Kleť zažívá nebývalý nápor turistů, u parkoviště zahazují rozlámané boby

Rozlámané dětské boby ležely o víkendu a ještě i dnes přímo u parkoviště pod lanovkou na Kleť. Turisté je odkládají u malé dřevěné ohrady.

Není to však místo určené pro odkládání plastového odpadu. Návštěvníci by správně měli poničené boby odvézt s sebou a vyhodit jinde.



„Nahoře kolem hospody pak jsou často poházené plechovky, různé papírky a další odpadky, přestože tam jsou koše a kontejnery,“ všiml si Karel Jírovec z Klubu přátel hory Kleť.

Facebook Kleťácké unie ukazuje fotky plechovek od piva a PET lahví od limonád. Správci stránky vyzývají výletníky, aby své odpadky odnášeli.

„Nechápu, proč někdo nechává rozlámané boby na kraji parkoviště, když si je může naložit do kufru auta a zastavit se u prvního kontejneru na plasty,“ naštvalo Romana Šperňáka z krajského města, který vyrazil na Kleť v neděli odpoledne.



Kromě plechovek viděl po cestě nahoru například odhozená víčka od kelímků na kávu a podobně.



Karel Jírovec na vrch stoupá každý den a má přehled o tom, jak je Kleť v době epidemie covidu-19 vytížená. Podle svého pozorování odhaduje, že na kopec s rozhlednou a restaurací míří třikrát více lidí, než je zvykem. Přitom vrch v Blanském lese byl jedním z nejoblíbenějších výletních cílů pro obyvatele Českobudějovicka už dávno před epidemií.

„Turisté chodí celé dny, už ráno za tmy a ještě večer po setmění. Dříve byl nahoře ráno a večer klid. Teď se návštěvnost rapidně zvýšila. Ale v dnešní situaci je to podobně všude v přírodě. Míří do ní ti, kteří by tam jindy nevyrazili. A někteří se bohužel neumí v přírodě chovat,“ sdělil Jírovec.

Rodiny s dětmi nejvíce bobují na tamní sjezdovce, nebo rodiče děti táhnou po cestách nahoru či dolů.

Nejvyužívanější je cesta k momentálně uzavřené rozhledně pod lanovkou, která je zároveň nejkratší. Vede od zmíněného parkoviště u vesničky Krasetín. Na vrch však vedou různé trasy ze všech směrů.

Někteří pozorní turisté na nepořádek reagují, sami ho po cestě sbírají a vyhazují do popelnic.