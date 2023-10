Kraj postaví v areálu bývalých kasáren v Krumlově domov pro seniory

„Nyní u nás funguje jen soukromé zařízení a my jako radnice nemůžeme seniorům žádná lůžka nabídnout. Stav je to velice nedostatečný, a mnoho lidí proto musí na sklonku života opustit město, v kterém prožili celý život. Nejčastěji odcházejí do Horní Plané nebo Kaplice,“ přiblížil starosta Českého Krumlova Alexandr Nogrády (ANO).

Doplnil, že mezi vedením města a zástupci hejtmanství panovala již od počátku shoda. „Teď se proto snažíme vyjít kraji se všemi formalitami vstříc, aby se celý projekt mohl dokončit co nejdříve,“ řekl starosta.

To vítá i náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Lucie Kozlová (ODS), která má projekt na starost. Upřesnila, že pokud ho nezkomplikuje žádný zásadní problém, mohl by kraj s výstavbou domova začít v roce 2025.

„S bezplatným převodem pozemků již máme dobré zkušenosti z Prachatic či Třeboně. V Českém Krumlově měli vhodné pozemky a navíc tam podobné zařízení dlouhodobě chybí. Pro využití tohoto postupu tak byl ideálním kandidátem,“ popsala Kozlová.

Náměstkyně také ocenila, že krumlovské pozemky nejsou daleko od města, a navíc jsou součástí plánovaného projektu, který v bývalých kasárnách plánuje vystavět zcela novou čtvrť s přibližně 200 byty s celkovou kapacitou až tři tisíce obyvatel.

„Nechceme seniory vyčleňovat z běžného života, a proto jsem ráda, že domov může být součástí této nově vznikající čtvrti. Uvažujeme také nad architektonickou soutěží. Lokalita si určitě zaslouží, aby v ní vznikla zajímavá stavba, a ne jen sice funkční, ale obyčejná krabice,“ myslí si náměstkyně.

Tato spolupráce města a kraje se zamlouvá i opozičním zastupitelům, kteří si také uvědomují, že Krumlov kapacity pro seniory nutně potřebuje. „Osobně s tím nemám problém a myslím si, že napříč celým zastupitelstvem panuje nad tímto projektem jednomyslná shoda. Takovéto zařízení ve městě opravdu chybí,“ sdělil opoziční zastupitel Roman Kneifl (KDU-ČSL).

Kozlová také připomněla, že přestože je v Jihočeském kraji v současnosti 35 krajem spravovaných domovů pro seniory s celkovou kapacitou 3 043 lůžek, jejich množství ani zdaleka nedostačuje.

„Mnoho regionů má opravdu velký přetlak zájemců o lůžka. Nejhorší situace je ale jednoznačně v krajském městě, kde na jeden domov připadá 100 akutních zájemců o místo,“ přiblížila.

Problém se podle ní ale netýká pouze domovů pro seniory. Nedostatek lůžek mají také domovy se zvláštním režimem. Těch je nyní v kraji 21 a nabízejí 1 059 lůžek. Přičemž od roku 2014 se jejich počet v kraji zdvojnásobil.

„Abychom se tuto situaci pokusili zlepšit, pracujeme teď na několika nových projektech souběžně. V Budějovicích nám pomůže přestavba dolního areálu nemocnice a dostavba v domově U Hvízdala. U Blatné vznikne nové chráněné bydlení a ve Strakonicích domov pro zdravotně handicapované. Další podobné projekty pak plánujeme také v Táboře, Vimperku či Jindřichově Hradci,“ vyjmenovala Kozlová.

V současnosti budují domov pro seniory také v písecké Sovově ulici. Po dokončení nabídne dům s pečovatelskou službou 57 lůžek. Součástí objektu bude i sociální, zdravotní a hygienické zázemí, které má jeho obyvatelům zaručit maximální pohodlí. To vše bude navíc doplněné o vyvařovnu, která zvládne až tisíc jídel denně a měla by obsloužit všechny seniory, kteří si nyní pro jídlo chodí do školních jídelen.