Místo cesty do Anglie pro ceny za džemy šije roušky a vyrábí dezinfekci

„Už když jsem se dozvěděla výsledky a datum festivalu, v Itálii se začal stav zhoršovat. Váhala jsem, jestli někam letět. Nakonec akci zrušili, což je dobře. Přicházejí tam vždy lidé z celého světa, je tam například hodně Japonců,“ vysvětluje Růžičková, jejíž produkty bodují pravidelně. V Prachaticích vaří marmelády a džemy Rose Garden.

Festival měl trvat tři dny. Pořádá ho majitelka usedlosti Dalemain. V pátek před víkendem vždy přivítá zlaté medailisty, o víkendu je pak v nedalekém Penrithu na severu Anglie festival zasvěcený citrusům. Zapojuje se celé město, výlohy jsou zdobené oranžovými barvami, podniky nabízejí citrusová menu. Jozefína Růžičková se zúčastnila už v roce 2017.

O letošní medaile nepřijde, ocenění ji pošlou poštou. To se nedá říct u výherních samolepek z Itálie. V lednu se totiž zúčastnila prvního ročníku mezinárodní gastronomické soutěže v Brescii, která spadá do nejpostiženější oblasti novou nákazou.

„Organizátoři mi měli poslat výherní samolepky, ale ani je neočekávám, za této situace. Snad jsou všichni v pořádku,“ říká 46letá výrobkyně pochutin.

Z Itálie bere Růžičková i citrusy. Vše stihla od pěstitele ze Sicílie odebrat a naskladnit v lednu a únoru. S vařením tak pokračuje.

„Naštěstí mám jen malou výrobu doma. Když není tolik objednávek, nepotřebuji ani brigádníka. Takže dokud jsem zdravá, marmelády dělám dál,“ těší ji.

Jako mnozí, i ona pomáhala s šitím roušek, navíc vyráběla a rozdávala dezinfekci. „V těchto dnech se zkrátka nedá soustředit pouze na práci,“ dodává.

Dezinfekci namíchala podle návodu od WHO (Světové zdravotnické organizace). „Na to potřebujete glycerin, peroxid vodíku a líh. Povedlo se to, minulý týden jsem dodala dezinfekci do dvou dětských ordinací. Někteří zájemci si ji vyzvedli u mě,“ líčí Růžičková.

Zlaté medaile v Anglii získala za Červený pomeranč s rakytníkem, který ocenění po třech letech obhájil, dále Pomeranč a Pomeranč s cejlonskou skořicí. Řada marmelád obdržela stříbro. Jsou mezi nimi hlavně výrobky z červeného pomeranče s různými druhy alkoholu.