Elektrické koloběžky v centru Budějovic zpomalí, mají i přestat překážet

Když v létě zničehonic vyjely do budějovických ulic ve velkém sdílené elektrické koloběžky, bylo z toho rušno na radnici i mezi obyvateli. Jedni novou službu vítali, druhým vadila neomalenost a fakt, že se stroje často povalovaly na stezkách i chodnících a překážely.

Vedení města mělo jen strohé informace o provozu. Až nyní se schyluje k tomu, že se situace zlepší. Pomoci k tomu mají memoranda se společností, která už v Budějovicích funguje, i s tou, která chce teprve začít.

Nejdříve se na začátku srpna hlavně v centru objevilo kolem stovky zeleno-červených koloběžek. Vedle firmy Lime Network nabídne občanům tuto službu brzy také společnost Bolt. Memorandum má upřesňovat pravidla provozu v krajském městě.

Dokument vznikl na radnici a už ho projednalo vedení města, radní ho rovněž budou finálně schvalovat. „Čekáme na vyjádření druhé strany,“ uvádí náměstek primátora Ivo Moravec s tím, že právníci města s oběma firmami memorandum konzultovali.

Pokud bude dokument fungovat, určitě by to potěšilo i některé nespokojené obyvatele. „Rozčiluje mě to. Uživatelé koloběžek jezdí, kudy chtějí, bez jakéhokoli zabezpečení a víceméně na chodnících, kde nemají co dělat. A vysloveně ohrožují chodce,“ stěžuje si 75letý Ladislav Hudeček.

Hana Hradská ze Suchého Vrbného je se službou spokojená, ale vadí jí přístup uživatelů. „Lidé se ke koloběžkám chovají nezodpovědně. Poškodí cizí věc a je jim to jedno,“ říká a zdůrazňuje, že stroje bývají často nepojízdné, pohozené na ulici a několikrát je viděla dokonce i na střechách zastávek.

Je nutná pravidelná kontrola a údržba

I tyto věci memorandum řeší. „Jeho podpisem by se měli oba provozovatelé zavázat mimo jiné k pravidelné údržbě a kontrole,“ vysvětluje Moravec.



To souvisí i s dobíjením. Často se totiž stává, že lidé nemohou službu využít právě kvůli vybité baterii. Další nutností je zajištění oficiálních stanovišť. Mohla by být především v místech, kde už dnes mají oficiální stání také sdílená růžová Rekola.

Dále jsou v dokumentu uvedené například: zákaz jízdy na chodnících, používání koloběžek dětmi nebo více než jedním pasažérem a povinnost náležitého vybavení.

„Rovněž vymezujeme oblast historického centra a Lannovy třídy, kde bude maximální rychlost omezená na 13 kilometrů v hodině,“ doplňuje Moravec.

Firmy Bolt i Lime Network budou také zástupce radnice informovat o tom, jak se lidé ke sdíleným strojům chovají, kde si je půjčují a v jakých částech města je nejvíce využívají. To je v memorandu popsané jako poskytnutí technických dat, které bude každá z firem muset provést minimálně jednou za tři měsíce.

V případě, že by některá ze společností nedodržela stanovené závazky a pochybení nenapravila ve sjednané lhůtě, může město přistoupit k výpovědi podepsaného dokumentu. Finální podobu radní projednají na svém dalším zasedání.

Třeba Bolt, který teprve službu spustí, považuje takovou dohodu za zásadní. „Snažíme se nalézt řešení, které by vyhovovalo oběma stranám a nejvíce obyvatelům. Body, které město předneslo, pro nás nejsou ničím novým, parkování na předem vyznačených místech je pro nás standardem, taktéž sdílení informací o využívání koloběžek,“ uvedl Martin Zajíc, manažer Boltu.

Pro využití již fungující služby je potřeba mobilní aplikace, půjčovné je 25 korun. Za každou další minutu jízdy pak tři koruny.