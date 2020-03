Jihočeši by kvůli práci neměli přejíždět hranice, apeluje hygienička

„Je třeba si uvědomit, že začíná platit vydané opatření ministerstva vnitra o dočasném znovuzavedení vnitřních hranic, a jako lékař musím jenom doporučit, aby Jihočeši, pokud to jde, přes hranice Německa a Rakouska nepřejížděli,“ apeluje ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.

Máte informace o tom, kde se ten člověk nakazil?

Jde o muže ve věku 45 až 50 let, který pracuje v Německu. Pracovně se pohyboval v Bavorsku v oblasti kolem Mnichova. Má v tuto chvíli jen lehké zdravotní potíže. V současné době je v domácí izolaci a není důvod, aby byl hospitalizovaný.

Jak jste se o něm dozvěděli?

Ten muž nás sám kontaktoval, podobně jako desítky dalších našich občanů, přes naši informační linku, kterou máme na webu. Ve středu večer jsme pak obdrželi z českobudějovické nemocnice informaci, že výsledek testu je pozitivní.

Na jihu Čech je vysoký počet lidí, kteří pracují v Rakousku či Německu. Co byste jim poradila?

V první řadě musím upozornit na to, aby se seznámili s opatřeními, která zavedla vláda a kde jsou na webu ministerstva vnitra i vzory potvrzení pro přeshraniční pracovníky. A z mého medicínského hlediska nemohu než apelovat na jejich osobní odpovědnost. Doporučujeme také používat kapesníky na jedno použití. Ti, kteří byli v ohnisku, by neměli přijít do styku s ohroženými skupinami, jako jsou senioři, chronicky či onkologicky nemocní a pacienti s oslabenou imunitou. U těch dojíždějících je to velmi složité. Na rovinu by bylo lépe, kdyby v té zemi, kde pracují, zůstali.

Takže byste jim doporučila, aby za hranicemi zůstali, nebo za prací nějaký čas nedojížděli?

Jakýkoliv tranzit je nyní epidemiologickým rizikem, vždyť v drtivé většině onemocnění jde o import ze zahraničí, především z Itálie a Německa. Vláda pohyb pendlerů zatím umožňuje, ale za sebe jako hygienika musím požádat, aby pohyb přes hranice maximálně omezili a nepřejížděli ji. Mohou se domlouvat se zaměstnavatelem, jak situaci řešit, třeba formou dovolené či prací z domova.

Novinky kolem koronaviru v Jihočeském kraji Podle informací MF DNES pochází první Jihočech nakažený novým typem koronaviru z obce na Prachaticku. Muž středního věku měl za prací jezdit společně s kolegy do bavorského města Strasskirchen do závodu velkého zaměstnavatele.

Náměstek primátora Českých Budějovic Petr Holický (ANO) řídí investice a finance krajského města z karantény na chalupě místo magistrátu. Jako první o tom informoval server seznamzpravy.cz. V sobotu se totiž vrátil z Itálie. Do rizikové oblasti jel lyžovat ve skupině dalších lidí.

Krajský úřad i radnice jihočeských měst prosí obyvatele, aby omezili své návštěvy, pokud je to možné. „Vyzýváme občany města, aby zvážili nezbytnost osobního jednání na magistrátu a případně jej odložili nebo využili formu bezkontaktní komunikace, jako je e-mail, telefon či pošta,“ sdělila mluvčí budějovické radnice Jitka Welzlová.

První případ je doma s mírnými projevy onemocnění. Pokud tohle potká i další Jihočechy, jak by měla taková domácnost fungovat?

Naším cílem je zabránit tomu, aby se od případů zavlečených z jiných zemí, kterých je drtivá většina, infekce šířila. Karanténa znamená, že lidé nebudou ve styku s ostatními. Musí být doma, ale mohou jít na procházku tam, kde nikoho nepotkají. Pokud jsou v domácnosti s rodinou, měli by mít ústenky. Ten člověk by měl být izolovaný a ideálně mít svou toaletu, kterou pravidelně dezinfikuje. Zbývající členové rodiny by si měli opakovaně mýt ruce a dezinfikovat je. S nemocným by měli přijít do styku minimálně či vůbec. Základem je maximální izolace nemocného.

Jihočeští hygienici byli v zavádění karantén velmi přísní. Po Praze tady byl dokonce druhý nejvyšší počet karantén. Proč?

Ano a všechno to byli ti, kteří se vrátili z lyžování v Itálii. Když mluvíte o Praze, tak v úvodu nedělalo hlavní město žádné karantény. Když tam měli čtyři, my u nás jich měli už 170. Lidé hned od začátku zodpovědně volali a my jsme vyhodnocovali riziko a podle toho je umisťovali do karantény. Podle mě to je významné preventivní opatření. Bavíme se o kapénkové infekci, která se šíří snadno, a tak se s ní snažíme zacházet tak, abychom maximálně snížili riziko přenosu.

Kolik Jihočechů je nyní v karanténě?

Přesné číslo v tuto chvíli neznáme, protože o nich rozhodují i praktičtí lékaři. Ve čtvrtek v poledne jsme od začátku února evidovali 218 karantén.

V čem vám pomůže, že o karanténě rozhodují praktičtí lékaři?

Je to dobře, protože se nám na hygienické službě trochu uleví při práci, a zároveň díky e-neschopenkám nepřijdou lidé s nikým do styku.

Zůstanou první nakažení, pokud se jejich stav zhorší, v českobudějovické nemocnici? Infekční oddělení má kraj také v Táboře.

V první fázi budou pacienti v Budějovicích na infekčním oddělení. Nepočítá se s Bulovkou ani Táborem, i přestože se tenhle scénář připravuje podle toho, jak se bude situace vyvíjet. V nemocnici budou pouze pacienti s těžkým průběhem, což je mimo jiné vysoká horečka či silná dušnost. Z těch informací o závažném průběhu vyplývá, že se to týká především vyšších věkových skupin.

Řešili jste s nemocnicemi posilování personálu a pracovních pomůcek?

Tohle se týká spíše Jihočeského kraje a nemocnic. Podle mých informací zásobování ochrannými pomůckami poběží. Na bezpečnostní radě kraje se domlouvaly detaily, protože kraj uvolní potřebné respirátory a další pomůcky. Přednostně se budou zásobovat některá oddělení, ale to je logistika nemocnic a kraje, která je dle mého názoru dobře připravená.

Po Jihočeském kraji jezdí sanitka, která odebírá vzorky v domácnostech. Bude jich teď muset jezdit víc?

Zatím je jedna, ale je to na hraně. Samozřejmě jsme se bavili o tom, že je třeba zřídit další odběrovou sanitu, ale zatím to ta jedna zvládá.

Linky máte vytížené, někteří lidé se ptají i na malichernosti. Kvůli čemu podle vás nemusí volat, aby zbytečně neblokovali linky?

Sama na lince sloužím a opravdu se objevují zcela zbytečné dotazy. Lidé se ptali třeba na to, jestli virus přežívá na mase, kabelce či rukavicích, což není pravda. Tohle se dá navíc v současné době dohledat. Myslím si, že skvěle informují média, díky nimž má veřejnost spoustu informací. Každý, kdo chce, si vše potřebné zjistí právě přes média nebo třeba webové stránky ministerstva zdravotnictví či naší hygienické stanice. Chtěla bych požádat obyvatele, aby se pokusili najít informace právě na těchto místech předtím, než linku zkontaktují. Měl by volat hlavně ten, kdo se necítí dobře, a zároveň byl v ohnisku, nebo byl v kontaktu s nakaženým. To je zásadní a pro toto by tyto linky měly sloužit.