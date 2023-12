Češi nemají problémy s vírou, ale spíš s církví, naznačuje farář

Na nádvoří fary v Hosíně na Budějovicku mě přivítal v pracovním oblečení a s omluvou, že ještě musí narychlo odvézt z jedné z farních budov pračku. Chvíli jsem si myslel, že si ze mě nějaký dělník dělá legraci. Až bílý kolárek mi naznačil, že skutečně mluvím s Tomasem van Zavrelem, katolickým knězem a hlubockým či hosínským farářem.

„Zrovna děláme ve farním areálu zvaném Mount Hosín, kde lidé najdou duševní občerstvení. Myslím, že tu mám práci až do konce života,“ líčí s úsměvem 56letý kněz, když se společně odebíráme k rozhovoru do budovy fary.

Máte jako farář šanci užít si v klidu konec roku?

Ale jo, máme skvělé farníky, kteří vše na svátky připraví, a také mi odpadá pečení cukroví, zdobení fary nebo příprava štědrovečerního stolu. Je ale pravda, že obecně nám nyní jako kněžím práce přibývá. V adventu připravujeme duchovní obnovy a také hodně kázání na sváteční dny, zejména na Moravě jsou fronty na zpověď. Tomu říkám pravý předvánoční stres.

Čím jsou pro vás Vánoce?

Než jsem se stal knězem, bylo to hlavně o Štědrém večeru a dárcích. Po Vánocích jsem zavřel Ježíška do skříně a šel dál svým životem. Nyní intenzivně vnímám, že Ježíšek vyrostl a ukázal nám Boží lásku. Nakonec o Velikonocích zemřel, vstal z mrtvých a vrátil se do nebe, kde nám připravil místo s novým domovem, abychom se nebáli smrti. Na ten návrat domů se moc těším. To jsou pro mě pravé Vánoce, ale chápu, že je to pro mnoho lidí těžko uchopitelné. Od listopadu jsou všude trhy, vánoční výzdoba a koledy. Štědrým dnem Vánoce končí a u mě teprve všechno začíná.

Tomas van Zavrel (56 let) S českými rodiči odešel z Prahy v září 1968 do nizozemského města Zwijndrecht. Vystudoval tam církevní gymnázium a poté právnickou fakultu v Rotterdamu. V roce 1992 se vrátil do Prahy jako společník holandské konzultační firmy Kolpron. Později byl ředitelem a společníkem firem Parnas a Stavakon Group. Učil i na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 2002 se vrátil do Nizozemska, kde se stal představeným domu Komunity l’Arche Gouda. O tři roky později působil jako dobrovolník na poutním místě Lomec u Vodňan. Jeho cesta pak vedla do kněžského semináře v Praze, v roce 2010 byl vysvěcen na kněze. Rok byl jáhnem v Táboře a poté knězem v různých farnostech na Sušicku. Od srpna 2016 je jeho farností Hluboká nad Vltavou, Purkarec a Hosín. O rok později se stal ředitelem Pastoračního střediska českobudějovického biskupství. Ve volných chvílích rád čte, poslouchá hudbu a sleduje filmy.

Podstatnou část života jste prožil v Nizozemsku. Jak tam Vánoce vypadají?

Neslaví Štědrý večer, ale rodina se sejde až po něm, rozdávají si dárky, hrají deskové hry a jedí spolu. My jsme jako rodina slavili hlavně Štědrý večer tradičně s kaprem a salátem. Obecně si však myslím, že kromě večeře se zvyky a atmosférou blížíme Západu, je to více otázka zábavy a večírků. Hodně s tím také zamával covid, který tam některé tradice ovlivnil.

S rodinou jste emigroval jako batole, přesto jste se vrátil do Česka. Co vás sem tehdy táhlo?

Naskytla se mi možnost zde založit pobočku pro jednu nizozemskou firmu, což byla pro mladíka bez zkušeností v oboru výzva. Tehdy mi to přišlo skvělé, žil jsem v Praze s podílem ve společnosti a bral holandský plat. Mohl jsem si dovolit skoro všechno a život byl v devadesátkách skvělý. Cítil jsem se tu rychle jako doma.

Vzpomínáte na ty roky rád?

Ani moc nevzpomínám, tuhle etapu života jsem nechal za sebou. Když jsem po studiích šel do Česka, zajímaly mě hlavně peníze, možnosti v novém postavení i uvolněný porevoluční život. Postupně mi to osobně ale celé přestalo dávat smysl a po čase jsem začal hledat cestu, jak z toho ven. Někdo by to nazval krize středního věku. Ptal jsem se sám sebe, k čemu je dobré vydělávat a točit tolik peněz, užívat si zábavy, cestování a nočního života.

Neumím si moc představit, jak jste se ze světa hmotných statků dostal na duchovní dráhu.

Byl jsem sice jako malý pokřtěný katolík, ale zůstalo mi jen chození do kostela v neděli. To bylo všechno, ale byla to nakonec pro mě kotva. Trvalo asi pět let, než mi došlo, abych nehledal smysl života ve světě, ale u Boha. Pak se u mě všechno rychle obrátilo. Nebyl to žádný náhlý impulz, ale postupná cesta, kdy jsem se na tu životní proměnu soustředil někdy více a někdy zase méně. To trvá dodnes.

