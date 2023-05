Za umlácení ženy hrozí partnerovi až šestnáct let vězení, ten vinu odmítá

David Růžička, příležitostný instalatér, obžalobu odmítá. Tvrdí, že ženu pouze vyhodil z bytu, protože se opíjela.

„Nikdy jsem nevyhledával spory. Dagmaru jsem poznal přes internetovou seznamku a asi rok s ní kamarádil. Hádali jsme se, protože moc pila. Dokonce se z toho na doporučení zaměstnavatele léčila. Chtěl jsem s ní vztah ukončit, navíc měla ve svém bytě dalšího přítele. Byla neodbytná a lpěla na mně. Když jsem ji vyhodil, zase se vrátila,“ popisoval obžalovaný.

Podle soudu se také Růžička ambulantně léčil z alkoholismu. Pracoval jen občas, kvůli bolestem zad je v částečném důchodu. Půjčky ho dostaly do exekuce, dluží 150 tisíc korun. O tom, jak těžký byl život s alkoholičkou, vyprávěl obžalovaný víc než hodinu.

Osudný den 28. června loňského roku popisoval jen nesouvisle. Přítelkyně podle něj přišla domů opilá a usnula. Když se probrala, nařídil jí, aby odešla. „Potom jsem si lehl a v deset večer mě probudily rány do hlavy. Ohnal jsem se a rozsekl jí ret. Chvilku jsem jí zastavoval krvácení. Když odešla, opil jsem se a nakonec zavolal policii,“ řekl.

Říkala mi, že si prošla peklem, vypovídal syn

Jinou verzi příběhu vysvětloval devětadvacetiletý syn zemřelé. Podle něj mu druhý den policie oznámila, že jeho matka leží na jednotce intenzivní péče. Okamžitě za ní jel a mluvil s ní.

„Říkala mi, že si prošla peklem, jak do ní partner kopal a bouchal. Zmínila se, že to nebylo poprvé. Poslala mě k němu vyzvednout svoje věci. Byly složené v taškách, jak chtěla odejít a on jí v tom bránil. V bytě už byla policie, všude nepořádek, střepy a chomáče vlasů,“ popisoval svědek.

Doplnil, že jeho matka si přítele vydržovala, a když ho chtěla opustit, zmlátil ji a vyhodil. Svědci ji v noci našli bloudící a zkrvavenou na ulici, polooblečenou v roztrhaných šatech.

Žena zemřela následkem vnitřních zranění. Konečné slovo budou mít znalci, protože obžalovaný vinu odmítá a jeho obhájce se snaží smrt odklonit na nezaviněnou.

Podle pitvy měla oběť mimo jiné žebrem propíchnutou plíci a roztrženou slezinu, smrt nastala zástavou srdce. Zmocněnec dvou dospělých dětí zemřelé požaduje po obžalovaném odškodnění. Pro každé z nich 285 tisíc korun plus úrok z prodlení. Soud bude pokračovat do pátku.