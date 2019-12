Obce ze Strakonicka čekají kvůli mýtu nápor kamionů. Jejich odpor byl marný

Když bude jedna silnice zadarmo a druhou projedete jen za poplatek, kterou si vyberete? Hodně řidičů si pravděpodobně zvolí tu levnější variantu. A právě z toho mají nyní obavy v jihočeských obcích, kterými prochází silnice první třídy I/22. Jsou na ní Střelské Hoštice, Katovice, ale i Strakonice, Cehnice či Drahonice.

Za vším stojí mýto a jeho rozšíření na další vozovky. Zatímco komunikace I/22 zpoplatněná nebude, paralelní I/20 na trase Plzeň – České Budějovice ano.

A tak v obcích na Strakonicku s napětím čekají, jak moc se změní provoz, až se začne 1. ledna mýto platit. Stát ho na vybraných vozovkách zavádí pro vozidla nad 3,5 tuny. Dotkne se to 868 kilometrů silnic.

„Dva a půl roku jsme bojovali a snažili se upozorňovat na to, že návrh je špatně nastavený. Hrozí, že se část těžké nákladní dopravy přesune k nám. Řešení přitom nemuselo být nijak složité, stačilo včas zařadit do systému i tuto vozovku,“ upozornila starostka Katovic Šárka Němečková (nez. za KDU-ČSL).

Nikdo přímo zodpovědný se tam nepřijel podívat, aby situaci viděl na vlastní oči. Obce podle starostky nejsou na velkou zátěž kamionů připravené. Teď podle ní nezbývá než čekat, jak bude doprava v městysu a dalších obcích vypadat po 1. lednu. Třeba Střelskými Hošticemi projede denně 5 500 aut a k nim by mohly přibýt stovky nákladních vozů.

„Určitě se teď nechystáme k nějakému blokování silnice. Nejdřív počkáme, co se bude dít,“ dodala starostka Němečková.

Právě v Katovicích to mají s průjezdem kamiony složitější. Když jedou dva proti sobě v místě velkého zúžení vozovky nedaleko úřadu, budou to mít dost problematické. Hodně komplikovaná může být i situace také v Drahonicích v kolmé zatáčce na návsi. I tam se může doprava na chvíli zašpuntovat, když se tam potkají velká nákladní auta.

Kraj bude znovu počítat

Proti výběru zpoplatněných úseků se opakovaně stavěl i Jihočeský kraj. I ten musí čekat, jak se situace vyvine. Nicméně v letošním roce provedl na vybraných místech sčítání dopravy. Po zavedení mýta se tam vrátí a bude vozidla počítat znovu.

„Pak budeme mít v ruce alespoň tvrdá data, která můžeme využít k další argumentaci směrem k ministerstvu dopravy. Do té doby musíme počkat,“ potvrdil krajský radní pro dopravu Jiří Švec (STAN). Doufá, že zatížení na paralelních úsecích silnic, které zůstanou bez poplatku, se po Novém roce dramaticky nezvýší.

Švec také vyhlíží, jak dopadne navrhovaná úprava zákona. „Ve Sněmovně je pozměňovací návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích. Pokud projde, mohli bychom přijmout takzvaný rakouský nebo německý model. Pak by už měly kamiony přímo zakázaný vjezd na silnice druhé či třetí třídy, pakliže tam nemají cílovou stanici, nějaký sklad a podobně,“ konstatoval krajský radní.

V nedávné minulosti dnes už bývalý ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) zmiňoval, že by mohlo platit takzvané nulové mýtné, aby se doprava nepřesouvala jinam. To se však ukázalo jako nereálné. Nulová sazba by zpochybnila celý tendr mýtného, jehož správcem je společnost CzechToll.

Ministr Kremlík slíbil kompenzace

Poplatky se v Jihočeském kraji pro těžkou dopravu rozšíří kromě silnice z Budějovic do Plzně přes Blatnou, třeba i z krajského města do Jindřichova Hradce a dál do Jarošova nad Nežárkou či z Oltyně přes Tábor směrem na Pelhřimov. Nově bude mýto pro kamiony třeba i na komunikaci I/3 od Benešova směrem k Meznu a dálnici D3, kudy jezdí tisíce Jihočechů.

MF DNES se už dříve ministerstva dotazovala, jak dospělo k výběru silnic pro mýtné a zda existuje dopravní model zabývající se dopady zpoplatnění. Na to však nereagovalo. Podle mnohých šlo především o to připravit nový tendr na mýtné tak, aby ho dál automaticky nespravovala společnost Kapsch. Mnohé obce se tak staly rukojmím státu, jak to někteří politici opakovaně komentují.

Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) oznámil, že pro oblasti, které může zpoplatnění vozovek negativně ovlivnit, stát připraví kompenzační opatření, ve hře je i rozšíření mýta do těchto míst na silnice I. tříd.

„Rozumíme místním samosprávám, že mají obavy. Pro zmírnění možných dopadů uděláme maximum,“ slíbila před nedávnem Lenka Rezková, mluvčí ministerstva.

Místo stávajících 234 kilometrů bude nově od příštího roku zpoplatněných celkem 1 102 kilometrů. Rozšíří se také počet kilometrů zpoplatněných dálnic, třeba o 21 kilometrů jihočeské dálnice D3 mezi Úsilným a Veselím nad Lužnicí.

Celkem bude po účinnosti novely pod mýtem 1 307 kilometrů dálnic.

Rozšířením se mají zvýšit příjmy státního rozpočtu na investice do obnovy a rozvoje silniční infrastruktury až o 1,5 miliardy korun. Do systému se má postupně zaregistrovat 458 tisíc vozidel. Z českých dopravců už jsou registrovaní skoro všichni, část zahraničních to ještě čeká.