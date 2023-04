Oblíbené „autíčko“ v Budějovicích skončí, nahradí ho kavárna z kontejnerů

9:12

Těžké stroje začaly na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích umisťovat několik kontejnerových bloků. Ty za necelý měsíc začnou fungovat jako nová kavárna, která nahradí oblíbený podnik Coffee on the Go, mezi obyvateli města známý jako „autíčko“. Nezachránila ho ani petice.