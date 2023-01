Soud vrátí řidičům zkratku přes centrum Budějovic, doprava tam opět zhoustne

Pro jednu skupinu je to velké zklamání, pro tu druhou naopak radostná zpráva. Dopravní omezení v centru Českých Budějovic, která platí od loňského července, skončí na konci února.

Rozhodl o tom krajský soud, který zrušil takzvané opatření obecné povahy, které úpravy v historickém jádru řešilo. Především to znamená, že si motoristé opět budou moci krátit a urychlovat cestu z ulice Na Sadech směrem do Mánesovy. Vyhnou se tak třeba Senovážnému náměstí. Opět bude otevřená i část parkoviště na severní straně náměstí Přemysla Otakara II.

MF DNES má rozsudek k dispozici. Píše se v něm například o tom, že úpravami se zkomplikovala obslužnost nemovitostí v centru. Soud také konstatoval, že opatření je nepřezkoumatelné, a to pro nesrozumitelnost.

Návrh na zrušení dopravních změn podala společnost Solná brána s. r. o., kde je společníkem také architekt Martin Krupauer. Ten se domnívá, že je potřeba celou záležitost řešit komplexněji.

„Opatření podle mě nebyla navržena v kontextu toho, jak se ve městě žije, jak se v centru lidem bydlí. Sám zde žiji a pracuji,“ reagoval Krupauer. Podle něj by se vedení radnice, ale i odborníci a další, měli zamyslet nad tím, jak do budoucna naložit s historickým jádrem a kam ho posunout. Pár značek, které omezily provoz, není podle jeho názoru řešením.

Náměstek primátorky Petr Maroš (ODS) upřesnil, co bude nyní následovat. Dopravní řešení v centru je podle něj pro řidiče nesrozumitelné a zmatečné. „Soud rozhodl tak, že do 28. února nejpozději musíme vše vrátit do původního stavu. To znamená, že všechna opatření, která byla zavedena, se zruší,“ konstatoval Maroš.

Platby za parkovné v centru, jež se rovněž vloni měnily, by však měly zůstat stejné. „Na severní části náměstí ale opět bude stání pro auta. Ještě budeme řešit, zda posuneme tu odpočinkovou část, která tam nyní je, více směrem do středu,“ doplnil.

Doprava v centru pro něj ale tímto rozhodnutím není uzavřena, vedení radnice se chce k tématu vrátit na podzim.

Aut teď projíždí mnohem méně

Po zrušení opatření lze očekávat, že provoz na náměstí znovu hodně zesílí. Úpravami se totiž bývalému vedení radnice povedlo docílit toho, že počet projíždějících aut klesl zhruba na polovinu. Původně jich bylo 3 až 3,5 tisíce denně, po zavedení změn v průměru 1 600.

„Je to pro mě zklamání. Ukázalo se, že to pomohlo a mělo pozitivní dopad především pro pěší, kteří se pohybují v centru. Hlavně to byl začátek, na kterém se dalo stavět a pokračovat dál. Bylo velmi složité celou věc prosadit, pochybuji, že se k tomu v dohledné době někdo vrátí,“ konstatoval opoziční zastupitel Lukáš Bajt (Občané pro Budějovice).

Odbor dopravy budějovického magistrátu se nechtěl k rozhodnutí vyjadřovat. Celá věc je totiž hodně vedená v politické rovině. Generálním projektantem úprav byla společnost Zenkl CB, spol. s r. o.

A zklamání ze zrušení opatření soudem neskrývají ani ti, kteří stáli za přípravou projektu zklidnění dopravy. MF DNES s některými mluvila a podle nich se tím město vrací v čase hodně zpátky.

Nabízí zpoplatnění vjezdu do centra

Tvrdí, že je škoda, že se vedení radnice ani příliš nebránilo a rozsudek ihned přijalo. Proti rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení. Nic takového se ale podle ohlasů a reakcí oslovených nechystá.

Bez zajímavosti přitom není, že se v rozsudku například píše o tom, že navrhovatel upozornil na jediný výjezd z centra města na Senovážné náměstí, což zahušťuje dopravu. Jenže i nadále, byť oklikou, se dá vyjíždět také do ulice F. A. Gerstnera a rovněž Českou ulicí.

Navrhovatel ale také nabídl jiné řešení zklidnění tranzitní dopravy, a to například zpoplatněním vjezdu do centra, což se podle něj osvědčilo v mnoha evropských městech.

MF DNES oslovila i několik podnikatelů na náměstí Přemysla Otakara II. Ti se rovněž dělí na příznivce, kteří jsou nyní roztrpčení, ale i na odpůrce omezení. Celkem jednoznačný postoj měl například Petr Brom z pizzerie a penzionu Fontana, který ve zrušení opatření vidí jednu výhodu.

„Pro naše hosty, kteří se u nás ubytují, to bude opět mnohem jednodušší, když je budeme směrovat, kde mají zaparkovat,“ zmínil. Narazil tím na skutečnost, že navigační systém ve městě stále chybí a je teprve ve zkušebním režimu, který má naplno fungovat od jara.