Školy, sportoviště i přípojka. Investiční fond rozdělí rekordních 351 milionů

S rekonstrukcí a výstavbou škol, dětských hřišť či sportovišť nebo zlepšení infrastruktury obcí i letos pomůže Krajský investiční fond (KIF). Proti roku 2023 tentokrát napumpuje do jihočeských obcí o 120 milionů korun více.

Na 67 projektů dohromady míří rekordních 351 milionů. Podle vedení kraje pomohou s vybudováním projektů za více než 2,3 miliardy. Krajští zastupitelé schválili podporu obcí téměř jednomyslně na čtvrtečním jednání.

„Letos je to počtvrté, co jsme KIF vypisovali, tento rok byl rekordní, co se týče počtu i kvality žádostí. Přišlo jich celkem 106 na 803 milionů korun, za něž by se postavily projekty za necelé tři miliardy. Hodnocení žádostí nebylo jednoduché a snažili jsme se peníze rozdělit zejména do občanské vybavenosti, sportu a rekreace, školství, infrastruktury a sociální oblasti,“ vyjmenoval náměstek hejtmana pro finance Tomáš Hajdušek.

Jedním z důvodů navýšení podpory obcím v KIF byl právě vyšší počet i kvalita žádostí. Pomohla také poměrně dobrá finanční kondice kraje. „Původně jsme vyčlenili 250 milionů. Sto milionů navíc jsme získali díky úsporám ve fondu rezerv, zbývající milion máme z úroků na účtu, kde prostředky KIF spravujeme,“ doplnil při prezentaci fondu Hajdušek.

Podle hejtmana Martina Kuby se podařilo najít více peněz hlavně díky tomu, že se kraji v loňském roce dařilo ušetřit významné částky ve výběrových řízeních. „Na hodnoticí komisi jsme se shodli napříč politickým spektrem i díky tomu, že fond rezerv máme v dobré kondici a peníze na něm držet nutně nepotřebujeme,“ vysvětlil hejtman.

Některé podpořené projekty Tábor – výstavba druhé ledové plochy 28 milionů Ledenice – novostavba základní školy 22 milionů Kamenný Újezd – přístavba základní školy 20 milionů Písek – přístavba ZŠ T. Šobra 20 milionů Benešov nad Černou – přestavba multifunkčního domu 16 milionů Veselí nad Lužnicí – přístavba tělocvičny u II. ZŠ 15 milionů Třeboň – modernizace sportovní haly 10 milionů Husinec – stavba pečovatelského domu 9 milionů

Téměř třetina všech podpořených žádostí se týkala oprav či budování nových školních zařízení. Na výraznou pomoc se tak mohou těšit například v Ledenicích na Českobudějovicku, kde v příštích letech plánují postavit novou školu s příslušenstvím za téměř 600 milionů. Vedení městysu s více než 800 obyvateli žádalo z fondu o třicet milionů.

„Nakonec jsme dostali 22 milionů, ale i tak máme velkou radost, že nás kraj podpořil. Chybějících osm milionů oproti žádosti ale není nic, co by naše plány mělo ohrozit. My si i tak musíme půjčit přibližně 100 milionů. Něco máme našetřené, připravovali jsme se na stavbu školy s předstihem,“ upřesnil starosta Jiří Beneda. Ledeničtí mají kromě toho přislíbených 467 milionů korun z jiných dotací.

Součástí komplexu mají být prostory pro oba stupně základní školy včetně odborných učeben, dílen nebo družiny. „Navazovat na něj bude tělocvična a venkovní hřiště. Díky tomu získáme ucelený areál, z něhož děti nebudou muset kvůli výuce odcházet jinam. Dvě učebny pro první třídu totiž nyní máme v provizorním objektu mimo areál školy. Současná kapacita už je výrazně nedostatečná,“ dodal Beneda.

Osm milionů korun získala z KIF také obec Lužnice na Jindřichohradecku, kde by rádi do začátku příští letní sezony vybudovali novou přípojku k vodovodu.

„Máme zde pouze vrt, jenže voda z něj je nekvalitní a nyní už ani kapacitně nestačí s tím, jak se obec rozrůstá. I podle stanoviska Čevaku a CHKO Třeboňsko se vybudování přípojky jeví jako nejvhodnější,“ pověděla starostka Tereza Širhalová a dodala, že na odběr vody obec dostává výjimku od hygieniků pouze na omezenou dobu.

Starostka obce, kde žije 400 obyvatel, věří, že se přípojku k vodovodu v nedalekých Hamrech podaří dokončit před začátkem příštího léta. „Odběry nám právě v letních měsících zatěžují také turisté. Úpravna nám nyní jede naplno, vodu musíme výrazně změkčovat, i tak to ale nestačí. Přípojkou vyřešíme jeden z největších problémů obce,“ potvrdila Širhalová.