Zloději na jihu Čech ukradli dřevo za čtvrt milionu, mají i těžkou techniku

Do lesa poblíž obce Pojbuky na Táborsku přijeli na konci července zloději se dvěma velkými nákladními vozy a naložili na ně téměř 90 kubíků smrkové kulatiny. Tím způsobili škodu za více než čtvrt milionu korun. Jen o pár dní dříve zmizelo okolo 15 metrů krychlových stejného dřeva poblíž Hořic na Šumavě na Krumlovsku. Škoda se tentokrát vyšplhala na 60 tisíc korun.

V jihočeských lesích se množí případy krádeží dřeva. „Za prvních sedm měsíců roku máme nahlášených celkem 18 případů, zatímco loni jsme jich měli pouze osm. Rozhodně nemůžeme vyloučit, že se podobné případy jako v Pojbukách nebudou opakovat,“ vysvětluje policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Podle ní se dřevo v lesích ztrácí prakticky ihned po pokácení, lesníci jej zkrátka ani nestihnout vyvézt pryč. „Často zloději mají po ruce i techniku, s jejíž pomocí si mohou kulatinu nakládat na auto. Někdy to však zvládnou i svépomocí. Nejlepší prevencí je dřevo po pokácení a nařezání hned naložit na auto a odvézt,“ přibližuje policejní mluvčí.

Už sedm případů z jihu Čech hlásí také Lesy České republiky (LČR), které přišly o dřevo přibližně za 70 tisíc korun. V porovnání s ostatními regiony to není nijak vysoké číslo, nicméně podle statistik se v celém Česku situace zhoršuje.

Závory a fotopasti

„Snažíme se chránit dřevo závorami na cestách, používáním fotopastí nebo speciální aplikací, která monitoruje objem a cestu dřeva ven z lesa. Testujeme také GPS čipy, které sledují polohu klád,“ popisuje mluvčí LČR Eva Jouklová.

S obdobnými případy mizející suroviny se setkávají také lesníci v okolí Českých Budějovic, kteří očekávají přibývající pokusy o krádeže. Na vině je hlavně obrovský zájem o dřevo i jeho neustále rostoucí cena. Například kulatina používaná ve stavebnictví se běžně prodávala za více než tři tisíce za metr krychlový.

„Její cenu máme na historickém maximu, i když pro třetí čtvrtletí se propadla o 300 až 400 korun. Zájem je přitom enormní. Z pohledu palivového dříví roste jak poptávka, tak i cena. Zatímco loni na podzim se sypaný prostorový kubík jehličnatého dříví prodával asi za 690 korun, nyní už je to 1 100,“ porovnává vedoucí lesní výroby ze společnosti Lesy a rybníky města České Budějovice Ladislav Laluch.

Důvod neustále rostoucích cen palivového dříví je zřejmý, lidé zkrátka hledají alternativní zdroje energie a připravují se na letošní zimu. „Bojí se hlavně ti, kteří jsou závislí na plynu. To jsou naši nejčastější zákazníci. Nikdo nemá jistotu, zda ho budou mít i na podzim,“ vysvětluje jednatel Správy lesů města Tábor Pavel Novotný.

Zároveň dodává, že společnost musela od začátku měsíce podražit. Nyní zde stojí kubík palivového jehličnatého dříví 1 050 korun.

Zde ale oproti budějovickým lesům zatím neevidují žádné krádeže. Podle Novotného za tím ale stojí souhra hned několika faktorů, které zloděje mohou odrazovat. „Složené fůry máme díky lesníkům neustále pod dozorem a na přístupových cestách jsou závory. Velkou roli také hraje to, že máme hlavně příměstské lesy, kde je poměrně čilý ruch a nikdo si zde nedovolí dřevo krást,“ doplňuje.

Jen ojedinělé případy mizející suroviny hlásí také z píseckých lesů, kde museli kulatinu zlevnit dokonce až o osm stovek za kubický metr. „V Evropě je jen několik málo velkých odběratelů, kteří už nechtějí vykupovat dřevo za tak vysoké ceny jako doposud, takže jsme i my museli jít s cenou dolů. Oni si s producenty často dělají, co chtějí. Už to není tak, že by pily čekaly na nás, až natěžíme nějaké dřevo,“ podotýká jednatel Lesů města Písek Václav Zámečník.

Podle LČR navíc zásoby dřeva s doznívající kůrovcovou kalamitou postupně klesají. Největší má státní podnik zatím ve smrku, naopak minimální jsou u jedle, vejmutovky, topolu, modřínu či javoru a lípy.

„Ceny palivového dříví se u nás pohybují podobně jako u ostatních producentů. Záleží vždy na dřevině. Tvrdé dříví jako buk, dub či jasan bývají až dvakrát tak dražší, což je dané jejich výhřevností,“ vysvětluje Jouklová.