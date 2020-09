Poslední šance na koupání. Velké areály ale neotevřou, i když je vedro

Nepříznivé počasí a obavy z koronaviru v červnu vystřídal málo slunečný červenec. Léto pak zachránil teplý srpen. Tak se dá stručně popsat letošní sezona na jihočeských koupalištích.

Největší bazény již správci uzavřeli. Některé menší ale ještě fungují. Návrat vysokých teplot stále láká lidi k vodě. Vedro má vydržet do středy.

„Teploty se budou pohybovat na jihu Čech mezi 25 a 29 stupni. Není vyloučeno, že padne třicítka. Takže počasí na koupání ještě určitě bude,“ potvrzuje František Vavruška z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Poslední možnost jít se vykoupat a zaplavat si mají lidé třeba na koupališti ve Volyni na Strakonicku. Protáhnout sezonu se rozhodli i v Písku na Plovárně u Václava.

„Provoz mimořádně prodlužujeme do 20. září. Upravili jsme otevírací dobu, od 16. do 20. září od 10. do 18. hodiny,“ zve Lenka Gareisová z Městských služeb Písek.

Přírodní koupaliště na Borku u Českých Budějovic také v září ještě nezavírá. Areál je otevřený zdarma. Voda už je sice studenější, ale při povedeném počasí může kdokoli přijít. Volný přístup zůstává samozřejmě u rybníků, slunečné dny lákají třeba na Mydlovarský nebo Mrhal. O víkendu byly díky slunečnému počasí plné pláže u Lipenské přehrady.

Roztáhnout deky mohou lidé také v areálu Za Řekou v Plané nad Lužnicí na Táborsku. Rekonstruované koupaliště tam ještě v září nechávají v provozu podle počasí.

„Hlásí hezké počasí, tak doufáme, že lidé přijdou. V sobotu a neděli je otevírací doba od 9 do 20, ve všední dny od 13 do 20 hodin. Do konce září budu otvírat vždy podle aktuálních teplot,“ ujišťuje správce koupaliště Rudolf Lapin.

V srpnu bylo v Budějovicích devět tropických dnů

Vetší bazény ukončily provoz k závěru srpna, popřípadě začátkem září. V Českých Budějovicích, Strakonicích, Prachaticích či Jindřichově Hradci. Správci tak mohou hodnotit uplynulou sezonu. A přestože se ještě v polovině července báli o tržby, série teplých dnů v srpnu červnové strádání vyrovnala.

„Červen a červenec to nebylo dobré, ale v srpnu se návštěvnost vzpamatovala. Možná měli lidé i menší strach z koronaviru. Některé dny jsme dosáhli omezené maximální kapacity tisíce lidí a museli jsme klienty odmítat. Ale většinou když chvíli počkali, zanedlouho někdo odešel a místo se uvolnilo,“ uvádí Tomáš Novák, ředitel Sportovních zařízení města České Budějovice.

K venkovnímu bazénu v krajském městě nakonec za celé léto dorazilo 34 tisíc návštěvníků, což je v porovnání s minulými lety lepší standard.

Příznivější teploty v srpnu zachránily tržby i ve Strakonicích. Nyní už mají koupaliště zazimované. V Jindřichově Hradci za sebou mají vyloženě povedenou sezonu.

„Červencovou návštěvnost jsme zaznamenali asi stejnou jako loni, ale v srpnu jsme ji významně převýšili. Loňská čísla jsme tak nakonec směle překonali,“ těší vedoucí provozu akvaparku Marcelu Kůrkovou. Otevírat znovu venkovní koupání se podle jejích slov nevyplatí ani v případě vysokých teplot. Nepřihřívaná voda už je navíc studená.

Hodnocení provozovatelů potvrzují statistiky ČHMÚ z českobudějovické meteorologické stanice. Zatímco v červnu zaznamenala pouze jediný tropický den, v červenci jich bylo pět.

V srpnu pak dosáhla teplota alespoň třiceti stupňů v Českých Budějovicích celkem devětkrát. Loni byl trend opačný. Nejtepleji bylo v červnu, naopak nejméně tropických dnů zaznamenali meteorologové v srpnu.