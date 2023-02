Před opravou lávky u Jordánu pokácí 20 vrb, pak město nechá vysadit nové

12:16

Kvůli opravě lávky na návodní straně táborského Jordánu musí město pokácet dvacet vrb bílých, které na místě stojí už 22 let. Samotná rekonstrukce by totiž nebyla podle vedení radnice bez jejich odstranění možná. I kdyby se stromům firma snažila vyhnout, nenávratně by poškodila kořeny.