Boháčům z Budějovicka prodávali kadeřníci kokain ve velkém, vozili ho z Prahy

Rozsáhlé akci z 13. května, při níž byli současně na třech místech Českobudějovicka zadrženi tři muži, předcházela několikaměsíční práce kriminalistů. Podle informací MF DNES jsou mezi zadrženými dva známí budějovičtí kadeřníci.

„Kriminalisté ve spolupráci s policisty jihočeské zásahové jednotky všechny tři muže zadrželi na základě písemného souhlasu státního zástupce. Ve dvou případech provedli násilný vstup do bytu,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Následovaly domovní prohlídky, při kterých asistovali policejní psi vycvičení na vyhledávání omamných a psychotropních látek. Kriminalisté při nich zajistili finanční prostředky v řádech stovek tisíc korun a také bílou krystalickou látku, poschovávanou v bytech na různých místech.

„Podle vyjádření specialistů z odboru kriminalistické techniky a expertiz se jedná o kokain. Kriminalisté ho předali k vyhodnocení na Kriminalistický ústav Praha, který provede další zkoumání týkající se především jeho kvality,“ uvedla mluvčí, ale odmítla sdělit množství nalezeného kokainu.

Kriminalisté hned v den jejich zadržení vyslechli minimálně dvacet lidí z řad odběratelů kokainu, přičemž se nejednalo o běžné odběratele omamných a psychotropních látek. „Kokain je nazýván ‚drogou bohatých‘. Jeho distribuce tak probíhala mezi osoby z vyšších společenských vrstev,“ doplnila Schwarzová.

Kriminalisté později obvinili dva ze zadržených mužů ve věku 34 a 36 let z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Co se týče třetího muže, pokračuje nadále prověřování a dosud nebyl obviněn. Kriminalisté pokračují s dalšími výslechy a znaleckými zkoumáními. Vyšetřování probíhá na svobodě.