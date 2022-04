Proměna budějovické Slavie získala povolení, stavět se má začít na podzim

Několik let připravovaná velká rekonstrukce Kulturního domu Slavie v centru Českých Budějovic postoupila do další etapy. Má stavební povolení. To znamená, že vedení města už brzy vyhlásí výběrové řízení na zhotovitele rozsáhlých úprav a ještě letos na podzim by mohly začít samotné práce.