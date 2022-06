Ve Volyni postaví za 61 milionů domov pro seniory s denním stacionářem

Populace stárne a zařízení, ve kterých by se o seniory dokázali postarat, je nedostatek. Problém si uvědomují i ve Volyni. Proto tam momentálně plánují výstavbu komunitního domu pro seniory, jehož součástí bude i denní stacionář.

Začít budovat by se mělo ještě v srpnu. Do konce roku má být hotová hrubá stavba. „Pokud půjde vše podle plánů, první klienti by se mohli ubytovat příští rok v září,“ spočítal starosta města Martin Červený.

Domov bude stát v místním areálu léčebny dlouhodobě nemocných v Husově ulici. Přesněji v místě stávající hospodářské budovy. „Tu zdemolujeme a na stejném místě postavíme nový objekt,“ upřesnil Červený. Zároveň dodal, že v minulosti už poblíž upravovalo město park pro léčebnu. Prostředí bude tedy pro klienty příjemné.

Dům nabídne 24 jednolůžkových pokojů, které budou určeny lidem nad 65 let. Momentálně je projekt ve fázi výběrového řízení na zhotovitele. „Po takových bytech je velká poptávka. Budou městské a služby by si objednávali sami senioři, například prostřednictvím strakonické charity,“ vysvětlil starosta.

Spolupráce s charitou se městu osvědčila už při vedení domova s pečovatelskou službou, který se ve Volyni také nachází. Tam žije 45 obyvatel a mají plno.

„Bytová a sociální komise vždy po uvolnění místa vyhodnocuje potřebnost žadatele podle jeho současné bytové a životní situace. Žadatelů o pokoj v domově pro seniory je nyní osmadvacet. Už nyní tedy víme, že se kapacita nové budovy ihned zaplní,“ srovnal Červený.

Ve městě žije 669 lidí ve věku nad 65 let

Celá stavba vyjde přibližně na 61,4 milionu korun. Ještě loni se městu nepodařilo získat žádnou dotaci a štěstí neměli ani letos. „Pro letošní rok bohužel nebyl otevřený dotační titul, na který jsme čekali. S největší pravděpodobností budeme muset část dofinancovat pomocí úvěru,“ propočítal starosta.

V komunitním centru pro seniory by měl fungovat také denní stacionář se společenskými místnostmi. Tam mohou přivést rodiny své blízké, o které se nemohou přes den, kdy jsou například v zaměstnání, postarat. Docházet tam ale budou moci i aktivnější senioři. „Nic podobného ve Volyni zatím nefunguje. Přesto už nyní víme o lidech, kterým by to ulehčilo jejich situaci,“ poznamenal Červený.

Zájem potvrdila i Marie Saša Lienau, která je členkou rady seniorů ve Volyni. „Máme zde spolek seniorů a pořádáme různé programy, ale řekla bych, že jich stále není dost. Bude skvělé, když se starší lidé budou mít kde sejít a budou mít možnost trávit zajímavě svůj čas,“ konstatovala.

Podle jejích zkušeností jsou i lidé, kteří čekají na místo v domově třeba až osm let. Někdy se ani nedočkají. „Jsme tedy rádi, že město vybuduje zase něco nového a moderního pro seniory,“ ocenila Lienau, která je zároveň předsedkyní spolku. Ten za podpory města pořádá kulturní zájezdy i společenské a sportovní akce. Celkem má 176 členů.

„Současný průměrný věk obyvatel Volyně je 43,9 roku. To jsou hodnoty vyšší, než je průměr Jihočeského kraje a Česka. Proto musíme na tuto situaci reagovat. A to nejen podporou mladých rodin, ale musíme také počítat s nárůstem počtu seniorů. Obzvláště těch, kteří se ocitnou v nelehké situaci,“ zdůraznil Červený.

V současnosti žije ve městě 669 lidí ve věku nad 65 let a jejich podíl na celkovém počtu obyvatel činí 22 procent.