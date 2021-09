Po testech na začátku září šlo na jihu Čech do karantény nejvíc tříd v Písku

Snad všechny děti už se tentokrát těšily na začátek nového školního roku. Ten jim „zpestřilo“ třífázové testování na covid, které ale některým třídám přerušilo nadějný úvod prezenční výuky. Několik tříd v kraji muselo povinně do karantény.

Nejhorší situace ve větších městech na jihu Čech nakonec nastala v Písku, kde karanténa čekala třídy na pěti základních školách ze šesti.

Největší komplikace jsou na ZŠ J. Husa. Jak říká vedoucí oddělení školství, mládeže a tělovýchovy na píseckém školském odboru Andrea Klimešová, problém se týká hlavně šestých a sedmých tříd. „Do preventivní karantény zde muselo celkem pět tříd. A tento stav trvá. Na ostatních školách se už situace vrátila do normálu,“ přibližuje.

Podle ředitele školy Jana Adámka byl úvod školního roku velmi hektický, ale pedagogům nezbývá nic jiného než vydržet až do konce karantén. Zasažené třídy musely být rozděleny. Očkované děti a ty, které prodělaly covid, absolvují hodiny ve škole, zatímco ty ostatní jsou stále na domácí distanční výuce.

„Pokud těch chráněných byla třeba polovina, museli jsme třídu zachovat. Na kantorovi je, aby zvládal distanční i prezenční výuku. Tím se mu zdvojuje práce, což je pro učitele náročné. Pro mě by profesně bylo lepší, kdyby šly na distanční výuku v takovém případě všechny děti, ale chápu, že by to pro rodiče byl velký problém. Ale lepší systém v tuto chvíli nemáme,“ podotýká Adámek.

Na druhou stranu moc nechápe konec plošného testování dětí zajištěného ministerstvem v době, kdy počty nakažených opět rostou.

„Musíme si uvědomit, že menší děti očkované nejsou a je zde stále větší riziko nákazy. Pokud bychom ale k testování přistoupili sami jako škola, míjelo by se to účinkem. Museli bychom to dělat na dobrovolné bázi a to by postrádalo smysl,“ připouští Adámek s tím, že alespoň komunikace s rodiči je v tomto ohledu velmi dobrá.

Do karantény šli žáci i třídní učitel

Komplikace se v úvodu roku nevyhnuly ani školákům v Jindřichově Hradci. Na 1. ZŠ ve Štítného ulici musela třída čtvrťáků až na pět dětí kompletně do karantény, a to včetně třídního učitele. Na domácí výuce budou až do pondělí. Počet tří nakažených dětí navíc naznačuje, že se covid mohl šířit přímo mezi nimi.

„Týkalo se to všech žáků, kteří nebyli očkovaní a neprodělali covid. Zbylých pět chodí do jiných tříd stejného ročníku, což máme od hygieniků posvěcené. Nakonec je to pro nás ještě relativně lepší varianta, než kdybychom museli třídu dělit a zajistit prezenční i distanční výuku,“ říká ředitel školy Luděk Možíš.

Naráží především na to, že zajistit dvojí typ výuky pro jednu třídu by nebylo v silách školy. „Pokud by se to rozdělilo půl na půl, museli bychom zařídit více učitelů pro výuku, a to skutečně nevím, kde bychom je vzali. Navíc bychom takový počet dětí nemohli rozpustit do jiných tříd kvůli maximálním kapacitám 30 žáků v jednotlivých třídách,“ doplňuje Možíš.

Stejně jako jeho písecký kolega vidí smysl v dalším testování žáků. Jenže škola by si jeho hrazení z vlastního nemohla dlouhodobě dovolit.

„Pokud bychom v našem případě měli testovat pravidelně 300 dětí, byl by to obrovský zásah do rozpočtu. Zatím ale není ta situace tak kritická, abychom ji museli řešit touto cestou,“ vysvětluje a dodává, že se zatím s tímto požadavkem neobrátili ani na vedení města.

Školy v Táboře a dalších městech bez covidu

Koronavirus mezi žáky museli řešit také v Českých Budějovicích, kde se nákaza vyskytla na Základní škole Emy Destinnové. Podle náměstka primátora pro školství Viktora Vojtka zde musely dvě třídy do karantény.

„Vedení školy pro jistotu nechá přetestovat všechny žáky PCR variantou. Na ostatních budějovických školách jsme v září měli negativní výsledky,“ přibližuje Vojtko.

Karanténa dětem skončila už ve čtvrtek a týkala se tříd druhého ročníku. „Původně jsme měli po antigenních testech dva nakažené, ale PCR testy potvrdily jen jednu nákazu. Jenže kvůli společné družině jsme museli poslat do karantény dvě třídy. Testovali jsme i několik zaměstnanců, nemuseli na něj všichni očkovaní,“ říká ředitelka školy Dagmar Koubová s tím, že výsledky bude mít škola do konce týdne.

Na druhou stranu bez zachycených případů zůstaly školy v Prachaticích, Táboře nebo Strakonicích, kde antigenní testy ukázaly jednoho nakaženého.

„Týkalo se to jednoho žáka na ZŠ F. L. Čelakovského, ale následný PCR test byl negativní,“ potvrzuje mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková.

Plošné testování podstoupili všichni žáci 1. nebo 2. září a dále pak 6. a 9. září.