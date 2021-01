Krematoria na jihu Čech hlásí plno, práci přidělal covid a oprava pecí

Ještě třeba před dvěma lety v krematoriu v Jindřichově Hradci zapínali pec třikrát do týdne, stačilo to. Nyní ale pracovníci zpopelňují nepřetržitě, střídají se ve dvou dvanáctihodinových směnách. Takový režim mají už od června.

„Jsme maximálně vytížení. Covid-19 není jediná příčina, ale podepisuje se na tom. Kromě našich potřeb provádíme kremace i pro smluvní partnery z okolí. Od loňska navíc vypomáháme táborské pohřební službě kvůli opravám pecí,“ vysvětluje Hana Palusková, vedoucí Správy krematoria a pohřebiště Jindřichův Hradec, jež spadá pod Služby města Jindřichův Hradec.



Takhle intenzivní provoz za řadu let ve funkci ještě nepamatuje. Nestalo se však, že by nestíhali a museli těla posílat jinam, jako se to teď děje na některých místech v republice.

Každé ráno posílají jihočeským hasičům denní statistiky o tom, kolik těl přijali, zpopelnili a jaké mají kapacity v chladicím zařízení. Nad čísly z jihočeských krematorií má kontrolu krizový štáb Jihočeského kraje, aby v případě problémů dokázal reagovat.

Jedinou pec, kterou v Jindřichově Hradci mají, tak využívají naplno.

„Funguje celý den. Jedno zpopelnění trvá přibližně hodinu a půl, vychází to na osm žehů za dvanáctihodinovou směnu. Točí se nám tu tři pracovníci. Ze začátku pandemie jsme měli v plánu přednostně zpopelňovat zemřelé na covid, i kvůli zamezení případného šíření nemoci. Ale to je teď naprosto nemožné, řídíme se daty úmrtí. Od lékařů víme, že zhruba každý druhý zemřelý, kterého přijmeme, podlehl covidu nebo s covidem,“ říká dále Palusková.

Kvůli velkému vytížení posílili i tamní personál. Kromě stálého pracovníka řádně proškolili dalšího zaměstnance, který jinak pracuje jako řidič. Vrátil se i bývalý kolega, který odešel před třemi lety do důchodu. I on musel znovu absolvovat přeškolení a nyní vypomáhá a tím si přivydělává.

Pec teď oproti dřívějšku vypínají jen na neděli z důvodu nutného servisu. Jelikož není možné provádět ho průběžně po směnách, musí být údržba důkladnější.

„Jsme rádi, že můžeme táborskému krematoriu pomoci, přestože nejsme schopní vyřídit úplně všechny požadavky. Před dvěma lety jsme zařízení rekonstruovali, je na to stavěné, takové vytížení mu nedělá problém,“ přidává vedoucí.

Nejvíce těl z Tábora mířilo loni v listopadu. Mají tam v provozu jednu pec, druhá na zapojení do provozu teprve čeká. Na jihu Čech jsou celkem čtyři krematoria, Táboru vypomáhalo kromě Jindřichova Hradce i to v Českých Budějovicích. Čtvrté je v Blatné.

„Pokud nestačíme, tak jsme schopni převážet. Vypomáháme si vzájemně, i my jsme dříve přijímali těla odjinud kvůli rekonstrukcím,“ vysvětluje Josef Melich, jednatel Pohřební služby a krematoria v Táboře.

Podle něj je složité vývoj úmrtnosti odhadovat, situace je však v jihočeském regionu klidnější než na druhé straně republiky, kde měli problémy s nedostatečnou kapacitou například v Moravskoslezském kraji.

V Táboře zpopelňovali v nonstop provozu již před pandemií. V chladicí místnosti je prostor velký. „Dodržujeme takovou dobu, aby těla nemusela do mrazicích zařízení,“ pokračuje Melich.

S tím, že pandemie působí krematoriím na jihu Čech menší problémy než v jiných krajích, souhlasí vedoucí Pohřebního ústavu města České Budějovice Kateřina Vrbová.

V provozu je jen jedna pec, tak pracovali na tři směny

„V přepočtu na počet obyvatel je na tom Jihočeský kraj lépe, kapacitně stačíme,“ popisuje. Podle slov Vrbové bylo zařízení v krajském městě pod největším tlakem právě loni v listopadu, když pomáhalo se zpopelňováním těl z Tábora.

Kvůli složité situaci v minulých měsících zavedli provoz na tři směny. Rozhodli se tak kvůli vyšší úmrtnosti, ale především za to může jedna pec mimo provoz. Nyní je v rekonstrukci, funguje pouze druhá. Přesto se v těchto dnech krematorium u hřbitova sv. Otýlie vrací ke dvěma směnám.

Před pandemií provedli pracovníci pět až šest žehů za den. V minulých týdnech se však někdy počet vyšplhal až na sedmnáct, což je úplné maximum toho, co pec dokáže za 24 hodin zvládnout. Podle vedoucí to odpovídá vytíženosti na 94 procent.

„U nás je stěžejní pátek, kdy je nejvíce žehů. Zpopelňujeme ještě v sobotu dopoledne, pak pec vypneme, v neděli chladne. Pondělní směna udělá servis a připraví zařízení na daný týden,“ přidává Vrbová.

Práce na druhé peci mají být hotové do konce února, v březnu v ní začne zkušební provoz. Od loňského března do úterý jihočeští hygienici zaznamenali v kraji 806 úmrtí v souvislosti s koronavirem.