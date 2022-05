Jihočeský kraj chce zachránit krachující farmáře, budou dodávat do škol

Obrovské ztráty počítají například v Minimlékárně Mláka ve stejnojmenné obci na Jindřichohradecku, kde se prodeje od dubna propadly až o 40 procent.

„Vstupy nám podražily až o polovinu, takže jsme museli navýšit ceny až o 30 procent. Jenže teď už nejsme v obchodních řetězcích konkurenceschopní, takže si tam naše výrobky neodebírají. Například mléko je teď prakticky neprodejné,“ popisuje vedoucí mlékárny Hana Andrlová.

I když mají omezené možnosti, jak náklady na výrobu snížit, zatím se rozhodli vydržet. Podle Andrlové rozhodne nadcházející léto.

„Museli jsme kvůli nižší produkci zaměstnancům zkrátit pracovní dobu. Dostáváme ceníky u dodavatelů jen na dva měsíce dopředu. Pokud to takhle půjde dál, budeme muset na podzim opět zdražit, a to bude pro nás likvidační,“ doplňuje.

Lidé šetří, nedělají si zásoby

Nesnáze malých producentů potvrzuje i ředitelka jihočeské agrární komory Hana Šťastná, podle níž mají všichni problém dostat výrobky do obchodů. „Všem značně rostou vstupní náklady a nemohou tak cenou konkurovat. Bohužel už se k nám dostávají informace, že některé farmy s produkcí úplně skončily,“ potvrzuje Šťastná.

Farmáři to ale nemají jednoduché ani při prodeji ze dvora. Lidé šetří, a nejsou to zdaleka jen ti s nižšími příjmy. „Naučili se nakupovat pouze to, co zrovna potřebují. Nedělají si zásoby. Navíc hledají i levnější alternativy. U nás více než polovina lidí omezila nákupy a berou si méně masa,“ uvádí Roman Liška, který provozuje malou farmu s produkcí masa a uzenin ve Smyslově na Táborsku.

Kvůli nižším příjmům i produkci musel Liška řešit, jak udržet zaměstnance. Nakonec sáhl i k neobvyklému kroku, kdy jim jako náhradu mzdy dával část produkce farmy.

„Propouštět nikoho nechceme a zatím jsme ani nemuseli. Naši zaměstnanci pracují méně hodin, tím pádem mají i nižší výplatu. Rozdíly kompenzujeme různými bonusy, například právě i tím, že si mohou odnášet naše výrobky, když už pro ně není takový odbyt,“ říká Liška.

Smíšené pocity producentů

Právě to se snaží změnit jihočeské hejtmanství, které chce od září zprovoznit Jihočeské tržiště lokálních potravin. Farmáři z kraje by tak mohli dodávat produkty do všech jídelen ve školách zřizovaných krajem. Zároveň by ředitelé měli jistotu, že děti dostanou místní, kvalitní a čerstvé potraviny.

„Školy by si na webovém portálu mohly vybírat suroviny od lokálních producentů, kteří by si zadali limity, kam až jsou schopní produkty zavézt,“ vysvětluje jihočeský hejtman Martin Kuba.

Zároveň také připomíná, že by se celý systém mohl časem rozšířit i na základní školy, které zřizují města a obce. „Uvidíme, zda by to jednotlivé obce chtěly. Už teď ale má o náš systém zájem třeba Středočeský kraj,“ přibližuje hejtman.

Prozatím se do systému přihlásilo okolo 40 drobných producentů. Agrární komora však odhaduje, že by jihočeští zemědělci mohli zásobovat střední školy v kraji až z 90 procent.

„Bohužel ne ve všech komoditách jsme soběstační, třeba u zeleniny jsou rezervy. Poprvé se s jednotlivými producenty setkáme v červnu na farmářské burze. Počítám, že zájemci budou přibývat až do začátku školního roku,“ míní šéfka agrární komory Šťastná.

Sami farmáři však mají z projektu smíšené pocity. Nejsou si jistí, zda bude možné vytvořit na podobné platformě zdravé konkurenční prostředí. „Dozvěděla jsem se, že na tržiště hodlají vstoupit i velké podniky. Pak pro nás jakékoli zapojení postrádá smysl, my jim těžko můžeme konkurovat cenou,“ podotýká Andrlová z Minimlékárny Mláka.

Obavy o uplatnění mají rovněž na statku Horní Dvorce na Jindřichohradecku, který se zaměřuje na produkci sýrů. „Obávám se, že naše portfolio by nepokrylo potřeby školních jídelen. Zatím mám o projektu málo informací, ale možná najdeme nějaké produkty, o které by byl zájem,“ připouští jednatel statku Radek Dubový.

Na druhou stranu ve Farmě Liška si umí představit, že by školní jídelny mohly odebírat část jejich uzenin. „Zatím jen víme, že se tržiště bude otevírat, ale vstoupit do něj bychom určitě chtěli. Pokud by byl o naše uzeniny zájem, pak je možné, že bychom se s jejich prodejem mohli vrátit na čísla z doby před krizí,“ doufá Liška.