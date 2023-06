Rekonstrukce Slavie začala, kvůli dotaci musí být hotovo do září 2025

„Jsem nadšená a je pro mě příjemnou povinností zahájit rekonstrukci KD Slavie, která se navíc shoduje s termínem, kdy podáváme druhou přihlášku pro získání titulu Evropské hlavní město kultury pro rok 2028,“ řekla primátorka Dagmar Škodová Parmová (ODS) s tím, že právě projekt Slavie je důkazem, že město si titul zaslouží.

Demoliční práce ve 150 let starém spolkovém domě od Ignáce Ullmanna potrvají až do konce roku 2023. Následně začne dostavba nových částí budovy.

„Všichni doufáme, že se nám podaří dodržet všechny termíny. Na stavbu jsme získali od ministerstva kultury dotaci ve výši 177 milionů. Její podmínkou ale je, že stavbu stihneme dokončit v požadovaném termínu,“ vysvětlil náměstek primátorky Petr Maroš (ODS).

Téměř každý den nějaká akce

Doplnil, že rekonstrukce je vždy složitější než novostavba a zástupci města proto doufají, že stavební práce nezkomplikují konstrukční nedostatky, které není možné dopředu plně odhalit.

Závazné podmínky pro udělení dotace se promítnou také do budoucího provozu budovy. Ta musí mít již dnes alespoň přibližně specifikované své budoucí využití a minimálně prvních pět let provozu musí fungovat výhradně jako veřejně prospěšná instituce bez komerčního využití.

„Vizi máme jasnou a museli jsme ji doložit i na ministerstvu. Hlavní náplní Slavie bude spolkový život. To je věc, která zde fungovala i dříve a my ji chceme zachovat. Své zázemí by tu měly nalézt místní spolky a organizace, které sdružují obyvatele všech věkových skupin,“ přiblížila budoucnost objektu náměstkyně primátorky Zuzana Kudláčková (Piráti).

Popsala, že v nové budově bude malý a velký sál, kde by se téměř denně měly pořádat kulturní akce různého typu a rozsahu. „Rušno by tu mělo být od jara do zimy a každý den v týdnu. V objektu bude také nová restaurace s kompletním zázemím. Domnívám se proto, že zde bude opravdu živo,“ uvedla Kudláčková.

Součástí plánované rekonstrukce je také kompletní přestavba prostoru před Slavií. Směrem k Jihočeskému muzeu nedojde k velkým změnám, tam přibude jen malé dlážděné náměstíčko. Zato prostor u řeky Malše se dočká opravdu velkých úprav. Před spolkovým domem má vzniknout nová zahloubená náplavka, která se napojí na tu v parku Dukelská a na plánovanou na Zátkově nábřeží.

„Mrzí mě, že teprve nedávno dokončenou cyklostezku vedoucí přes park Dukelská budeme muset zase zavřít. Kvůli přestavbě náplavky tu vzniknou omezení a lidé zde od října neprojedou ani neprojdou. Potrvá to přibližně rok,“ popsal Maroš.

Následně doplnil, že vzniklé komplikace chce radnice řešit pomocí dočasně umístěných semaforů na Lidické třídě, které projíždějícím cyklistům a dětem mířícím do škol v Dukelské ulici umožní bezpečné překonání frekventované silnice.

Oprava za půl miliardy

Rekonstrukci KD Slavie řeší České Budějovice již od roku 2019. Vítěznou podobu zrekonstruované budovy navrhlo mezinárodní konsorcium ateliérů z Francie a Rakouska. Po dokončení se rozšíří kapacita budovy i možnosti jejího využití. Hlavní sál nabídne 350 míst k sezení a při koncertech pojme až 600 návštěvníků. Ve skleněné přístavbě bude kavárna a malý sál pro 150 lidí. To vše doplní upravené okolí, bezbariérový přístup a několik klubových místností.

Výběrové řízení na stavební práce vyhrála nabídka sdružení firem Metrostav, Geosan a Auböck za 496 milionů. V současnosti čeká vedení města na ukončení tří dalších výběrových řízení. Ta mají rozhodnout o dodavatelích techniky pro kuchyň, divadlo a audiovizuální vybavení.

Do poslední chvíle proti rekonstrukci protestovala řada místních obyvatel. Ti tvrdí, že práce nenávratně poškodí historicky cennou budovu, jejíž součástí je například i zcela ojedinělá Turnerská tělocvična. V budově proto ještě před měsícem pořádali vzdělávací akce a zástupcům města předložili petici, kterou podepsalo přes 1 500 lidí.