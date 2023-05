Děti ničily areál pro freestyle kola, provozovatel musel odložit otevření

Na příjezdové bráně visí vylomená křídla a kolem překážek a ramp se povalují rozházené molitanové kostky. O takovou spoušť v budějovickém freestyle areálu Kolorado se zasloužila parta dětí. V pondělí, v předvečer zahájení sezony, je tam přistihl provozovatel areálu Zbyněk Bahula.

„Byly to čtyři děti. Rozlámaly bránu, zničily obě její křídla a dva sloupky,“ popisuje Bahula. Podle něj se v areálu na pravém břehu Vltavy poblíž Meteoru nenachází nic hodnotného. Jsou tam skoky a různé překážky pro freestyle kola. Vandalům tak šlo podle Bahulových slov hlavně o to místo poničit.

„Každý den na tom pozemku pracuji a už v pátek ráno jsem je tam chytil. Důrazně jsem dětem řekl, aby tam už nikdy nelezly,“ uvádí rozčílený provozovatel. Jenže děti na vykázání nedbaly a v pondělí tam byly zpátky.

Přivolaní policisté rozvezli děti domů a na místo pak přijeli s jejich rodiči. „Ti vrátili vyházené molitany zpátky do doskočiště. To slouží na trénování triků, salt a podobně. Je to dost podstatná a drahá překážka,“ zoufá si Bahula, který chtěl následující den zahájit v areálu sezonu.

Tu však musel odložit na neurčito. Nutné opravy za 50 tisíc korun mu prý zaberou zhruba měsíc. „Musí se koupit nový plot a znovu bagrem vybetonovat sloupky. Než se plot navěsí, musí to chvíli stát. Výsledkem bude nová brána, kterou může někdo zase zničit,“ konstatuje Bahula.

Důsledky počínání malých vandalů bude řešit přes právníky. „Budu zřejmě podávat žalobu. Zjistíte, že si máte na pozemek dát kameru a psa, zákon s tím nic nesvede. Ta děcka ale vědí dopředu, že jakmile jim není patnáct, tak se jim nic nestane,“ dodává.