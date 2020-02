Kvůli koronaviru zřídil kraj speciální linku. Nemocnice učí, jak si mýt ruce

Vedení Jihočeského kraje ve středu uspořádalo schůzku se zástupci nemocnic i hygieniky.

„Situace se posunula, a tak jsme se sešli, abychom si vyměnili informace. V tuto chvíli víme, že je důležité zachytávat lidi, kteří přijíždějí z rizikových oblastí. Krajská hygienická stanice i nemocnice jsou připravené. Není důvod k panice,“ ubezpečila hejtmanka Ivana Stráská.

Hejtmanství s hygieniky a nemocnicemi připravilo pro veřejnost linku 800 100 450. Lidé mohou volat od 7 do 17 hodin včetně víkendů. Na webech krajské hygienické stanice či budějovické nemocnice jsou pak pokyny pro ty, kteří se vrací z míst, kde se nákaza objevila.

„První skupinou jsou lidé, kteří přijeli z rizikových oblastí a mají projevy respirační infekce, tedy teplotu, kašel nebo dušnost. Do druhé patří ti, co přijeli z rizikových míst, ale projevy nepociťují,“ řekla hejtmanka.

Rizikový je pobyt v uplynulých 14 dnech v pevninské Číně, italských oblastech Lombardsko a Benátsko, Jižní Koreji, Íránu či Japonsku. Lokality se mohou měnit. Pokud Jihočeši na těchto místech byli, měli by zůstat doma a vyhnout se kontaktu s lidmi. Při kašli by si měli krýt ústa kapesníkem místo ruky a kontaktovat svého lékaře či infekční oddělení českobudějovické nemocnice na čísle 387 874 656.

„Důležité je, aby lidé zvažovali cesty do rizikových oblastí. Pokud se vrátí, měli by o tom informovat. Pak je důležité dodržovat běžnou hygienu a mýt si ruce,“ přidala Stráská. Na webu budějovické nemocnice je instruktážní video, jak si ruce správně mýt jako součást prevence.

Turisté z Asie dál ruší pobyty

Krajský úřad také řeší dotazy k lyžařským zájezdům škol, na které přispívá. Rozhodnutí je na ředitelích. Nedoporučuje se ale cestovat do lokalit, kde se koronavirus objevil.

Důsledky koronaviru mezitím dál pociťuje cestovní ruch. „Pobyty ruší hlavně turisté z Asie, kterých ale nemáme tolik. Celoročně je to 15 procent, teď i méně. Ale řada jiných hotelů v kraji měla byznys postavený na klientele z Asie, proto teď zlevňují, a my jsme nuceni se situaci přizpůsobit,“ komentoval ředitel budějovického hotelu Zvon Petr Šalda.

„Propad cítíme celý únor. Hosté z Asie už zrušili své rezervace na březen, hlavně Číňané a Korejci. V cestovních kancelářích říkají, že výpadek postihne v nejlepším případě celé měsíce březen a duben,“ prozradila recepční jednoho z větších českobudějovických hotelů, která si nepřála uvést jméno.

Situaci monitorují i jihočeské firmy. „Zatím to především pozorně sledujeme. Zavedli jsme opatření v podobě omezení služebních cest do zasažených míst, zejména do Číny,“ sdělil Milan Černý, personalista vimperského závodu Rohde &Schwarz. I zaměstnavatelé se mohou v případě dotazů obrátit na nově zřízenou linku.