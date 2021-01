Kůrovec loni tolik neřádil, proto se nekácí jako dřív a cena dřeva roste

Už pátým rokem se lesníci z dačických městských lesů probíjejí kůrovcovou kalamitou. Většina smrkových porostů zůstává jen v jejich vzpomínkách. Nyní s nadějemi čekají, jestli bude letošní rok alespoň stejně příznivý jako ten loňský. Navíc je může těšit, že zpracovatelé dřeva kvůli nadbytku zvýšili kapacity, tudíž se zlepšuje odbyt.

Navzdory tomu ale loni na jaře trnuli, zda budou vůbec moci nějaké prodat. Jak už to v posledních měsících bývá zvykem, obavy způsobila pandemie koronaviru. Prakticky okamžitě po celostátní karanténě v polovině března klesly Dačickým prodeje dřeva téměř na nulu.

„Projevilo se to u nás opravdu výrazně. Minimálně dva měsíce jsme nemohli prodat ani kubík, protože jsme měli nasmlouvané odběry téměř výhradně z Rakouska. Kvůli zcela uzavřeným hranicím jsme v této době nevypravili žádný kamion,“ vysvětluje jednatel Městských lesů Dačice Kamil Kupec.

Situace se dostala až tak daleko, že správa lesů musela okamžitě propustit všechny nasmlouvané dělníky.

„Odbyt nám celkově klesl až na desetinu oproti předchozím rokům, takže bychom je nedokázali zaplatit. Velkou roli v tom hraje také kvalita dřeva, loni jsme se v těžbě zaměřovali už jen na uschlé stromy, které zůstaly v lesích stát. I to hraje velkou roli v jeho odbytu,“ připomíná Kupec.

Jenže ani urychlené propuštění pomocných sil nezabránilo rychlému vysychání pokladny. Podle Kupce se situace dostala až tak daleko, že se správa lesů i kvůli dopadům celostátní karantény z jara musela přeorientovat na zcela jiné služby, než by za normálních podmínek nabízela. A to i přesto, že při podzimní a současné vlně bylo možné dřevo do okolních států bez větších problémů vyvážet.

„Finanční rezervu nemáme téměř žádnou, musíme vytvářet zisk v jiných oblastech. Snažíme se teď nabízet své služby menším vlastníkům lesů v regionu. Potřebujeme vydělat nějaké peníze, abychom vůbec mohli přežít,“ dodává Kupec s tím, že městským lesníkům pomohla také radnice, která jim už dříve odpustila nájemné za lesy.

Rakušanům chyběl osobní kontakt

Problémy s dodávkami dřeva za hranice pocítili také hospodáři pečující o městské lesy v okolí Českého Krumlova. Zde naráželi především na obtíže při online komunikaci.

„Docela mě překvapilo, že Rakušané jsou nastavení hlavně na osobní setkání, takže jsme si museli k sobě hledat cestu jinak. Kvůli tomu, že jsme se s nimi a s bavorskými odběrateli nemohli setkávat tváří v tvář, tak trh nějakou dobu stál,“ popisuje své zkušenosti jednatel českokrumlovských městských lesů Miroslav Štoll.

Odbyt dřeva se i kvůli tomu v loňském roce nijak nezvýšil. Krumlovští lesníci se potýkají se slabou poptávkou už od roku 2017, kdy se kůrovcová kalamita začala naplno projevovat. Od Nového roku se ale trend zcela obrátil, což je způsobené předimenzovanými kapacitami zpracovatelů i výrazně lepší situací s loňským výskytem kůrovce.

„Poslední týdny je zájem o dřevo obrovský. Díky útlumu kůrovce v minulém roce není jeho nabídka tak vysoká, takže je po něm hlad. Pokud nám počasí pomůže i letos, mohli bychom i nadále očekávat větší poptávku,“ doufá Štoll a dodává, že městská společnost se ani navzdory kalamitě nedostala do finančních problémů.

„Lesníci musejí být na katastrofu pořád připravení, což jsme my byli. Měli jsme dostatečné rezervy, které nám na likvidaci následků postačily,“ doplňuje Štoll.

Zpracovatelé už nabízejí skoro tisíc korun za kubík

Podobně jsou na tom i v píseckých městských lesích, kde se v uplynulých měsících orientovali hlavně na zahraniční trh se dřevem. Koronavirová pandemie zasáhla tamější hospodáře jen na přechodnou dobu.

„Byly to řády dnů v době, kdy se uzavřely hranice s Rakouskem, dopravci museli vyřešit, jak se dostat přes hranice. Teď už se ale můžeme poohlížet i po českých odběratelích, situace se pomalu otáčí,“ všímá si jednatel píseckých městských lesů Václav Zámečník.

Zatímco loni potřebovali lesníci v Písku udat až 150 tisíc kubíků dřeva, letos by měla být situace o poznání klidnější.

„Na takový tlak nebyli zpracovatelé vůbec připravení. Dřeva bylo daleko více než v předchozích letech. Teď se jen modlíme, aby letos bylo stejné počasí jako loni. Podle mě pilaři už začínají tušit, že dřevo časem dojde, proto začínají nabízet trochu přijatelnější ceny,“ říká Zámečník.

Právě rostoucí výkupní cena dřeva může výrazně pomoci s obnovou kůrovcem poškozených lesů. Například v Prachaticích mají odběratele, kteří se s nabídkami blíží k hranici tisíce korun za kubík dřeva. Za takových podmínek se pro mnoho hospodářů stává jeho těžba alespoň trochu výhodná.

„I díky tomu momentálně nemáme větší finanční problémy. Výrazně nám pomohlo i město, které nám v roce 2019 snížilo nájemné na minimum a loni jsme platili jen polovinu běžné částky,“ vysvětluje jednatel prachatických městských lesů Jan Pěsta.

V otázce koronaviru se ale, co se prodeje dřeva týká, větších problémů, jaké měli na jaře v Dačicích, neobává. „Myslím, že úplný lockdown by nám snad už hrozit neměl. Ale člověk nikdy neví,“ podotýká Pěsta.