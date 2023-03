Kraj rozdá 230 milionů, obcím přispěje na dům pro seniory i čističku

„Dostali jsme celkem 65 žádostí za 394 milionů korun. Kdybychom je všechny podpořili, podařilo by se postavit projekty za téměř miliardu. Letos se nám navíc sešlo více žádostí z menších obcí, z čehož máme velkou radost. Můžeme si tak říci, že díky krajským penězům se snad podaří udržet život na vesnicích,“ přibližuje náměstek hejtmana Tomáš Hajdušek (ODS).

Podle něj nejvíc žádostí cílilo na podporu občanské vybavenosti, dále pak na sport a rekreaci. „Desítka projektů je pak zaměřená na vybudování infrastruktury, šest na vylepšení podmínek ve školách a jeden také na sociální oblast. V tomto případě jsme se rozhodli žádost podpořit poměrně vysokou částkou,“ doplňuje Hajdušek s tím, že na dostavbu centra pro seniory v Česticích na Strakonicku kraj přispěje 19 miliony korun.

Krajský investiční fond 2023 Čestice: vybudování domova pro seniory 19 mil. Kč

Dobrá Voda u ČB: přístavba víceúčelového sálu 17,5 mil. Kč

Lipno nad Vltavou: modernizace ČOV 16 mil. Kč

Týn nad Vltavou: stavba rekreačních ploch a parkoviště 10 mil. Kč

Husinec: vybudování sportoviště u základní školy 10 mil. Kč

Malšice: přístavba a stavební úpravy mateřské školy 9 mil. Kč

Skály: vybudování kulturního centra a obecního úřadu 8,5 mil. Kč

Zliv: rekonstrukce hasičské zbrojnice 8 mil. Kč

Vitějovice – vybudování obecního domu 8 mil. Kč

Tábor: přístavba tělocvičny na ZŠ Čekanice 8 mil. Kč

Strunkovice nad Blanicí: revitalizace náměstí 6 mil. Kč

Milevsko: rekonstrukce atletického oválu na stadionu 5 mil. Kč

Soběslav: přístavba zázemí sportovního zařízení 5 mil. Kč

Dvory nad Lužnicí: příprava vrtů a vybudování vodojemu 4,5 mil. Kč

Podle starosty městysu Jana Zábranského je pomoc z kraje pro vybudování domova, který má být dokončený v roce 2024, zcela zásadní. V první etapě, na niž v obci sehnali dotace z IROP, má na místě bývalé zemědělské budovy vzniknout terénní sociální služba, aktivizační centrum pro seniory a trojice bytů pro matky samoživitelky v nepříznivé životní situaci.

Druhá etapa počítá s dokončením domova pro seniory o osmi bytech 1+kk a dvou 2+kk, přičemž přednost mají mít senioři přímo z obce. Právě na tuto etapu pak Čestičtí žádali o peníze.

„Měli jsme několik scénářů, jak bychom celou akci financovali. Počítali jsme i s tím, že bychom dokončili první etapu a čekali, zda seženeme peníze na tu druhou. Naštěstí ale můžeme nyní vybudovat celý objekt najednou,“ chválí si starosta Zábranský.

Rovných deset milionů míří do Husince na Prachaticku, kde se v nejbližší době chystají na vybudování nového atletického oválu a dvou víceúčelových hřišť u základní školy za přibližně 22 milionů. Nové sportoviště nahradí dvě dosluhující a nevyhovující plochy, na jejichž opravu čeká škola už řadu let.

„Měli jsme s celou akcí spoustu problémů, dlouho jsme sháněli stavební povolení, kvůli čemuž se nám projekt prodražil na více než dvojnásobek. Zdržel nás také dlouhotrvající spor se sousedem, takže jsme rádi, že už to máme za sebou,“ vysvětluje starostka Husince Ludmila Pánková.

Zároveň také dodává, že město by se do oprav pustilo, i kdyby nezískalo příspěvek od kraje. „Na tom jsme se se zastupiteli jednoznačně shodli. Celý areál byl pro naše žáky už delší dobu nevyhovující,“ potvrzuje Pánková.

Dobrá Voda chystá sál na akce

Obrovskou úlevu zažívá také starostka obce Skály na Písecku, která od včerejška může počítat s pomocí ve výši 8,5 milionu na vybudování prostoru pro společenský život a kulturní akce. Obec sice žádala o příspěvek přesahující 10 milionů, i tak je to ale podle starostky Jitky Tesařové obrovská pomoc, bez níž by se do nového centra nepustili.

„Chystáme se na přestavbu staročeského domečku, v němž kromě zázemí pro akce bude obecní úřad, kuchyňka, hasičská základna nebo toalety. Musíme ale všechno stihnout letos, takže pokud by nám i s pomocí chyběly nějaké peníze, na rekonstrukci si půjčíme. Takovou příležitost už asi jindy mít nebudeme, musíme toho využít,“ říká Tesařová, která podotýká, že lidé se v obci s necelou osmdesátkou obyvatel na veškeré slavnosti doposud scházejí ve venkovním stanu.

Výraznou podporu ve výši 17,5 milionu korun získá také Dobrá Voda na Budějovicku, kde se chystají vybudovat víceúčelový sál pro kulturní a společenské akce za více než 60 milionů. „Lidé v obci poslední rok a půl trpí kvůli výstavbě dálnice D3, kvůli níž mají velmi komplikovaný přístup do krajského města. Díváme se tedy na to tak, že bychom jako kraj měli podpořit kulturní život přímo v obci,“ připomíná jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Pomoci se dočká i Lipno nad Vltavou na Krumlovsku, kde za téměř 47 milionů plánují rozšíření čistírny odpadních vod. „Přispějeme 16 miliony. Pokud chceme řešit kvalitu vody v lipenské nádrži, podpora takového projektu dává smysl,“ doplňuje Kuba.