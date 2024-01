O hodinový stroj na kostele pečuje geodet. Do věže stoupá jednou za dva měsíce

Vzadu za jednou ze zpovědnic otevře menší dvířka, za kterými ho čeká 75 schodů. Když stoupá do zvonice kostela, stará prkna mu pod nohama vržou a praskají. Pak ještě vyleze na žebřík opřený o staré krovy věže. Před sebou má dvířka, za nimiž pracuje hodinový stroj. Každou minutu soukolí cvakne, ozubená kolečka se otočí i s menší vrtulkou.

„Vezmu si tu štěteček a musím olejem namazat dané pohyblivé části strojku. Jednu po druhé,“ popisuje svou práci Karel Mika, který se v Dobré Vodě u Českých Budějovic dobrovolně stará o hodiny na barokním kostele Panny Marie Bolestné.

Pak nalévá olej ještě do větších misek, do kterých jsou některá kolečka i pohyblivé části částečně ponořené. Zajímavostí je, že hodinový stroj patří obci, a ne církvi jako celý kostel.

„Přibližně před rokem jsme na zastupitelstvu řešili, že se hodiny porouchaly a co s nimi budeme dělat, kolik to bude stát peněz a podobně. Nabídl jsem se, že se na to s kamarádem elektrikářem podíváme. Je mi to celkově blízké, protože mám rád i staré motocykly, které i opravuji,“ doplňuje 48letý Mika, který je povoláním geodet. Zároveň je zastupitelem obce.

Na Dobrou Vodu se pak vypravil i hodinář Pavel Kappler z Chýnova, který stroj zase rozhýbal. Teď se o něj Karel Mika sám stará, především o jeho údržbu. Už teď je však jasné, že brzy se budou muset hodiny po letech kompletně restaurovat.

„Já tam jednou za dva měsíce vylezu a promažu je. Dobré je, že se už stroj nemusí ručně dotahovat, protože se o to stará motorek. Ten je napojený na rádiové řízení, takže si také hlídá časové posuny a podobně. Když se mění čas, tak nemusím ve tři ráno vstávat a hodiny osobně nastavovat, i když mi už ukazovali, jak se to dělá,“ usmívá se.

Sám říká, že je výhoda, když se o obecní hodiny stará někdo z místních. Odpadají tak další výdaje na najímání hodinářů a údržby stroje. „Najdou se tací, kterým odbíjení hodin a zvonů i vadí. Ale pořád si myslím, že k životu v obcích to jednoduše patří a měli bychom se o ně co nejlépe starat,“ přemítá.

V Dobré Vodě fungují za celou dobu existence kostela teprve druhé hodiny. První strojek firmy Johann Friedrich Weule se na věži objevil v roce 1898 a dodnes je přímo v kostele i vystavený. Současný stroj pracuje na věži od roku 1990.