Klíšťata jsou letos mimořádně aktivní, neodradí je ani zimní počasí

„Výskyt nemocí byl skutečně vysoký, ale není to drama. Když se podíváme do minulých let, občas se nám u encefalitidy podobná čísla objevila. Hodně ale letošnímu nárůstu pomohlo teplé letní počasí,“ vysvětlila ředitelka Krajské hygienické stanice (KHS) v Českých Budějovicích Kvetoslava Kotrbová.

I když klíšťatům svědčí hlavně teplé počasí, hygienikům ještě v uplynulém týdnu přibylo několik dohlášených případů nákazy oběma nemocemi.

„Do statistik jsme zapsali dalších devět případů lymské boreliózy, v případě encefalitidy to bylo pět případů,“ přiblížila poslední evidované údaje Marie Jakschová z jihočeské KHS.

Boreliózu mohou šířit i drobné muchničky

Z údajů za letošní rok vybočovaly v případě boreliózy zejména okresy České Budějovice, kde bylo ve srovnání s rokem 2021 přesně dvakrát více případů, a to 146. Nejvyšší nárůst byl ale v Českém Krumlově, kde místo loňských 24 záchytů bylo letos 104. Čtyřikrát více jich bylo také na Táborsku, kde hygienici zaznamenali rovnou stovku nakažených lidí. Podobná čísla jako loni mělo pouze Jindřichohradecko s letošními 90 potvrzenými případy namísto 88.

„Není ale možné říci, že by vyšší počet způsobil nějaký konkrétní faktor. Tyto okresy mají každoročně vyšší výskyt onemocnění. A u boreliózy, která je poměrně rozšířená, hrají roli i další přenašeči. Nejsou to vždy jen klíšťata, ale mohou ji šířit i drobné muchničky,“ dodala Kotrbová s tím, že i tak počtů nákaz postupně skutečně přibývá.

V případě encefalitidy, která může v krajním případě končit i smrtí, je největší nárůst zaznamenaný na Strakonicku, kde je namísto loňských sedmi případů letos rovná dvacítka. Nejvíce nakažených letos bylo na Budějovicku s 32 potvrzenými případy a Krumlovsku s 24 nemocnými. Na chvostu obou žebříčků je Písek s deseti případy u boreliózy a s šesti u encefalitidy.

Vyšší počet hospitalizací s klíšťovými nemocemi zaznamenaly také jihočeské nemocnice. Letošek je podle nich srovnatelný s rokem 2020. Loňský propad pacientů činil přibližně 25 až 30 procent.

„Například v nemocnici Strakonice letos zaznamenali tři vážné případy encefalitidy s nutností pobytu na ARO. Celkem zde bylo hospitalizovaných 14 osob, ani jedna nebyla proti encefalitidě očkovaná,“ připomněla mluvčí holdingu Jihočeské nemocnice Kateřina Koželuhová.

Nad 50 let očkování uhradí pojišťovna

Právě očkování je u této nemoci nejlepší prevencí, to je navíc od ledna pro zájemce nad 50 let zcela hrazené ze zdravotního pojištění.

„Od té doby je u nás poptávka obrovská, máme určitě několikanásobně více zájemců než v předchozích letech. Občas přijdou dva nebo tři lidé za den, to jsme dříve nikdy nemívali,“ potvrdila pozitivní dopady českobudějovická praktická lékařka Jaroslava Faktorová.

Zároveň také upozornila, že spousta lidí mohla v době covidové pandemie ochranu proti klíšťovým nemocím zanedbávat nebo oddalovat.

„Chodilo nám jich v té době jen minimum. Spousta lidí totiž lékařům více telefonovala, a pokud někdo přišel, byl většinou nemocný. V takovém stavu nemůžeme zájemce očkovat,“ doplnila lékařka.

Rostoucí počty zájemců potvrdila za jihočeské nemocnice také Koželuhová, i když připustila, že nejčastěji lidé chodí v této věci hlavně k praktickým lékařům. „Nejvíce jich přibývalo po zavedení bezplatného očkování pro starší zájemce. V době pandemie covidu byl naopak velký útlum,“ podotkla.

Šéfka jihočeských hygieniků Kotrbová dále upozornila, že lidé by měli být při výletech do přírody obezřetní i v zimních měsících.

„Pokud nastane teplejší období, může se stát, že si někdo klíště domů odnese. Velkou roli ale hraje také oděv, přes který se k pokožce nedostane. Obecně ale mají klíšťata ráda vlhké a teplé počasí,“ zopakovala Kotrbová. V sušším období se klíště dá chytit u vody nebo v lesích, kde se díky stromům drží více vláhy.