Soud potrestal kopáče vltavínů za drogy, za smrt dívky ne. Rozsudek ho dojal

Státní zástupkyně Daniela Přibylová se proti rozsudku na místě odvolala, zatímco obžalovaný ho se zjevným ulehčením přijal. Matku zemřelé dívky odkázal soud s nárokem na odškodnění za újmu a útrapy ve výši jednoho milionu korun na občanskoprávní soud.

Devítidenní proces, ve kterém svědčilo také množství kopáčů vltavínů, ukázal drsný život této komunity. Pervitin mnozí užívali jako prostředek proti spánku a únavě. Kolem nich se točily mladé ženy a dívky, které dostávaly drogy za sex.

„Těžko se mi o tom mluví, proběhlo vše náhle a není dokázáno, že jsem vinen její smrtí,“ prohlásil 38letý Petr Šesták nesouvisle v závěrečné řeči. Z vězení, kde je za opakovanou nelegální těžbu vltavínů, ho přivezla eskorta.

Ačkoliv žalobkyně navrhovala trest v polovině sazby, to je 14 let, senát se přiklonil k návrhu obhajoby. Čtvrtý odstavec paragrafu, který obchod s drogami dával do souvislosti se smrtí dívky, neuznal.

„Ačkoliv bychom si přáli najít viníka, je pochybnost, že smrt dívky zavinil právě obžalovaný,“ uvedla předsedkyně senátu Soňa Biskupová Fišerová.

Podle obžaloby obchodoval Šesták s pervitinem několik let a za tu dobu utržil nejméně milion korun. Jen čtení jeho odběratelů zabralo skoro půl hodiny. Poslední tragickou dávku od něj dostala mladistvá dívka v českobudějovickém penzionu LeSlav. Zemřela po pár hodinách v květnu 2022 na předávkování a zástavu srdce.

Drogy označovali jako „dobrůtky“

Státní zástupkyně Přibylová přitom předložila soudu podrobný popis jejího pohybu, který smrtelnou dávku identifikoval. Do krajského města dorazila podle ní dívka z diagnostického ústavu u Prahy. Po týdnu stráveném mezi feťáky zavolala Šestákovi, se kterým občas žila. Podle Přibylové měl obžalovaný podobných odběratelů víc, dávky pervitinu totiž dívkám poskytoval za sex.

V penzionu aplikoval mladistvé silnou dávku, ačkoliv už byla zjevně pod drogou. Na místě našly policisté drogy, váhy a injekční stříkačky se stopami DNA obou těchto lidí.

Naopak muž se hájil tím, že se předávkovala předtím jinde a po kolapsu jí chtěl hlavně pomoct. Proto k ní přivolal záchranku, bohužel už bylo pozdě.

Pohyb podezřelých v inkriminované době zjistili policisté mimo jiné podle odposlechů desítek narkomanů používajících hlavně aplikaci na sociálních sítích Messenger. Představovali se výhradně přezdívkami a drogy označovali při komunikaci jako „dobrůtky“. Několik z nich se k soudu podařilo dostat.

Například poslední den dopravila eskorta z vězení kolegu obžalovaného, také kopáče vltavínů, jenž uvedl, že informaci o poslední smrtelné dávce podané Šestákem mu sdělila den po tragédii jejich známá, též narkomanka.

Celý příběh má tragický dopad na rodinu zemřelé dívky. Snad největší ztrátu prožila její matka, která MF DNES popsala peklo, které si s ní zakusila. Ještě jako školačka podlehla drogám, utíkala z domova a žila s narkomany a mezi lidmi kolem vltavínů. Poslední týden odjela z diagnostického ústavu domů na propustku.

Soudkyně Fišerová Biskupová přihlédla v rozsudku také k názoru obhajoby, že dívka byla i ve svých 15 letech už natolik zkušenou narkomankou, že o riziku předávkování věděla a k aplikaci nepotřebovala asistenci. Vzhledem k odvolání státní zástupkyně obžaloba trvá, bude se jí zabývat Vrchní soud v Praze.