Na začátku této cesty jste v Nizozemsku pomáhal jako dobrovolník v péči o mentálně handicapované. Co vám to dalo?

Byl to úplně jiný svět, kde jsem si nemusel na nikoho hrát. Mohl jsem trochu zvolnit. Vedl k tomu i sen o tom, jak jsem v okolí Lomce u Vodňan, kde je poutní kostel, jel na koni a byl vyzván, abych z koně slezl a šel po svých. Později jsem si uvědomil, že jsem byl v tom snu člověkem, který se díval na svět přezíravě. Život mezi handicapovanými přáteli mě poté donutil dívat se na svět z jiné perspektivy. Byla to další životní proměna, navíc úžasná.

Přesto jste se pak zase vrátil do Česka.

Myslel jsem, že tam vydržím celý život, ale pak přišlo nutkání se posunout dál. Jenže kam? V tom snu se objevil Lomec, kde byl knězem můj kamarád. Napsal jsem mu, jestli mohu přijet a nějaký čas tam pobývat. Přijel jsem tam celý zarostlý a otrhaný, vypadal jsem jako bezdomovec. I tak jsem tam ale mohl v místním klášteře zůstat jako dobrovolník, což bylo pro mě znamení. Právě v Lomci jsem zjistil, že jsem zase na začátku své cesty.

Musel jsem na ně působit jako frajírek, který sice chodí do kostela, ale nečte Bibli, málo se modlí a o křesťanském životě toho moc neví.

Už tam jste tušil, že byste mohl být knězem?

To jsem měl už v šestnácti letech, ale rodiče mi to vymluvili. Než jsem se stal dobrovolníkem v Nizozemsku, hlásil jsem se do kněžského semináře, ale tam to nedopadlo. Musel jsem na ně působit jako frajírek, který sice chodí do kostela, ale nečte Bibli, málo se modlí a o křesťanském životě toho moc neví. Možná mě brali jako podvodníka, který se snažil ukrýt do semináře. Navíc mě, jako každého adepta, poslali k psychologovi, což mě hrozně urazilo. Na Lomci můj vzdor prolomila jedna řeholnice, podle níž jsem byl ztracený případ. Chtěl jsem Bohu dokázat, že nejsem, a náhle jsem zatoužil po kněžském životě. Bůh má smysl pro humor.

Čeho jste tím chtěl dosáhnout?

Naivně jsem si na začátku myslel, že když jsem já od základů změnil svůj život, změní svůj život i jiní. Byl to nesmysl, což mi postupně docházelo. Chtěl jsem poté motivovat lidi, aby více žili svou vírou a pochopili, že nedává smysl žít bez Boha. Později mi došlo, že když mi jako „křesťanovi na baterky“ tak dlouho trvalo, než jsem naplno přijal Boha, má na to samé každý právo. Radost z víry mi vydržela dodnes.

Jsou podle vás Češi lidé bez Boha?

Vůbec. Poznal jsem je jako lidi, kteří mají stejně jako na Západě averzi vůči náboženství jako takovému. Nemají rádi, když jim někdo říká, jak mají žít. A pak vidíme, kolik z nich se v nesnázích modlí a navenek nedají najevo, že by se k Bohu hlásili. Nevěřím tomu, že jsme ateistický národ a že by tu lidé popírali Boží existenci. Spíše mají problém s církví, ať už kvůli špatným zkušenostem, nebo některým skandálům. Boha hledají různými způsoby, například když touží po dokonalé kráse, lásce, spravedlnosti, dobru. To jsou Boží vlastnosti.

Změnila tento vztah pandemie covidu nebo hospodářská krize?

Když jsme nejhorší část pandemie překonali, vrátili jsme se opět na začátek roku 2020. Trochu jsem doufal, že zvolníme, změníme životní styl, žebříček hodnot, ale nestalo se. V kostelech prořídla účast, což je ale svým způsobem dobře. Ubyli nám lidé, kteří do kostela chodili z pocitu povinnosti.

Jak si člověk může najít cestu k víře?

Když člověku něco chybí, potřebuje pomoc. Stejně jako já pak začne zjišťovat, že tu prázdnotu nevyplní tím, co nabízí přirozený svět. Ptá se sám sebe, co je smysl jeho života. Na to ale musí mít čas, stejně jako řada světců, kteří se k víře dostali i přes různé osobní tragédie. Dostali se z toho, protože si uvědomili, že na to přirozené prostředky nestačí, a poznali nadpřirozenou pomoc shůry. Pro mě bylo důležité vědět, že Bůh mě má rád a přijímá mě takového, jaký jsem, i když to není zdaleka ideální.

Co je pro vás jako faráře aktuálně nyní největší výzva a radost?

Mám tři skvělé farnosti: Hosín, Hlubokou a Purkarec. Kromě toho řídím Pastorační středisko v Českých Budějovicích, to je velká radost. Dostal jsem navíc velký úkol opravit hosínský areál, který jsem nazval Mount Hosín. Stojí to hodně času a není jednoduché sehnat peníze, ale první etapa je hotová a jsem Bohu vděčný za to, co tady dokázal za zázrak. Co mě poslední dobou velice povzbudilo, byly návštěvy domovů důchodců, kde hraji adventní pásmo a přináším do jejich malého světa světlo a radost. Funguje to navíc vzájemně.