Proměna Slavie je blíž, Budějovice získaly maximální dotaci 177 milionů

Příští týden má být jasno o přestavbě historické budovy v Budějovicích. Zájem má několik firem. Získaná dotace však dává naději. „Je to opravdu úspěch a velká podpora toho, aby se celý projekt dokončil,“ reagoval náměstek primátorky Petr Maroš (ODS).

Výběrové řízení pokračuje, město jedná s několika firmami a do konce měsíce má znát cenové nabídky stavebních prací. „Projekt určitě chceme dotáhnout, musí to být ale v našich finančních možnostech,“ doplnil Maroš. Tak obrovská dotace je každopádně velkou motivací.

V dotačním programu určeném na rozvoj regionálních kulturních a kreativních center bylo celkově 2,7 miliardy korun a ucházelo se o ně 68 projektů. Uspělo jich 29 a získaly podporu 2,6 miliardy. Pro Jihočeský kraj porota vyčlenila 177 milionů, vše tedy pro Slavii. Dalších pět zájemců z jihu Čech mělo smůlu.

„Je to velmi dobrá zpráva a určitě to pomůže celé akci. Z programu jsme dokonce získali víc peněz, než jsme původně předpokládali, což jednoznačně svědčí o kvalitách projektu,“ okomentoval opoziční zastupitel a bývalý náměstek primátora Juraj Thoma (Občané pro Budějovice), který proměnu a dostavbu KD Slavie dlouhodobě prosazuje.

Kvalitu záměru ocenili i zástupci ministerstva kultury (MK). „Projekty jsme posuzovali na základě mnoha kritérií, jako je jejich cíl a přínos, způsob a náplň provozování nebo technická kvalita. Velký důraz jsme kladli na potenciální přidanou hodnotu a rozvoj území. V daném území projekt KD Slavie dosahoval nejvyšších hodnot,“ sdělil Jan Vořechovský, vrchní ředitel sekce ekonomické a příspěvkových organizací MK.

Náklady rekonstrukce se nyní odhadují až na 700 milionů korun a udělení dotace je klíčové. Město poskytnuté peníze nechce v budoucnu ztratit, například kvůli zpoždění prací. Proto současné vedení radnice dopsalo do připravené smlouvy se zhotovitelem důležitý bod.

Vítěznou firmu zaváže k tomu, že městu doplatí ztracené peníze z dotace, pokud nestihne dokončit stavbu v termínu určeném pro její čerpání. „Výšku dotace jsme doposud nevěděli my ani firmy, které mají o akci zájem. Původně se počítalo přibližně se 150 miliony, skutečnou výši se dozvídají nyní,“ sdělil Maroš.

Tábor ani Milevsko neuspěly

Mezi pěti jihočeskými projekty, které v dotačním titulu neuspěly, je například táborské Studio Trafačka. To mělo vzniknout v objektu Křižíkovy trafostanice a sloužit jako muzeum fotografie, víceúčelové kulturní centrum a kavárna. Rozpočet je 50 milionů korun, dotace měla pokrýt 80 procent nákladů.

„Vůbec to nechápeme a nevíme, co teď dělat. Vše je připravené, máme i stavební povolení, ale bez dotačních peněz ho nezvládneme ufinancovat. Je to opravdu hezký projekt, teď nám ale nezbývá než ho odložit a počkat, zda se objeví další podobný dotační titul, o který se budeme ucházet,“ uvedl táborský starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020).

Stejná situace je nyní i v Milevsku, kde žádali o peníze na vybudování kulturního a kreativního centra v domě kultury. I zde musejí záměr odložit na neurčito.

„Je to pro nás smutné překvapení, v ostatních krajích vždy uspokojili více projektů, jen u nás všechno získaly Budějovice. Určitě si vyžádáme zpětnou vazbu od poroty, je možné, že v naší přihlášce byly nějaké formální chyby, kterých se pro příště budeme moct vyvarovat,“ myslí si starosta Milevska Ivan Radosta (Jihočeši 2012).

Dalšími jihočeskými místy, jež s žádostí neuspěla, jsou Strunkovice nad Blanicí na Prachaticku, Ledenice na Českobudějovicku a Velešín na Českokrumlovsku. Chtěly peníze využít na výstavbu spolkového domu nebo úpravy kulturních a kreativních center.