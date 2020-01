Na jihu Čech přibylo opilých řidičů a podvodníků, vraždy jsou objasněny

Od roku 2010 počet nehod na jihu Čech narůstá a loni se zastavil na čísle 4 495. Před deseti lety to přitom nebyly ani tři tisíce.

„Za velkým množstvím událostí, které řešíme, je především nepozornost řidičů,“ zdůrazňuje Lubomír Veselý, šéf jihočeské dopravní policie.

Další důvody bouraček jsou také zřejmé, aut na silnicích je stále více a s nimi přibývají i nehody. Policie však při bilancování kriminality v kraji v roce 2019 upozornila na ještě další znepokojivou věc.

„Řidiči hodně pijí. Meziroční nárůst osob pod vlivem alkoholu, které se staly viníky nehody, činí patnáct procent,“ upozorňuje Roman Bláha, náměstek ředitele jihočeské policie pro vnější službu.

Dodal, že značné množství osob opilých nebo zdrogovaných také za volantem zadrželi, aniž by způsobily nějakou bouračku. V Jihočeském kraji tak budou i letos nejrůznější preventivní a kontrolní akce, jež mají za úkol zlepšovat situaci na silnicích.

Výběr ze statistik Celková kriminalita: 9 229 případů

Nebezpečné vyhrožování: 173 případů/142 objasněno

Znásilnění: 30/18

Krádeže vozidel: 120/79

Loupeže: 73/57

Hospodářské trestné činy: 1 448/1 098 Počet policistů: 2 210

(k 1. 1. 2020)

Dobrou zprávou v oblasti dopravy je alespoň fakt, že následky nehod jsou mírnější. Pomalu ubývá lehce a těžce zraněných. Na jihočeských silnicích loni při nehodách zemřelo 58 lidí, o jednoho méně než v roce 2018.

Původní číslo bylo vyšší. V něm však byli zahrnuti i ti, kteří měli za volantem nejdříve zdravotní problém, například infarkt, a proto havarovali a následně zemřeli.

U krádeží, loupeží, znásilnění a dalších vážných trestných činů, pak jihočeská policie zaznamenala největší nárůst v oblasti podvodů. „Z dvou stovek na 429 případů. Nelze ale říct, že by to bylo v nějaké specifické oblasti,“ konstatuje Miroslav Krejčí, náměstek ředitele jihočeské policie pro službu kriminální policie a vyšetřování.

Stále větší problém je však podle něj kyberkriminalita. Naopak se podařilo eliminovat takzvané „šmejdy“. Tedy osoby, které se snaží různými triky a nekalými způsoby okrást především seniory.

Loupeže jsou hlavně na ulici

Když podle Krejčího slov dojde na loupež, tak je to většinou na ulici. Loni jich na jihu Čech řešili 73 a z toho se jich podařilo téměř 80 procent objasnit. Vloupání do bytů bylo 51 a objasněnost je zde nižší, a to přes 33 procent. Naopak u vražd jsou jihočeští kriminalisté stoprocentní.

„Loni jsme řešili a vyřešili všech šest případů. Navíc se nám ještě podařilo úspěšně dokončit dvě události z roku 2018. V současné době tak máme nevyřešené dvě vraždy, obě z roku 2011. Jedna se stala na Jindřichohradecku, druhá na Českokrumlovsku,“ připomíná Miroslav Krejčí.

Poslední tři roky také roste počet odhalených případů výroby, prodeje a držení drog. Loni jich bylo 285 a z toho se jich podařilo objasnit hned 240. „Nejčastěji se jedná o marihuanu,“ dodává Krejčí. Z pohledu čísel naopak dál polevují padělatelé bankovek. Loni to bylo 35 případů, což je minimálně od roku 2012 nejméně. Padělatelé se nejčastěji stále specializují na bankovky v hodnotě 1 000 a 500 korun a pak 100 a 50 euro.

Celkem vyšetřovala jihočeská policie v loňském roce 9 229 trestných činů. To je dlouhodobě o několik tisíc méně událostí, než tomu bylo třeba v období před pěti až osmi lety. Zároveň se na jihu Čech mohou pochlubit velmi vysokou procentuální objasněností. Po Zlínském kraji jsou zdejší policisté na druhém místě.

Dál jim ovšem chybějí desítky zaměstnanců. „Podstav je v současné době 150 lidí,“ potvrzuje ředitel jihočeské policie Luděk Procházka. Pokračovat tak má náborová akce, na níž si mohou zájemci třeba nanečisto vyzkoušet fyzické testy, které musí každý uchazeč splnit.