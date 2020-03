Nové kamery na fotbalovém stadionu Dynama odhalí výtržníky na tribunách

Na hřiště přiletělo k nohám hráčů několik kelímků s pivem, párkrát se ozvala hlasitá rána po výbuchu petardy.

Zápas fotbalistů českobudějovického Dynama s ostravským Baníkem z konce února znovu ukázal, že je nejvyšší soutěž organizačně mnohem náročnější než druhá liga, kdy přijeli fanoušci z jiných měst výjimečně. I proto bude mít fotbalový stadion na Střeleckém ostrově nový kamerový systém.

Má pomoci k větší bezpečnosti ve sportovním areálu, ale i k případnému dopadení výtržníků.

„Měli jsme kvůli tomu několik schůzek se zástupci fotbalového svazu, aby bylo jasné, co všechno musí tato novinka splňovat. Cílem je, aby výsledek odpovídal požadavkům nejvyšší soutěže, když předpokládáme, že ji Dynamo bude hrát i nadále. Investice vyjde na téměř 2,3 milionu korun a kamerový systém by měl vystačit na dalších pět až sedm let,“ oznámil náměstek primátora Ivo Moravec (Občané pro Budějovice). Právě městu stadion patří.

Na instalaci nového zařízení má dojít při letní přestávce. „Je to určitá povinnost klubu. Nové kamery budou mít za úkol snímat především riziková místa,“ potvrdil Tomáš Novák, ředitel příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice.

Zkušenosti z letošní sezony potvrzují, že se bude novinka klubu hodit ve chvíli, kdy bude muset řešit porušení návštěvního řádu. Několik stovek fanoušků přijelo například na únorový zápas s Baníkem Ostrava. Další stovky pak dorazily do Českých Budějovic z hlavního města při utkáních se Spartou, Slavií či dalším pražským klubem Bohemians 1905.

Pyrotechnika je stále problém

„Při rizikových zápasech řešíme porušení návštěvního řádu. Jde hlavně o pyrotechniku či vhazování předmětů na hřiště. Kamerový systém je pro případné ztotožnění dotyčného zásadní. My nyní nějaký systém máme, ale neustále se vyvíjejí technologie i požadavky, a tak na to musíme reagovat. Nároky na bezpečnost na stadionech rostou,“ popsal generální sekretář klubu Milan Čadek.

Kromě kamer se dočká drobné rekonstrukce také západní tribuna u řeky Vltavy. „Původně jsme chtěli opravit jen schodiště, ale nakonec se pustíme i do betonové části tribuny, která na schody přímo navazuje,“ přiblížil Moravec.

Do budoucna by se také výrazně mohlo proměnit parkoviště u východní tribuny při ulici Boženy Němcové. Obzvlášť v pracovních dnech je tam mimo jiné díky výhodné poloze nedaleko od centra města často plno. Zástupci radnice proto zvažují, že ho nechají rozšířit.

„Bavíme se o možnosti vybudovat jedno až dvě patra do výšky. Byla by to podobná konstrukce jako ta u českobudějovické nemocnice. Nyní se tomu věnuje útvar hlavního architekta. Samozřejmě je třeba počítat s různými faktory včetně plochy pro policisty, kteří v těchto místech operují při rizikových zápasech. Zvětšení by se nám však hodilo mimo jiné i kvůli rozšiřování parkovacích zón směrem na jih. Teď musíme zjistit, zda a jak by se tam případné zvětšení vešlo,“ vysvětlil náměstek primátora Viktor Lavička (ANO).

S ohledem na to, že je záměr teprve na samém začátku, nelze říct, na kolik investice vyjde.

Nejpozději příští rok by se na parkovišti u stadionu měly objevit závory s parkovacími automaty. Nyní tam řidiči platit nemusí, i proto je místo tak oblíbené.

Ještě dřív budou závory také na Senovážném náměstí. „V budoucnu by měl systém navádět řidiče na jednotlivá parkoviště podle toho, kde je místo. Rádi bychom to spustili v roce 2022,“ dodal náměstek Lavička.

Další investice do jiných úprav stadionu v nejbližší době radnice neplánuje. Návštěvníci ale měli v letošní sezoně opakovaně problémy s turnikety, které složitě snímaly jejich vstupenky. To způsobovalo komplikace obzvlášť při vyprodaných zápasech. Střelecký ostrov pojme 6 681 diváků.