnou konstrukci nadzvednout, aby mohli upravit hlavní ložiska. Musí také dočasně odmontovat přípojky kanalizace, vodovodu i uložené kabely.

Mostovka, po které se pohybují chodci a cyklisté, je z dřevěných prken. Ta naposledy měnili v roce 2015, příští rok firma položí nová.

„Městské služby průběžně opravují uvolněné nášlapné fošny. Dále provádíme třeba nátěry a čištění konstrukce,“ říká Josef Hrádek, jednatel Městských služeb Písek, které lávku spravují. Poslední větší úpravou prošla v roce 1992. O deset let později bez větších škod přežila velkou povodeň.

Vedení radnice se rozhodlo pro variantu, při které nechá opravit přechod přes řeku Otavu najednou, ne po polovinách. Lávka tak zůstane od února do května úplně uzavřená.

„Součástí prací totiž bude i pískování, což je velice prašné. Nedovedeme si kvůli tomu představit, že by po druhé části chodili lidé. Nepříjemné by to pro ně bylo, i kdyby seděli na zahrádce restaurace na ostrově. Navíc by se při rozdělení stavba prodražila a prodloužila její doba,“ uvažuje místostarostka.

Právě s provozovateli místního podniku město řešilo, jak rekonstrukci načasovat. Ve hře byla možnost, že k ní dojde ještě letos v létě.

„Nakonec jsme se dohodli, že bude lepší varianta začátek příštího roku. My již máme na sezonu dopředu objednané akce. Byl by to pro nás problém. Chápu, že lávku musí opravit. Ale termín před hlavní turistickou sezonou na jaře je vhodnější,“ naznačil manažer restaurace Ostrov Michal Polodna.